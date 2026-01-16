Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе на Крещение временно ограничат движение - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/v-sevastopole-na-kreschenie-vremenno-ogranichat-dvizhenie-1152445466.html
В Севастополе на Крещение временно ограничат движение
В Севастополе на Крещение временно ограничат движение - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Севастополе на Крещение временно ограничат движение
В Севастополе в связи с проведением крестных ходов временно ограничат движение и организуют бесплатные экспресс-маршруты общественного транспорта, сообщает... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T14:37
2026-01-16T14:37
крещение
ограничение движения
севастополь
новости севастополя
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2dd6399d8aaeae61359613922d0a4749.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением крестных ходов временно ограничат движение и организуют бесплатные экспресс-маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба правительства города."В Севастополе в период празднования Крещения Господня будут введены временные ограничения движения транспорта", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 18 января с 19:30 до окончания мероприятий будет ограничено движение в Казачьей бухте – на участке от Церкви Филиппа Митрополита до дома № 12 по улице Казачьей.19 января с 9:30 до окончания мероприятий движение будет ограничено по нечетной стороне дороги-дублера проспекта Героев Сталинграда, с 10:30 до окончания мероприятий ограничения будут действовать на Северной стороне по Качинскому шоссе: от Братского кладбища до остановки общественного транспорта "Пляж Звездный берег".Во избежание перегруженности улиц Дмитрия Ульянова, Ерошенко и Древней автомобилистам рекомендуют оставлять личный транспорт на парковке спорткомплекса имени 200-летия Севастополя и пользоваться бесплатным проездом до музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" и музея-заповедника "Херсонес Таврический".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купелиГде в Крыму искупаться на Крещение: список местКакая погода ожидается в Крыму на Крещение
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5c28f74115d44c7d1de22eb0bed1fff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крещение, ограничение движения, севастополь, новости севастополя, транспорт
В Севастополе на Крещение временно ограничат движение

В Севастополе в связи с проведением крестных ходов временно ограничат движение транспорта

14:37 16.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением крестных ходов временно ограничат движение и организуют бесплатные экспресс-маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба правительства города.
"В Севастополе в период празднования Крещения Господня будут введены временные ограничения движения транспорта", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 18 января с 19:30 до окончания мероприятий будет ограничено движение в Казачьей бухте – на участке от Церкви Филиппа Митрополита до дома № 12 по улице Казачьей.
19 января с 9:30 до окончания мероприятий движение будет ограничено по нечетной стороне дороги-дублера проспекта Героев Сталинграда, с 10:30 до окончания мероприятий ограничения будут действовать на Северной стороне по Качинскому шоссе: от Братского кладбища до остановки общественного транспорта "Пляж Звездный берег".
"Кроме того, 18 января будет организована работа бесплатного экспресс-маршрута от спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя с промежуточной остановкой на площади 50-летия СССР, до Херсонеса. Автобусы будут курсировать один раз в час с 6:30 до 17:30", - проинформировали в правительстве.
Во избежание перегруженности улиц Дмитрия Ульянова, Ерошенко и Древней автомобилистам рекомендуют оставлять личный транспорт на парковке спорткомплекса имени 200-летия Севастополя и пользоваться бесплатным проездом до музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" и музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купели
Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
Какая погода ожидается в Крыму на Крещение
 
КрещениеОграничение движенияСевастопольНовости СевастополяТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:24Армия России контролирует все районы Купянска
16:10США озвучили требования к Ирану
16:01Традиции и безопасность: в Севастополе водолазы обследуют места купаний
15:45Крым завалило снегом - фото
15:35В Ялте школьников отпустили домой из-за метели
15:15Сильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас
15:01"Медовый месяц" Трампа и правых партий в Европе заканчивается – политолог
14:44Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки
14:37В Севастополе на Крещение временно ограничат движение
14:28Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине
14:08Дефицит топлива в Херсонской области – фейк
13:59На Севастополь обрушится сильный ветер
13:45Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери
13:38В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии
13:33История Судакского десанта
13:19Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
13:05Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное
12:58ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света
12:54Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено
12:39Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России
Лента новостейМолния