Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено - РИА Новости Крым, 16.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260116/sem-udarov-vozmezdiya-po-ukraine-chto-unichtozheno-1152442750.html
Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено
Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено
Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным целям на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T12:54
2026-01-16T12:54
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
удары по украине
новости сво
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным целям на Украине. Об этом сообщило министерство обороны РФ в пятницу.Также поражены места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в сводке.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в результате удара с применением ракетного комплекса "Орешник", нанесенного в ночь на 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктураВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам УкраиныВ Житомирской области Украины поражена критическая инфраструктура
Новости
Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено

Армия России за неделю нанесла семь ударов по военным и энергетическим объектам на Украине

12:54 16.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным целям на Украине. Об этом сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"С 10 по 16 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, склады горючего, военные аэродромы", - говорится в сообщении.

Также поражены места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в сводке.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в результате удара с применением ракетного комплекса "Орешник", нанесенного в ночь на 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура
ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины
В Житомирской области Украины поражена критическая инфраструктура
 
