В Феодосии слышна стрельба: что происходит - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Феодосии слышна стрельба: что происходит
В Феодосии слышна стрельба: что происходит
В Феодосии слышна стрельба: что происходит
В Феодосии в пятницу вечером проходят запланированные учебные стрельбы, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу вечером проходят запланированные учебные стрельбы, сообщают в администрации города.Накануне в городе также прошли учебные стрельбы.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Феодосии слышна стрельба: что происходит

Власти Феодосии предупредили о проведении учебных стрельб в черте города

17:02 16.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу вечером проходят запланированные учебные стрельбы, сообщают в администрации города.
"Сегодня, 16 января, с 17:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00 будут проводиться учебные стрельбы. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", – говорится в публикации.
Накануне в городе также прошли учебные стрельбы.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Лента новостейМолния