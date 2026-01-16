https://crimea.ria.ru/20260116/sud-nad-timoshenko-po-obvineniyu-nabu-chto-izvestno-1152453307.html

Суд над Тимошенко по обвинению НАБУ: что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на суде отвергла все обвинения в свой адрес, назвав их политическим заказом, назвала имя человека, который сдал ее НАБУ и сделала ряд заявлений о будущем Украины как колонии Запада. Суд принял решение избрать ей меру пресечения в виде залога более 33,3 млн гривен (767,6 тыс. долларов) и еще ряд ограничений, сообщает РИА Новости.Подозреваемая в коррупции Юлия Тимошенко на суде отвергла все выдвинутые против нее обвинения, назвав их политическим заказом.Она заявила, что знает, кто "сдал" ее Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), по ее словам, это Игорь Копытин – депутат от партии главы киевского режима Владимира Зеленского "Слуга народа".По словам Тимошенко, файл "касса", обнаруженный силовиками на изъятом при обысках в офисе фракции "Батькивщина" компьютере, касался расходов на чай, кофе и печенье."Там деньги – несколько тысяч гривен. Это на кофе, чай, печенье", – сказала Тимошенко.По ее словам, все происходящее является "пиар-акцией" НАБУ на фоне того, как Запад ведет "гибридную колонизацию" Украины, а режим Зеленского помогает этому через принимаемые Верховной радой законы."Нужен не народ – нужны рабы, которые будут обслуживать чужие триллионные бизнес-схемы на нашей территории, и сегодня каждый закон, против которого мы протестуем, принимается ради этого", – заявила на суде Тимошенко, отметив, что дело против нее сфабриковано как раз потому, что она пытается бороться с режимом."Началась зачистка": Тимошенко сделала заявление после обысков в партииТимошенко предрекла скорое прекращение существования Украины как независимого государства и превращение ее в колонию Запада, если парламент и общество не консолидируются против действующего в стране режима и того, что он позволяет делать со страной."Если эта работа не будет проведена, следующие пять лет будут последними в жизни независимой Украины. У нас будет герб, флаг, гимн, а кроме этого у нас ничего не будет", – сказала Тимошенко.Украинцы как народ при этом развеются по всему миру, а на территории бывшей Украины появятся "прекрасные социально ориентированные корпорации, которые будут заниматься своими интересами, но не украинцами", добавила она."Я буду тут до тех пор, пока страна не будет освобождена от этого, по сути, фашистского режима", – заявила Тимошенко.По итогам слушаний, высший антикоррупционный суд Украины не стал арестовывать Юлию Тимошенко по делу о коррупции, назначив лидеру партии "Батькивщина" залог в размере более 33,3 миллиона гривен (767,6 тыс. долларов).Также по решению суда Тимошенко обязана сдать загранпаспорта, не покидать территории Киевской области и не общаться с некоторыми депутатами.Тимошенко уже заявила, что намерена обжаловать решение по залогу, заявив, что суд заблокировал все ее счета и счета членов ее семьи.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 14 января 2026 года опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной Рады, где она обсуждала оплату голосования в парламенте. Тимошенко заявила, что на аудиозаписях не ее голос. В офисе партии "Батькивщина", лидером которой она является, прошли обыски.В специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины сообщили, что намерены подать ходатайство о мере пресечения в отношении Тимошенко, а ей уже предъявлены обвинения. Позже в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 млн долларов.Ранее НАБУ и САП заявили, что разоблачили главу одной из фракций Рады за предложение другим парламентариям неправомерной выгоды за голосование по законопроектам.Украинское издание "Обозреватель" сообщало, что вместе с Юлией Тимошенко в коррупции подозревается и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до 10 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-депутат Рады объяснил неприязнь крымчан к Тимошенко Тимошенко на Украине заподозрили в подкупе депутатов – идут обыски Почему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение

