Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий россиян в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского... РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий россиян в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил. Ру.На первом месте оказался Краснодар, на втором – Казань, на третьем – Нижний Новгород, а на четвертом – Севастополь.Средняя стоимость размещения в кубанской столице в сутки составляет 4460 рублей, в столице Татарстана – 6911, в Нижнем – 8624, а в Севастополе – 4708 рублей.Кроме того, в рейтинг вошел крымский город Судак, где за ночевку в среднем попросят 6224 рубля. Также в десятке лидеров Петрозаводск, Майкоп и Ярославль – 7034, 7217 и 7970 рублей соответственно. Дешевле всего номер обойдется в Волгограде, который также вошел в рейтинг со средним ценником в 3539 рублей, дороже всего – в Архызе – 15890 рублей.Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений бронирования отелей у россиян в первом месяце 2026 года. Выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.
Новости
В Крым на три дня – сколько стоит короткий отдых в отелях

Севастополь и Судак вошли в топ-10 направлений для трехдневных путешествий – исследование

09:29 16.01.2026
 
© РИА Новости КрымСудак
Судак - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий россиян в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил. Ру.
На первом месте оказался Краснодар, на втором – Казань, на третьем – Нижний Новгород, а на четвертом – Севастополь.
Средняя стоимость размещения в кубанской столице в сутки составляет 4460 рублей, в столице Татарстана – 6911, в Нижнем – 8624, а в Севастополе – 4708 рублей.
Кроме того, в рейтинг вошел крымский город Судак, где за ночевку в среднем попросят 6224 рубля. Также в десятке лидеров Петрозаводск, Майкоп и Ярославль – 7034, 7217 и 7970 рублей соответственно. Дешевле всего номер обойдется в Волгограде, который также вошел в рейтинг со средним ценником в 3539 рублей, дороже всего – в Архызе – 15890 рублей.
Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений бронирования отелей у россиян в первом месяце 2026 года. Выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.
