США озвучили требования к Ирану - РИА Новости Крым, 16.01.2026
США озвучили требования к Ирану
США озвучили требования к Ирану - РИА Новости Крым, 16.01.2026
США озвучили требования к Ирану
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перечислил требования, которые Белый дом выдвигает Тегерану для дипломатического урегулирования ситуации в Иране. Об РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перечислил требования, которые Белый дом выдвигает Тегерану для дипломатического урегулирования ситуации в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.Как уточнил представитель американского лидера, Иран должен отказаться от обогащения урана, а также избавиться от имеющихся у него, по словам Уиткоффа, "двух тысяч килограммов обогащенного урана".Кроме того, Вашингтон требует от Тегерана сократить ракетные арсеналы, а также прекратить поддержку своих прокси на Ближнем Востоке.Как утверждает спецпосланник президента США, эти проблемы удастся решить дипломатическим путем, если Иран "хочет вернуться в мировое сообщество".Протесты в ИранеВ конце декабря в Иране начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Глава центрального банка страны Мохаммед Фарзин подал в отставку. Протесты начались в Тегеране и затем охватили значительную часть страны. Митинги переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка. Протестующие призывали к свержению политического строя исламской республики. Жертвы были как со стороны силовиков, так и со стороны участников беспорядков.10 января сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, Реза Пехлеви призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Также он призывал вмешаться в ситуацию американского лидера Дональда Трампа.Президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации 11 января пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он призвал выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить реальные требования граждан своими.12 января власти Ирана заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.Президент США Дональд Трамп 13 января заявил о поддержке беспорядков в Иране. Также он пообещал "оказать помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути", и призвал их продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер заявил, что конечной целью его действий в отношении Ирана является "победа", но не уточнил, в чем именно она должна заключаться.Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
США озвучили требования к Ирану

Уиткофф назвал четыре требования США к Ирану для урегулирования ситуации

16:10 16.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перечислил требования, которые Белый дом выдвигает Тегерану для дипломатического урегулирования ситуации в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточнил представитель американского лидера, Иран должен отказаться от обогащения урана, а также избавиться от имеющихся у него, по словам Уиткоффа, "двух тысяч килограммов обогащенного урана".
Кроме того, Вашингтон требует от Тегерана сократить ракетные арсеналы, а также прекратить поддержку своих прокси на Ближнем Востоке.
Как утверждает спецпосланник президента США, эти проблемы удастся решить дипломатическим путем, если Иран "хочет вернуться в мировое сообщество".

Протесты в Иране

В конце декабря в Иране начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Глава центрального банка страны Мохаммед Фарзин подал в отставку. Протесты начались в Тегеране и затем охватили значительную часть страны. Митинги переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка. Протестующие призывали к свержению политического строя исламской республики. Жертвы были как со стороны силовиков, так и со стороны участников беспорядков.
10 января сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, Реза Пехлеви призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Также он призывал вмешаться в ситуацию американского лидера Дональда Трампа.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации 11 января пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он призвал выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить реальные требования граждан своими.
12 января власти Ирана заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп 13 января заявил о поддержке беспорядков в Иране. Также он пообещал "оказать помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути", и призвал их продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер заявил, что конечной целью его действий в отношении Ирана является "победа", но не уточнил, в чем именно она должна заключаться.
Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
