https://crimea.ria.ru/20260116/tramp-poluchil-medal-nobelevskoy-premii-1152432070.html

Трамп получил медаль Нобелевской премии

Трамп получил медаль Нобелевской премии - РИА Новости Крым, 16.01.2026

Трамп получил медаль Нобелевской премии

Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, получившая в 2025 году Нобелевскую премию мира, передала свою медаль президенту США Дональду Трампу во... РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T10:00

2026-01-16T10:00

2026-01-16T10:02

дональд трамп

нобелевская премия

венесуэла

в мире

новости

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308857_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_992cae1e833df7e16b89eb5795d86721.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, получившая в 2025 году Нобелевскую премию мира, передала свою медаль президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме, сообщает РИА Новости .Ранее Мачадо заявляла, что американский лидер заслужил премию мира за атаку на Венесуэлу.В ответ американский лидер заявил, что это большая честь для него и поблагодарил Мачадо за такой жест взаимного уважения.В Нобелевском центре мира заявили, что обладатель титула лауреата Нобелевской премии мира не может передать его другому человеку, даже если сама награда сменит владельца.МИД Венесуэлы ранее заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой страной, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом делеСША взяли курс на разлом всей системы международных отношений – ЛавровПротесты в Иране: как будет действовать Трамп и чего ждать дальше

венесуэла

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, нобелевская премия, венесуэла, в мире, новости, сша