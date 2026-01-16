Трамп пригрозил пошлинами несогласным с планами США по Гренландии

https://crimea.ria.ru/20260116/tramp-prigrozil-poshlinami-nesoglasnym-s-planami-ssha-po-grenlandii-1152456365.html
2026-01-16
2026-01-16T20:16
2026-01-16T20:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп допустил введение экономических пошлин в отношении стран, выступающих против планов США отобрать Гренландию у Дании. Об этом он заявил на мероприятии в Белом доме.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Республиканец Рэнди Файн в январе внес в американский конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
20:16 16.01.2026 (обновлено: 20:17 16.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп допустил введение экономических пошлин в отношении стран, выступающих против планов США отобрать Гренландию у Дании. Об этом он заявил на мероприятии в Белом доме.
"Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся с (притязаниями США на Гренландию - ред.), потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу это сделать", - цитирует РИА Новости американского лидера.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял
о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".
Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Республиканец Рэнди Файн в январе внес
в американский конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.
Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной, заявил
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
