Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана - постпред РФ при ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания, посвященного ситуации в Иране.В свою очередь зампостпреда Ирана в ООН Голямхосейн Дарзи подчеркнул, что Иран не стремится к эскалации, но на любой акт агрессии даст решительный ответ.И подчеркнул, что "ответственность за все последствия будет полностью лежать на тех, кто инициирует подобные противоправные действия".Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания, посвященного ситуации в Иране.
"Наибольшую обеспокоенность вызывает курс Вашингтона на использование военной силы и угрозы ее применения в отношении Исламской Республики Иран. Осуждаем подобные действия, какими аргументами они был не обставлялись", - цитирует его РИА Новости.
В свою очередь зампостпреда Ирана в ООН Голямхосейн Дарзи подчеркнул, что Иран не стремится к эскалации, но на любой акт агрессии даст решительный ответ.
"Иран не стремится ни к эскалации, ни к конфронтации. Однако любой акт агрессии, прямой или непрямой, будет встречен решительным, соразмерным и правомерным ответом в соответствии со статьей 51 Устава (ООН - ред.). Это не угроза, а констатация правовой реальности", - сказал иранский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
И подчеркнул, что "ответственность за все последствия будет полностью лежать на тех, кто инициирует подобные противоправные действия".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
