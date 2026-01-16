Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе горит кафе - что известно - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Севастополе горит кафе - что известно
В Севастополе горит кафе - что известно - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Севастополе горит кафе - что известно
В Севастополе огнеборцы МЧС России потушили неэксплуатируемое кафе, площадь пожара составляет 60 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе огнеборцы МЧС России потушили неэксплуатируемое кафе, площадь пожара составляет 60 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Открытое горение удалось ликвидировали менее чем за полчаса. Распространения пожара не было допущено. Погибших и пострадавших нет, добавили в МЧС.
севастополь, новости севастополя, происшествия, пожар, крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Севастополе горит кафе - что известно

В Севастополе горит кафе - что известно

23:00 16.01.2026 (обновлено: 23:09 16.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе огнеборцы МЧС России потушили неэксплуатируемое кафе, площадь пожара составляет 60 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
"Вызов на улицу Фадеева поступил в 22:06. Возгорание произошло в заброшенном строении. Огнем охвачено здание на площади 60 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Открытое горение удалось ликвидировали менее чем за полчаса. Распространения пожара не было допущено. Погибших и пострадавших нет, добавили в МЧС.
Лента новостейМолния