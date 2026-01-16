https://crimea.ria.ru/20260116/rossiya-osuzhdaet-vneshnee-vmeshatelstvo-v-dela-irana---postpred-rf-pri-oon-1152432638.html

Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана - постпред РФ при ООН

2026-01-16T10:38

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_c9624d6e50719787559544d026ffd7d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания, посвященного ситуации в Иране.В свою очередь зампостпреда Ирана в ООН Голямхосейн Дарзи подчеркнул, что Иран не стремится к эскалации, но на любой акт агрессии даст решительный ответ.И подчеркнул, что "ответственность за все последствия будет полностью лежать на тех, кто инициирует подобные противоправные действия".Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

