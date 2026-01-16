В Крыму на три дня ограничат уличное освещение – причина

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На севере Крыма в городе Армянск, в Сакском и Белогорском районах с 17 по 19 января будет ограничено уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в непогоду. Об этом сообщают власти.Жителей также просят максимально уменьшить расход потребляемой электроэнергии в данный период времени в своих жилых помещениях.Аналогичные меры вводят в Сакском и Белогорском районах.Сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду – в Крыму с 16 по 19 января объявлено экстренное штормовое предупреждение. Кроме того, с 17 по 19 января в Севастополе будет сильный северо-восточный ветер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым завалило снегом - фотоКакая погода ожидается в Крыму на КрещениеЭкватор пройден: какой будет вторая половина зимы в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Симферополь. Улицы старого города - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На севере Крыма в городе Армянск, в Сакском и Белогорском районах с 17 по 19 января будет ограничено уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в непогоду. Об этом сообщают власти.

"В связи с ухудшением погодных условий, с целью уменьшения нагрузки на энергосистему Республики Крым, в период с 17 по 19 января 2026 года на территории города будет ограничено уличное освещение общественных и дворовых территорий", – в Telegram-канале предупредил глава администрации Армянска Василий Телиженко.

Жителей также просят максимально уменьшить расход потребляемой электроэнергии в данный период времени в своих жилых помещениях.
"Совместными усилиями мы сможем минимизировать риск введения графика отключения электроэнергии", – уверен Василий Телиженко.
Аналогичные меры вводят в Сакском и Белогорском районах.
Сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду – в Крыму с 16 по 19 января объявлено экстренное штормовое предупреждение. Кроме того, с 17 по 19 января в Севастополе будет сильный северо-восточный ветер.
