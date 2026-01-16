https://crimea.ria.ru/20260116/v-sevastopole-po-poberezhyu-strelyayut-iz-vsekh-vidov-oruzhiya---prichiny-1152453756.html
В Севастополе стреляют из всех видов оружия - причины
По всему побережью Севастополя флот проводит тренировки с применением различных видов оружия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. По всему побережью Севастополя флот проводит тренировки с применением различных видов оружия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно.Расчеты ППДО отрабатывают предотвращение и срыв диверсионно-разведывательных действий подводных диверсантов и сил спецопераций противника, которые враг готовит против военных объектов и прочих важных государственных объектов.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Накануне учебные стрельбы проводились в Феодосии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Традиции и безопасность: в Севастополе водолазы обследуют места купаний106 беспилотников сбиты над Крымом и еще 9 областями России за ночь
17:31 16.01.2026 (обновлено: 17:39 16.01.2026)