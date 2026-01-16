https://crimea.ria.ru/20260116/sud-nad-timoshenko-i-koronalnaya-dyra-na-solntse--glavnoe-za-den-1152455790.html
Суд над Тимошенко и корональная дыра на Солнце – главное за день
Все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем подразделений Вооруженных сил России. ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в...
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на суде отвергла все обвинения в свой адрес, назвав их политическим заказом. Все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем подразделений Вооруженных сил России. ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе. Все виды страховых пенсий проиндексировали на 7,6% в Крыму. Корональная дыра размером около миллиона километров образовалась на Солнце.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымСуд над Тимошенко по обвинению НАБУЭкс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на суде отвергла все обвинения в свой адрес, назвав их политическим заказом, назвала имя человека, который сдал ее НАБУ и сделала ряд заявлений о будущем Украины как колонии Запада. Суд принял решение избрать ей меру пресечения в виде залога более 33,3 млн гривен (767,6 тыс. долларов) и еще ряд ограничений.Все районы Купянска под контролем Армии РоссииВсе районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем подразделений Вооруженных сил России, несмотря на постоянные попытки ВСУ прорваться в город. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев, сообщает Минобороны РФ.В пятницу Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" и заслушал доклад ее командующего.Кузовлев доложил министру, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров.ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе19-летий россиянин готовил теракты на инфраструктурных объектах Севастополя. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю, молодой человек стал жертвой мошенников и действовал по плану украинских кураторов.По данным силовиков, молодой человек прибыл в Севастополь для разведки объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города. Он приобрел канистры и горюче-смазочные материалы, чтобы совершить поджоги, а также пневматический пистолет – для оказания сопротивления при задержании.Страховые пенсии проиндексировали на 7,6% в КрымуВ Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Об этом сообщили в региональном Отделении социального фонда России.На Солнце образовалась корональная дыраНа Солнце сформировалась корональная дыра размером около миллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН."На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы. Напоминает огромную перевернутую цифру "1" <...>. Высота "цифры" около миллиона километров", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
