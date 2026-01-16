https://crimea.ria.ru/20260116/v-krymu-raskryli-realnyy-plan-trampa-1152432960.html

В Крыму раскрыли реальный план Трампа

16.01.2026

План президента США Дональда Трампа заключается в восстановлении мирового господства Штатов, и для этого он не стесняется нарушать нормы международного права...

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. План президента США Дональда Трампа заключается в восстановлении мирового господства Штатов, и для этого он не стесняется нарушать нормы международного права. Такое мнение выразил зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов,Основными элементами этого плана, по мнению постпреда, являются обретение мощных геополитических позиций в Арктике, полного контроля над важнейшими мировыми ресурсами, особенно энергетическими – с этим Мурадов связывает действия американского лидера в Венесуэле, Иране, Гренландии. Главный вектор усилий – разрушение самой возможности формирования самостоятельных центров силы нового многополярного мира, таких как БРИКС и ШОС.Стремление Трампа на нынешнем этапе уйти от прямой конфронтации с Россией, куда может втянуть агрессивная политика Брюсселя и Киева, Мурадов также считает частью плана. Еще одним критически важным вопросом ближайшего периода для Штатов он называет недопущение консолидации на антиамериканской платформе России и Китая, объединения их военных, технологических и человеческих ресурсов – для этого американский лидер стремиться поддерживать спокойные неконфронтационные отношения и с РФ и КНР.За счет вышеназванных мер Трамп рассчитывает на технологический скачок, гарантирующий радикальный отрыв от Китая как главного экономического и технологического конкурента США, считает политик.Вместе с тем он призвал учитывать, что жесткая силовая работа Трампа способна давать результаты в случае сохранения им высоких темпов реализации своих замыслов. Понимая это, Трамп устраняет такие замедляющие его активность обстоятельства, как принципы международного права, подчеркнул зампред крымского Совмина.Операция США в Венесуэле и другие действия Вашингтона на международной арене свидетельствуют о линии американцев на разлом всей системы международных отношений, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом делеТрамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – экспертЗачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией

