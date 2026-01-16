Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено
Армия России за неделю нанесла семь ударов по военным и энергетическим объектам на Украине
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ"Бастион" на учениях
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным целям на Украине. Об этом сообщило министерство обороны РФ в пятницу.
"С 10 по 16 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, склады горючего, военные аэродромы", - говорится в сообщении.
Также поражены места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в сводке.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в результате удара с применением ракетного комплекса "Орешник", нанесенного в ночь на 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
