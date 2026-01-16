Рейтинг@Mail.ru
В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцев
В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцев
В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцев - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцев
В Севастополе благодаря капитальному ремонту почти 18 тысячам горожан улучшили условия проживания в прошлом году, сообщают в местном правительстве. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T21:12
2026-01-16T21:38
севастополь
новости севастополя
капремонт
правительство севастополя
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152452589_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b2643048f846ae2a40f2388ac8575dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе благодаря капитальному ремонту почти 18 тысячам горожан улучшили условия проживания в прошлом году, сообщают в местном правительстве.Всего же с момента старта программы капремонта удалось улучшить жилье 159 тысяч севастопольцев.Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год благоустроили 103 общественных и 283 дворовых территории, а также 92 детские площадки. На это было предусмотрено около 5,8 млрд рублей.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, капремонт, правительство севастополя, крым, новости крыма
В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцев

В Севастополе в 2025 году улучшили условия проживания почти 18 тысяч жителей

21:12 16.01.2026 (обновлено: 21:38 16.01.2026)
 
© Правительство СевастополяКапремонт в Севастополе
Капремонт в Севастополе
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе благодаря капитальному ремонту почти 18 тысячам горожан улучшили условия проживания в прошлом году, сообщают в местном правительстве.
"Строители отремонтировали кровли в 79 домах, обновили 26 фасадов и привели в порядок шесть подвалов. В 48 домах заменили инженерные системы", – рассказали в пресс-службе.
Всего же с момента старта программы капремонта удалось улучшить жилье 159 тысяч севастопольцев.
Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год благоустроили 103 общественных и 283 дворовых территории, а также 92 детские площадки. На это было предусмотрено около 5,8 млрд рублей.
