В Севастополе на Крещение временно ограничат движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением крестных ходов временно ограничат движение и организуют бесплатные экспресс-маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба правительства города."В Севастополе в период празднования Крещения Господня будут введены временные ограничения движения транспорта", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 18 января с 19:30 до окончания мероприятий будет ограничено движение в Казачьей бухте – на участке от Церкви Филиппа Митрополита до дома № 12 по улице Казачьей.19 января с 9:30 до окончания мероприятий движение будет ограничено по нечетной стороне дороги-дублера проспекта Героев Сталинграда, с 10:30 до окончания мероприятий ограничения будут действовать на Северной стороне по Качинскому шоссе: от Братского кладбища до остановки общественного транспорта "Пляж Звездный берег".Во избежание перегруженности улиц Дмитрия Ульянова, Ерошенко и Древней автомобилистам рекомендуют оставлять личный транспорт на парковке спорткомплекса имени 200-летия Севастополя и пользоваться бесплатным проездом до музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" и музея-заповедника "Херсонес Таврический".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купелиГде в Крыму искупаться на Крещение: список местКакая погода ожидается в Крыму на Крещение
