В Крыму проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6%

В Крыму проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6%

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Об этом сообщили в региональном Отделении социального фонда России.Кроме того, с января этого года увеличилась фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), входящих в итоговую сумму страховой пенсии. Теперь стоимость одного пенсионного коэффициента равна 156,76 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости – 9 584,69 рублей, добавили специалисты.Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также людям с инвалидностью I группы, фиксированная выплата к пенсии выплачивается в двойном размере, подчеркнули в соцфонде.Ранее сообщалось, что в Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост МРОТ и пенсионного возраста: новое в законах с 1 января 2026 годаБюджетникам в России выделили дополнительно 9,5 млрд на повышение зарплатЧто способно остановить инфляцию в России

