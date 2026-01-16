https://crimea.ria.ru/20260116/silnyy-snegopad-na-yuzhnom-beregu-kryma-situatsiya-na-dorogakh-seychas-1152446995.html
Сильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Ялте и Алуште продолжается сильный снегопад. На дорогах работает техника — проводится расчистка и обработка противогололедными материалами проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада. Дорожники работают в усиленном режиме и продолжают мониторинг состояния автомобильных дорог. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.Утром в четверг сообщалось, что на дорогах Керчи в ночь на четверг расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров.Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в четвергНа ЮБК расчистили от снега дорогу на ГурзуфНа Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
