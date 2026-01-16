Рейтинг@Mail.ru
Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/skolko-ukraintsev-khotyat-provedeniya-referenduma-po-soglasheniyu-s-rf-1152454923.html
Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ
Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ
Более 50% жителей Украины поддерживают проведение референдума по урегулированию конфликта с РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T18:05
2026-01-16T18:05
украина
россия
новости
в мире
политика
статистика
референдум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132399587_10:0:1430:799_1920x0_80_0_0_c19b6fbc261a04544fdef950756ac97e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Более 50% жителей Украины поддерживают проведение референдума по урегулированию конфликта с РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).Опрос показал, что идею референдума о мировом соглашении поддерживают 55% респондентов. Против высказались 32%, затруднились с ответом 14% участников исследования.Исследование проходило с 9 по 16 января методом телефонного опроса, в нем участвовал 601 гражданин Украины. Уровень статистической погрешности данного исследования не превышает 5,3%.Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи украинских территорий может быть решен по итогам всенародного голосования – референдума.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в декабре прошлого года отметил, что Москва ни в коем случае не может пойти на компромисс по Крыму, Донбассу и Новороссии в ходе урегулирования украинского конфликта, поскольку регионы по Конституции являются неотъемлемой частью России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным гарантии Киеву Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев "Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана Трампа
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132399587_187:0:1252:799_1920x0_80_0_0_2eef60c1296045316e6679fd0e83f1d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, россия, новости, в мире, политика, статистика, референдум
Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ

Больше половины украинцев поддерживают проведение референдума по соглашению с РФ – опрос

18:05 16.01.2026
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo Alastair Grant
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Более 50% жителей Украины поддерживают проведение референдума по урегулированию конфликта с РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Опрос показал, что идею референдума о мировом соглашении поддерживают 55% респондентов. Против высказались 32%, затруднились с ответом 14% участников исследования.
Исследование проходило с 9 по 16 января методом телефонного опроса, в нем участвовал 601 гражданин Украины. Уровень статистической погрешности данного исследования не превышает 5,3%.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи украинских территорий может быть решен по итогам всенародного голосования – референдума.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в декабре прошлого года отметил, что Москва ни в коем случае не может пойти на компромисс по Крыму, Донбассу и Новороссии в ходе урегулирования украинского конфликта, поскольку регионы по Конституции являются неотъемлемой частью России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным гарантии Киеву
Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев
"Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана Трампа
 
УкраинаРоссияНовостиВ миреПолитикаСтатистикаРеферендум
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие"
18:1663 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:05Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ
17:56Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов
17:45В Ялте устраняют последствия снегопада
17:31В Севастополе стреляют из всех видов оружия - причины
17:20Над четырьмя детьми погибшей в Хорлах женщины оформили опеку
17:02В Феодосии слышна стрельба: что происходит
16:51Суд над Тимошенко по обвинению НАБУ: что известно
16:37Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в Крыму
16:24Армия России контролирует все районы Купянска
16:10США озвучили требования к Ирану
16:01Традиции и безопасность: в Севастополе водолазы обследуют места купаний
15:45Крым завалило снегом - фото
15:35В Ялте школьников отпустили домой из-за метели
15:15Сильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас
15:01"Медовый месяц" Трампа и правых партий в Европе заканчивается – политолог
14:44Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки
14:37В Севастополе на Крещение временно ограничат движение
14:28Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине
Лента новостейМолния