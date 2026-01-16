https://crimea.ria.ru/20260116/v-2025-godu-usloviya-prozhivaniya-uluchshili-dlya-18-tysyach-sevastopoltsev-1152452867.html
В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцев
В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцев - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцев
В Севастополе благодаря капитальному ремонту почти 18 тысячам горожан улучшили условия проживания в прошлом году, сообщают в местном правительстве. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T21:12
2026-01-16T21:12
2026-01-16T21:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе благодаря капитальному ремонту почти 18 тысячам горожан улучшили условия проживания в прошлом году, сообщают в местном правительстве.Всего же с момента старта программы капремонта удалось улучшить жилье 159 тысяч севастопольцев.Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год благоустроили 103 общественных и 283 дворовых территории, а также 92 детские площадки. На это было предусмотрено около 5,8 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги года: что сделано в сфере ЖКХ СевастополяСколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцев
В Севастополе в 2025 году улучшили условия проживания почти 18 тысяч жителей
21:12 16.01.2026 (обновлено: 21:38 16.01.2026)