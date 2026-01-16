https://crimea.ria.ru/20260116/ssha-ozvuchili-trebovaniya-k-iranu-1152450830.html
США озвучили требования к Ирану
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перечислил требования, которые Белый дом выдвигает Тегерану для дипломатического урегулирования ситуации в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.Как уточнил представитель американского лидера, Иран должен отказаться от обогащения урана, а также избавиться от имеющихся у него, по словам Уиткоффа, "двух тысяч килограммов обогащенного урана".Кроме того, Вашингтон требует от Тегерана сократить ракетные арсеналы, а также прекратить поддержку своих прокси на Ближнем Востоке.Как утверждает спецпосланник президента США, эти проблемы удастся решить дипломатическим путем, если Иран "хочет вернуться в мировое сообщество".Протесты в ИранеВ конце декабря в Иране начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Глава центрального банка страны Мохаммед Фарзин подал в отставку. Протесты начались в Тегеране и затем охватили значительную часть страны. Митинги переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка. Протестующие призывали к свержению политического строя исламской республики. Жертвы были как со стороны силовиков, так и со стороны участников беспорядков.10 января сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, Реза Пехлеви призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Также он призывал вмешаться в ситуацию американского лидера Дональда Трампа.Президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации 11 января пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он призвал выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить реальные требования граждан своими.12 января власти Ирана заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.Президент США Дональд Трамп 13 января заявил о поддержке беспорядков в Иране. Также он пообещал "оказать помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути", и призвал их продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер заявил, что конечной целью его действий в отношении Ирана является "победа", но не уточнил, в чем именно она должна заключаться.Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное Трамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – эксперт
