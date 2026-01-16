https://crimea.ria.ru/20260116/simferopolets-popalsya-s-tremya-kilogrammami-sintetiki-v-mashine-1152445194.html

Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине

Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине - РИА Новости Крым, 16.01.2026

Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине

Под Белогорском полиция задержала 26-летнего симферопольца, перевозившего в автомобиле особо крупную партию синтетических наркотиков, сообщают в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T14:28

2026-01-16T14:28

2026-01-16T14:28

наркотики

крым

новости крыма

мвд по республике крым

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152445081_1:0:1253:704_1920x0_80_0_0_83403c9aeb9c660d48277880120f436b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Под Белогорском полиция задержала 26-летнего симферопольца, перевозившего в автомобиле особо крупную партию синтетических наркотиков, сообщают в МВД Крыма.По данным правоохранительных органов, Hyundai Solaris остановили для проверки. При детальном осмотре оказалось, что в нише переднего бампера находится пакет с белым порошком. Экспертиза показала – это N-метилэфедрон. Масса находки составила около килограмма. Но на этом сюрпризы не закончились: в передней части машины обнаружился еще один тайник. Там лежали два брикета – еще около двух килограммов вещества, предположительно того же происхождения.Что именно находится в пакете, мужчина якобы не знал, но, как признался, догадывался. Тем не менее, это не помешало ему взяться за работу.На фигуранта возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина вязт под стражу, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее сообщалось, что 31-летний житель Армянска получил 11 лет колонии строго режима за наркоторговлю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Легкие деньги" не сработали: в Севастополе накрыли семейный наркобизнесКонтрабандисты пытались ввезти в Россию кокаин на 600 миллионовБольше 900 доз: крымчанина подозревают в покушении на сбыт наркотиков

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право