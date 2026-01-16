https://crimea.ria.ru/20260116/v-sevastopole-gorit-kafe---chto-izvestno-1152459449.html
В Севастополе горит кафе - что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе огнеборцы МЧС России потушили неэксплуатируемое кафе, площадь пожара составляет 60 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Открытое горение удалось ликвидировали менее чем за полчаса. Распространения пожара не было допущено. Погибших и пострадавших нет, добавили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
