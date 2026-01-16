Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе стреляют из всех видов оружия - причины - РИА Новости Крым, 16.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260116/v-sevastopole-po-poberezhyu-strelyayut-iz-vsekh-vidov-oruzhiya---prichiny-1152453756.html
В Севастополе стреляют из всех видов оружия - причины
В Севастополе стреляют из всех видов оружия - причины - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Севастополе стреляют из всех видов оружия - причины
По всему побережью Севастополя флот проводит тренировки с применением различных видов оружия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. По всему побережью Севастополя флот проводит тренировки с применением различных видов оружия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно.Расчеты ППДО отрабатывают предотвращение и срыв диверсионно-разведывательных действий подводных диверсантов и сил спецопераций противника, которые враг готовит против военных объектов и прочих важных государственных объектов.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Накануне учебные стрельбы проводились в Феодосии.
В Севастополе стреляют из всех видов оружия - причины

В Севастополе по всему побережью стреляют их всех видов оружия - объявлены учения

17:31 16.01.2026 (обновлено: 17:39 16.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. По всему побережью Севастополя флот проводит тренировки с применением различных видов оружия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 18-00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, бухты Абрамова, мыса Херсонес, парка Победы, Качи и мыса Лукулл флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", – сообщил глава города в соцсетях.
Он заверил, что в городе все спокойно.
Расчеты ППДО отрабатывают предотвращение и срыв диверсионно-разведывательных действий подводных диверсантов и сил спецопераций противника, которые враг готовит против военных объектов и прочих важных государственных объектов.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Накануне учебные стрельбы проводились в Феодосии.
