В Феодосии слышна стрельба: что происходит
В Феодосии слышна стрельба: что происходит - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Феодосии слышна стрельба: что происходит
В Феодосии в пятницу вечером проходят запланированные учебные стрельбы, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T17:02
2026-01-16T17:02
2026-01-16T17:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу вечером проходят запланированные учебные стрельбы, сообщают в администрации города.Накануне в городе также прошли учебные стрельбы.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
