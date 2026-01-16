Рейтинг@Mail.ru
Снегопад и туман в Крыму – дорожная обстановка утром в пятницу
Ситуация на дорогах Крыма
Снегопад и туман в Крыму – дорожная обстановка утром в пятницу
Снегопад и туман в Крыму – дорожная обстановка утром в пятницу - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Снегопад и туман в Крыму – дорожная обстановка утром в пятницу
12 тысяч километров дорог очистили в Крыму за минувшие сутки от снега и наледи и эта работа продолжается. Как сообщает утром в пятницу пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 12 тысяч километров дорог очистили в Крыму за минувшие сутки от снега и наледи и эта работа продолжается. Как сообщает утром в пятницу пресс-служба компании "Крымавтодор", сейчас в ряд регионов республики продолжает идти снег.По данным дорожников, на Ангарском перевале – до 12 градусов мороза, в Алуште – до -6, в Ялте – до -2 градусов, покрытие влажное, обработанное.В зоне ответственности Симферопольского, Красноперекопского и Судакского дорожных ремонтно-строительных управлений, а также в Бахчисарайском, Красногвардейском районах идет мелкий снег, температура воздуха составляет до -9 градусов, проводится очистка и обработка дорожной сети.В Сакском районе – до -7, также мелкий снег. Покрытие местами влажное, техника работает в усиленном режиме.В Ленинском районе температура воздуха - 5, мелкий снег, на проезжую часть не ложится. Покрытие обработанное. Техника находится в дежурстве.В Раздольненском и Черноморском районах также мелкий снег, мороз достигает -5…-7 градусов, в Керченском регионе – 2 градуса мороза, без осадков, покрытие влажное, обработанное.В пятницу погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица, сообщал ранее республиканский гидрометцентр.
Снегопад и туман в Крыму – дорожная обстановка утром в пятницу

В Крыму от снега и льда расчистили 12 тысяч километров дорог за минувшие сутки

07:37 16.01.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСнег в Крыму
Снег в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 12 тысяч километров дорог очистили в Крыму за минувшие сутки от снега и наледи и эта работа продолжается. Как сообщает утром в пятницу пресс-служба компании "Крымавтодор", сейчас в ряд регионов республики продолжает идти снег.
"В ряде районов республики отмечаются мелкий снег, понижение температуры, туман, местами возможно образование гололеда. Дорожники работают в круглосуточном режиме. За минувшие сутки очищено порядка 12 тысяч километров автомобильных дорог, в работах было задействовано 162 человека", – сказано в сообщении.
По данным дорожников, на Ангарском перевале – до 12 градусов мороза, в Алуште – до -6, в Ялте – до -2 градусов, покрытие влажное, обработанное.
В зоне ответственности Симферопольского, Красноперекопского и Судакского дорожных ремонтно-строительных управлений, а также в Бахчисарайском, Красногвардейском районах идет мелкий снег, температура воздуха составляет до -9 градусов, проводится очистка и обработка дорожной сети.
В Сакском районе – до -7, также мелкий снег. Покрытие местами влажное, техника работает в усиленном режиме.
В Ленинском районе температура воздуха - 5, мелкий снег, на проезжую часть не ложится. Покрытие обработанное. Техника находится в дежурстве.
В Раздольненском и Черноморском районах также мелкий снег, мороз достигает -5…-7 градусов, в Керченском регионе – 2 градуса мороза, без осадков, покрытие влажное, обработанное.
В пятницу погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица, сообщал ранее республиканский гидрометцентр.
