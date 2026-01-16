https://crimea.ria.ru/20260116/sem-udarov-vozmezdiya-po-ukraine-chto-unichtozheno-1152442750.html

Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено

2026-01-16T12:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным целям на Украине. Об этом сообщило министерство обороны РФ в пятницу.Также поражены места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в сводке.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в результате удара с применением ракетного комплекса "Орешник", нанесенного в ночь на 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктураВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам УкраиныВ Житомирской области Украины поражена критическая инфраструктура

2026

