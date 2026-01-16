Трамп получил медаль Нобелевской премии
Венесуэльская оппозиционерка Мачадо передала Трампу свою медаль Нобелевской премии
16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, получившая в 2025 году Нобелевскую премию мира, передала свою медаль президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме, сообщает РИА Новости .
Ранее Мачадо заявляла, что американский лидер заслужил премию мира за атаку на Венесуэлу.
"Я сказала ему следующее. Двести лет назад генерал (Жильбер - ред.) Лафайет вручил Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона. Боливар с тех пор хранил эту медаль до конца своей жизни. Спустя двести лет народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль, в данном случае медаль Нобелевской премии мира, в знак признания его исключительной приверженности нашей свободе", – заявила Мачадо журналистам после встрече с Трампом в Белом доме, которая продлилась два часа.
В ответ американский лидер заявил, что это большая честь для него и поблагодарил Мачадо за такой жест взаимного уважения.
В Нобелевском центре мира заявили, что обладатель титула лауреата Нобелевской премии мира не может передать его другому человеку, даже если сама награда сменит владельца.
МИД Венесуэлы ранее заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой страной, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.
Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.
