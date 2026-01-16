Рейтинг@Mail.ru
Сильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас - РИА Новости Крым, 16.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260116/silnyy-snegopad-na-yuzhnom-beregu-kryma-situatsiya-na-dorogakh-seychas-1152446995.html
Сильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас
Сильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Сильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас
В Ялте и Алуште продолжается сильный снегопад. На дорогах работает техника — проводится расчистка и обработка противогололедными материалами проезжей части. Об... РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Ялте и Алуште продолжается сильный снегопад. На дорогах работает техника — проводится расчистка и обработка противогололедными материалами проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада. Дорожники работают в усиленном режиме и продолжают мониторинг состояния автомобильных дорог. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.Утром в четверг сообщалось, что на дорогах Керчи в ночь на четверг расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров.Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января.
крым, ялта, алушта, юбк, дороги, дороги крыма, крымавтодор, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, новости крыма
Сильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас

В Ялте и Алуште дороги от снега и льда чистят 11 спецмашин

15:15 16.01.2026
 
© КрымавтодорСитуация на дорогах Ялты и Алушты
Ситуация на дорогах Ялты и Алушты
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Ялте и Алуште продолжается сильный снегопад. На дорогах работает техника — проводится расчистка и обработка противогололедными материалами проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".

"В Ялта задействовано шесть единиц техники, в Алуште — пять. Дорожники работают в усиленном режиме, однако из-за продолжающегося снегопада и порывистого ветра местами сохраняется плохая видимость, возможно образование снежного наката", - предупредили дорожники.

В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада. Дорожники работают в усиленном режиме и продолжают мониторинг состояния автомобильных дорог. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Утром в четверг сообщалось, что на дорогах Керчи в ночь на четверг расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров.
Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Погода в Крыму в четверг
На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф
На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
 
КрымЯлтаАлуштаЮБКДорогиДороги КрымаКрымавтодорКрымская погодаПогода в КрымуШтормШтормовое предупреждениеНовости Крыма
 
