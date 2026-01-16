Рейтинг@Mail.ru
16.01.2026
Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине
Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине
Под Белогорском полиция задержала 26-летнего симферопольца, перевозившего в автомобиле особо крупную партию синтетических наркотиков, сообщают в МВД Крыма.
2026-01-16T14:28
2026-01-16T14:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Под Белогорском полиция задержала 26-летнего симферопольца, перевозившего в автомобиле особо крупную партию синтетических наркотиков, сообщают в МВД Крыма.По данным правоохранительных органов, Hyundai Solaris остановили для проверки. При детальном осмотре оказалось, что в нише переднего бампера находится пакет с белым порошком. Экспертиза показала – это N-метилэфедрон. Масса находки составила около килограмма. Но на этом сюрпризы не закончились: в передней части машины обнаружился еще один тайник. Там лежали два брикета – еще около двух килограммов вещества, предположительно того же происхождения.Что именно находится в пакете, мужчина якобы не знал, но, как признался, догадывался. Тем не менее, это не помешало ему взяться за работу.На фигуранта возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина вязт под стражу, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее сообщалось, что 31-летний житель Армянска получил 11 лет колонии строго режима за наркоторговлю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Легкие деньги" не сработали: в Севастополе накрыли семейный наркобизнесКонтрабандисты пытались ввезти в Россию кокаин на 600 миллионовБольше 900 доз: крымчанина подозревают в покушении на сбыт наркотиков
наркотики, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право
14:28 16.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Под Белогорском полиция задержала 26-летнего симферопольца, перевозившего в автомобиле особо крупную партию синтетических наркотиков, сообщают в МВД Крыма.
По данным правоохранительных органов, Hyundai Solaris остановили для проверки. При детальном осмотре оказалось, что в нише переднего бампера находится пакет с белым порошком. Экспертиза показала – это N-метилэфедрон. Масса находки составила около килограмма. Но на этом сюрпризы не закончились: в передней части машины обнаружился еще один тайник. Там лежали два брикета – еще около двух килограммов вещества, предположительно того же происхождения.
"На допросе наркокурьер признался в содеянном и рассказал, что все началось с объявления о вакансии водителя в популярном мессенджере. Заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, он откликнулся на предложение. Перейдя по ссылке, мужчина вступил в переписку с куратором, который объяснил суть работы – транспортировку "секретного груза", – рассказали в полиции.
Что именно находится в пакете, мужчина якобы не знал, но, как признался, догадывался. Тем не менее, это не помешало ему взяться за работу.
На фигуранта возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина вязт под стражу, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 31-летний житель Армянска получил 11 лет колонии строго режима за наркоторговлю.
