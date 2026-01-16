https://crimea.ria.ru/20260116/v-krymu-spasli-semyu-so-skaly-nad-morem-1152458851.html
В Крыму спасли семью со скалы над морем
В Крыму спасли семью со скалы над морем - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Крыму спасли семью со скалы над морем
Спасатели оказали помощь супружеской паре в горно-лесной местности в районе г. Караул-Оба под Судаком. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T22:35
2026-01-16T22:35
2026-01-16T22:35
судак
мчс крыма
происшествия
крым
горы
горы крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152458734_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d76287393cbcd7785801a2044933ea1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Спасатели оказали помощь супружеской паре в горно-лесной местности в районе г. Караул-Оба под Судаком. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.Всего для оказания помощи, по данным МЧС, были задействованы 6 человек и 2 единицы техники. МЧС России напоминает: необходимо регистрировать даже однодневный поход на сайте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
судак
крым
горы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152458734_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ab3e96ad5e78458249e10b5cf9424d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судак, мчс крыма, происшествия, крым, горы, горы крыма, новости крыма
В Крыму спасли семью со скалы над морем
В Крыму спасли семью со склона горы Караул-Оба