В Крыму на выходных будут ловить пьяных водителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. С 16 по 18 января на территории Крыма сотрудники Госавтоинспекции будут массово проверять водителей в рамках профилактических рейдов "Нетрезвый водитель". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Основная цель – выявление и привлечение к ответственности злостных нарушителей, в том числе пьяных водителей. При остановке автомобиля инспекторы визуально оценят состояние каждого водителя. И если будут признаки того, что водитель сел за руль "подшофе", то они проведут его проверку.В ведомстве напомнили, что за управление авто в состоянии опьянения, передачу управления нетрезвому лицу, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение в течение года наступает уголовная ответственность.Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную езду"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномаркиВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
20:47 16.01.2026 (обновлено: 20:48 16.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. С 16 по 18 января на территории Крыма сотрудники Госавтоинспекции будут массово проверять водителей в рамках профилактических рейдов "Нетрезвый водитель". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Основная цель – выявление и привлечение к ответственности злостных нарушителей, в том числе пьяных водителей.
"При проведении рейдов инспекторы дорожно-патрульной службы наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод "массовой проверки", суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру", – объяснили в ГАИ.
При остановке автомобиля инспекторы визуально оценят состояние каждого водителя. И если будут признаки того, что водитель сел за руль "подшофе", то они проведут его проверку.
В ведомстве напомнили, что за управление авто в состоянии опьянения, передачу управления нетрезвому лицу, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение в течение года наступает уголовная ответственность.
Ранее сообщалось
что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
