В Крыму проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6%
В Крыму проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6%
В Крыму проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Крыму проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6%
В Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Об этом сообщили в региональном Отделении... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T12:05
2026-01-16T12:05
крым
соцзащита
отделение социального фонда россии по республике крым
пенсия
социальная пенсия
общество
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Об этом сообщили в региональном Отделении социального фонда России.Кроме того, с января этого года увеличилась фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), входящих в итоговую сумму страховой пенсии. Теперь стоимость одного пенсионного коэффициента равна 156,76 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости – 9 584,69 рублей, добавили специалисты.Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также людям с инвалидностью I группы, фиксированная выплата к пенсии выплачивается в двойном размере, подчеркнули в соцфонде.Ранее сообщалось, что в Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года.
крым
крым, соцзащита, отделение социального фонда россии по республике крым, пенсия, социальная пенсия, общество, новости крыма
В Крыму проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6%

В Крыму страховые пенсии проиндексировали на 7,6% для 500 тысяч жителей

12:05 16.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Об этом сообщили в региональном Отделении социального фонда России.

"С 1 января 2026 года в Крыму проиндексировали на 7,6% все виды страховой пенсии: по старости, по потере кормильца и по инвалидности. Повышение коснулось порядка 500 тысяч жителей региона", – сказано в сообщении.

Кроме того, с января этого года увеличилась фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), входящих в итоговую сумму страховой пенсии. Теперь стоимость одного пенсионного коэффициента равна 156,76 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости – 9 584,69 рублей, добавили специалисты.
Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также людям с инвалидностью I группы, фиксированная выплата к пенсии выплачивается в двойном размере, подчеркнули в соцфонде.
"Плановая индексация проведена автоматически, без необходимости личного обращения граждан. Величина прибавки у каждого пенсионера индивидуальная и зависит от размера пенсии, получаемой до индексации", – уточнили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года.
КрымСоцзащитаОтделение Социального фонда России по Республике КрымПенсияСоциальная пенсияОбществоНовости Крыма
 
Лента новостейМолния