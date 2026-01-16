Рейтинг@Mail.ru
Традиции и безопасность: в Севастополе водолазы обследуют места купаний - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Традиции и безопасность: в Севастополе водолазы обследуют места купаний
Традиции и безопасность: в Севастополе водолазы обследуют места купаний - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Традиции и безопасность: в Севастополе водолазы обследуют места купаний
В Севастополе водолазы проверят дно водоемов, где будут проходить крещенские купания, рассказали в правительстве города. РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе водолазы проверят дно водоемов, где будут проходить крещенские купания, рассказали в правительстве города.По данным источника, уже обследованы места на набережной Балаклаве и на пляже "Омега"."Специалисты тщательно проверяют состояние подходов и дна, а также обеспечивают меры предосторожности", – уточнили в правительстве.Все девять официальных мест для омовения в Севастополе планируют проверить до 18 января.
севастополь, крещение, крещение в крыму, безопасность, правительство севастополя, крым, новости крыма, новости севастополя
Традиции и безопасность: в Севастополе водолазы обследуют места купаний

В Севастополе водолазы проверяют безопасность мест для крещенских купаний

16:01 16.01.2026
 
© Правительство СевастополяВ Севастополе водолазы обследовали места купаний на Крещение
В Севастополе водолазы обследовали места купаний на Крещение
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе водолазы проверят дно водоемов, где будут проходить крещенские купания, рассказали в правительстве города.
По данным источника, уже обследованы места на набережной Балаклаве и на пляже "Омега".
© Правительство СевастополяВ Севастополе водолазы обследовали места купаний на Крещение
В Севастополе водолазы обследовали места купаний на Крещение
© Правительство Севастополя
В Севастополе водолазы обследовали места купаний на Крещение
"Специалисты тщательно проверяют состояние подходов и дна, а также обеспечивают меры предосторожности", – уточнили в правительстве.
Все девять официальных мест для омовения в Севастополе планируют проверить до 18 января.
© Правительство СевастополяВ Севастополе водолазы обследовали места купаний на Крещение
В Севастополе водолазы обследовали места купаний на Крещение
© Правительство Севастополя
В Севастополе водолазы обследовали места купаний на Крещение
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе на Крещение временно ограничат движение
Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовиться
 
