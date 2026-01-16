Рейтинг@Mail.ru
16.01.2026
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии
Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной. Об... РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Гренландия является частью Дании. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности."Мы констатируем весьма противоречивую ситуацию. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского Королевства. Мы слышали заявление и из Дании, и из самой Гренландии, что Гренландия не собирается кому-то продаваться", - цитирует Пескова РИА Новости.Однако Вашингтон формулирует денежное предложение о приобретении Гренландии в том или ином виде, добавил пресс-секретарь президента.Дмитрий Песков также назвал ситуацию вокруг Гренландии необычной.По мнению постпреда республики при президенте России Георгия Мурадова, план президента США заключается в восстановлении мирового господства Штатов, и для этого он не стесняется нарушать нормы международного права.Вместе с тем, в среду главы МИД Дании и Гренландии провели в Белом доме встречу с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось. После этого некоторые страны Европы заявили об отправке туда военных. 15 января первые военные из европейских стран уже прибыли в Гренландию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Гренландия является частью Дании. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
"Мы констатируем весьма противоречивую ситуацию. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского Королевства. Мы слышали заявление и из Дании, и из самой Гренландии, что Гренландия не собирается кому-то продаваться", - цитирует Пескова РИА Новости.
Однако Вашингтон формулирует денежное предложение о приобретении Гренландии в том или ином виде, добавил пресс-секретарь президента.
Дмитрий Песков также назвал ситуацию вокруг Гренландии необычной.
"Я бы даже сказал, экстраординарная ситуация с точки зрения международного права, но, с другой стороны, Трамп говорил, что международное право не представляет для него какою-то приоритетную субстанцию. Поэтому ситуация развивается по какой-то другой траектории, мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает ситуацию по Гренландии.
По мнению постпреда республики при президенте России Георгия Мурадова, план президента США заключается в восстановлении мирового господства Штатов, и для этого он не стесняется нарушать нормы международного права.
Вместе с тем, в среду главы МИД Дании и Гренландии провели в Белом доме встречу с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось. После этого некоторые страны Европы заявили об отправке туда военных. 15 января первые военные из европейских стран уже прибыли в Гренландию.
