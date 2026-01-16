https://crimea.ria.ru/20260116/v-krym-na-tri-dnya--skolko-stoit-korotkiy-otdykh-v-otelyakh-1152431188.html

В Крым на три дня – сколько стоит короткий отдых в отелях

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий россиян в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил. Ру.На первом месте оказался Краснодар, на втором – Казань, на третьем – Нижний Новгород, а на четвертом – Севастополь.Средняя стоимость размещения в кубанской столице в сутки составляет 4460 рублей, в столице Татарстана – 6911, в Нижнем – 8624, а в Севастополе – 4708 рублей.Кроме того, в рейтинг вошел крымский город Судак, где за ночевку в среднем попросят 6224 рубля. Также в десятке лидеров Петрозаводск, Майкоп и Ярославль – 7034, 7217 и 7970 рублей соответственно. Дешевле всего номер обойдется в Волгограде, который также вошел в рейтинг со средним ценником в 3539 рублей, дороже всего – в Архызе – 15890 рублей.Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений бронирования отелей у россиян в первом месяце 2026 года. Выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне с детьми в январе едут в Ялту и СевастопольКрым и Севастополь в лидерах для спонтанных поездок – цены в отеляхТуристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль

