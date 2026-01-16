https://crimea.ria.ru/20260116/snegopad-i-tuman-v-krymu--dorozhnaya-obstanovka-utrom-v-pyatnitsu-1152429961.html

Снегопад и туман в Крыму – дорожная обстановка утром в пятницу

12 тысяч километров дорог очистили в Крыму за минувшие сутки от снега и наледи и эта работа продолжается. Как сообщает утром в пятницу пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 16.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 12 тысяч километров дорог очистили в Крыму за минувшие сутки от снега и наледи и эта работа продолжается. Как сообщает утром в пятницу пресс-служба компании "Крымавтодор", сейчас в ряд регионов республики продолжает идти снег.По данным дорожников, на Ангарском перевале – до 12 градусов мороза, в Алуште – до -6, в Ялте – до -2 градусов, покрытие влажное, обработанное.В зоне ответственности Симферопольского, Красноперекопского и Судакского дорожных ремонтно-строительных управлений, а также в Бахчисарайском, Красногвардейском районах идет мелкий снег, температура воздуха составляет до -9 градусов, проводится очистка и обработка дорожной сети.В Сакском районе – до -7, также мелкий снег. Покрытие местами влажное, техника работает в усиленном режиме.В Ленинском районе температура воздуха - 5, мелкий снег, на проезжую часть не ложится. Покрытие обработанное. Техника находится в дежурстве.В Раздольненском и Черноморском районах также мелкий снег, мороз достигает -5…-7 градусов, в Керченском регионе – 2 градуса мороза, без осадков, покрытие влажное, обработанное.В пятницу погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица, сообщал ранее республиканский гидрометцентр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного туманаСплошной лед на дорогах: в Крыму стремительно понижается температураКакая погода ожидается в Крыму на Крещение

