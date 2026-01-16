https://crimea.ria.ru/20260116/skolko-ukraintsev-khotyat-provedeniya-referenduma-po-soglasheniyu-s-rf-1152454923.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Более 50% жителей Украины поддерживают проведение референдума по урегулированию конфликта с РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).Опрос показал, что идею референдума о мировом соглашении поддерживают 55% респондентов. Против высказались 32%, затруднились с ответом 14% участников исследования.Исследование проходило с 9 по 16 января методом телефонного опроса, в нем участвовал 601 гражданин Украины. Уровень статистической погрешности данного исследования не превышает 5,3%.Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи украинских территорий может быть решен по итогам всенародного голосования – референдума.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в декабре прошлого года отметил, что Москва ни в коем случае не может пойти на компромисс по Крыму, Донбассу и Новороссии в ходе урегулирования украинского конфликта, поскольку регионы по Конституции являются неотъемлемой частью России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным гарантии Киеву Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев "Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана Трампа
