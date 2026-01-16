https://crimea.ria.ru/20260116/traditsii-i-bezopasnost-v-sevastopole-vodolazy-obsleduyut-mesta-kupaniy-1152450659.html

Традиции и безопасность: в Севастополе водолазы обследуют места купаний

16.01.2026

В Севастополе водолазы проверят дно водоемов, где будут проходить крещенские купания, рассказали в правительстве города.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе водолазы проверят дно водоемов, где будут проходить крещенские купания, рассказали в правительстве города.По данным источника, уже обследованы места на набережной Балаклаве и на пляже "Омега"."Специалисты тщательно проверяют состояние подходов и дна, а также обеспечивают меры предосторожности", – уточнили в правительстве.Все девять официальных мест для омовения в Севастополе планируют проверить до 18 января.

