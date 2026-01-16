Рейтинг@Mail.ru
Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана - постпред РФ при ООН - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/rossiya-osuzhdaet-vneshnee-vmeshatelstvo-v-dela-irana---postpred-rf-pri-oon-1152432638.html
Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана - постпред РФ при ООН
Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана - постпред РФ при ООН - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана - постпред РФ при ООН
Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T10:38
2026-01-16T10:38
россия
иран
оон
совет безопасности оон
в мире
василий небензя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_c9624d6e50719787559544d026ffd7d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания, посвященного ситуации в Иране.В свою очередь зампостпреда Ирана в ООН Голямхосейн Дарзи подчеркнул, что Иран не стремится к эскалации, но на любой акт агрессии даст решительный ответ.И подчеркнул, что "ответственность за все последствия будет полностью лежать на тех, кто инициирует подобные противоправные действия".Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_35:0:746:533_1920x0_80_0_0_d9c2c5d9050832751e870cc24135a9f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, иран, оон, совет безопасности оон, в мире, василий небензя
Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана - постпред РФ при ООН

Небензя: Россия осуждает любые формы внешнего вмешательства в дела Ирана

10:38 16.01.2026
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания, посвященного ситуации в Иране.

"Наибольшую обеспокоенность вызывает курс Вашингтона на использование военной силы и угрозы ее применения в отношении Исламской Республики Иран. Осуждаем подобные действия, какими аргументами они был не обставлялись", - цитирует его РИА Новости.

В свою очередь зампостпреда Ирана в ООН Голямхосейн Дарзи подчеркнул, что Иран не стремится к эскалации, но на любой акт агрессии даст решительный ответ.

"Иран не стремится ни к эскалации, ни к конфронтации. Однако любой акт агрессии, прямой или непрямой, будет встречен решительным, соразмерным и правомерным ответом в соответствии со статьей 51 Устава (ООН - ред.). Это не угроза, а констатация правовой реальности", - сказал иранский дипломат в ходе заседания СБ ООН.

И подчеркнул, что "ответственность за все последствия будет полностью лежать на тех, кто инициирует подобные противоправные действия".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияИранООНСовет безопасности ООНВ миреВасилий Небензя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
11:2215 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
11:08В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов
10:59Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
10:48В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения
10:45В Крыму раскрыли реальный план Трампа
10:38Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана - постпред РФ при ООН
10:29В Симферополе пропал свет
10:28ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе
10:262025 год в событиях
10:00Трамп получил медаль Нобелевской премии
09:51В Севастополе водителю за смертельное ДТП грозит семь лет тюрьмы
09:29В Крым на три дня – сколько стоит короткий отдых в отелях
09:17Пять населенных пунктов под Симферополем остались без света
09:03Доходы Крыма выросли почти в пять раз
08:51"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографике
08:25Армия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области
08:18Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
08:02Два человека пострадали при атаке ВСУ на многоэтажки в Рязанской области
07:37Снегопад и туман в Крыму – дорожная обстановка утром в пятницу
Лента новостейМолния