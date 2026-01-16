Рейтинг@Mail.ru
В Крыму спасли семью со скалы над морем - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/v-krymu-spasli-semyu-so-skaly-nad-morem-1152458851.html
В Крыму спасли семью со скалы над морем
В Крыму спасли семью со скалы над морем - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Крыму спасли семью со скалы над морем
Спасатели оказали помощь супружеской паре в горно-лесной местности в районе г. Караул-Оба под Судаком. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T22:35
2026-01-16T22:35
судак
мчс крыма
происшествия
крым
горы
горы крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152458734_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d76287393cbcd7785801a2044933ea1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Спасатели оказали помощь супружеской паре в горно-лесной местности в районе г. Караул-Оба под Судаком. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.Всего для оказания помощи, по данным МЧС, были задействованы 6 человек и 2 единицы техники. МЧС России напоминает: необходимо регистрировать даже однодневный поход на сайте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
судак
крым
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152458734_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ab3e96ad5e78458249e10b5cf9424d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
судак, мчс крыма, происшествия, крым, горы, горы крыма, новости крыма
В Крыму спасли семью со скалы над морем

В Крыму спасли семью со склона горы Караул-Оба

22:35 16.01.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму спасли семью со склона горы Караул-Оба
В Крыму спасли семью со склона горы Караул-Оба
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Спасатели оказали помощь супружеской паре в горно-лесной местности в районе г. Караул-Оба под Судаком. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"Спасатели оперативно установили местонахождение пострадавших и, используя альпинистское снаряжение, организовали эвакуацию туристов в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.
Всего для оказания помощи, по данным МЧС, были задействованы 6 человек и 2 единицы техники.
МЧС России напоминает: необходимо регистрировать даже однодневный поход на сайте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СудакМЧС КрымаПроисшествияКрымГорыГоры КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Метель и морозы: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 17 января
23:52Воздушная тревога объявлена в Севастополе
23:1623 дрона ВСУ сбиты над Черным морем, Крымом и другими регионами России
23:00В Севастополе горит кафе - что известно
22:35В Крыму спасли семью со скалы над морем
22:33Суд над Тимошенко и корональная дыра на Солнце – главное за день
22:05Путин: нужно создавать совместную с партнерами отрасль беспилотных систем
21:49Опыт дроноводов СВО нужно активно применять в мирной жизни – Путин
21:37Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику
21:12В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцев
20:55Внезапный удар Солнца: ожидаются полярные сияния и сильные магнитные бури
20:47В Крыму на выходных будут ловить пьяных водителей
20:26Маткапитал на первого ребенка составит почти 729 тыс рублей с 1 февраля
20:16Трамп пригрозил пошлинами несогласным с планами США по Гренландии
20:07В Севастополе закрыли рейд из-за погоды
19:57В Крыму на три дня ограничат уличное освещение – причина
19:45Исторический максимум: Крымская железная дорога побила рекорд
19:42Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на пути - мэрия
19:21Бастрыкину доложат о деле по факту смерти новорожденного в Крыму
Лента новостейМолния