В Крыму раскрыли реальный план Трампа

10:45 16.01.2026
 
Дональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. План президента США Дональда Трампа заключается в восстановлении мирового господства Штатов, и для этого он не стесняется нарушать нормы международного права. Такое мнение выразил зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов,
"Стал вырисовываться реальный план Трампа по восстановлению мирового господства США", – написал Мурадов в своем Telegram-канале.
Основными элементами этого плана, по мнению постпреда, являются обретение мощных геополитических позиций в Арктике, полного контроля над важнейшими мировыми ресурсами, особенно энергетическими – с этим Мурадов связывает действия американского лидера в Венесуэле, Иране, Гренландии. Главный вектор усилий – разрушение самой возможности формирования самостоятельных центров силы нового многополярного мира, таких как БРИКС и ШОС.
Стремление Трампа на нынешнем этапе уйти от прямой конфронтации с Россией, куда может втянуть агрессивная политика Брюсселя и Киева, Мурадов также считает частью плана. Еще одним критически важным вопросом ближайшего периода для Штатов он называет недопущение консолидации на антиамериканской платформе России и Китая, объединения их военных, технологических и человеческих ресурсов – для этого американский лидер стремиться поддерживать спокойные неконфронтационные отношения и с РФ и КНР.
За счет вышеназванных мер Трамп рассчитывает на технологический скачок, гарантирующий радикальный отрыв от Китая как главного экономического и технологического конкурента США, считает политик.
"Если мы принимаем эти оценки как рабочие, несложно выстроить выверенный план наших собственных действий по украинскому кризису, по решительному усилению наших позиций на пространстве исторической России, аккуратной, во многом дискретной, консолидационной работы с Китаем и сбережению ростков полицентричного мира", – констатирует Мурадов.
Вместе с тем он призвал учитывать, что жесткая силовая работа Трампа способна давать результаты в случае сохранения им высоких темпов реализации своих замыслов. Понимая это, Трамп устраняет такие замедляющие его активность обстоятельства, как принципы международного права, подчеркнул зампред крымского Совмина.
Операция США в Венесуэле и другие действия Вашингтона на международной арене свидетельствуют о линии американцев на разлом всей системы международных отношений, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.
"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом деле
Трамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – эксперт
Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией
 
