Пять населенных пунктов под Симферополем остались без света

Пять населенных пунктов под Симферополем остались без света - РИА Новости Крым, 16.01.2026

Пять населенных пунктов под Симферополем остались без света

Пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом в пятницу утром сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T09:17

2026-01-16T09:17

2026-01-16T11:45

отключение электроэнергии в крыму

симферопольский район

гуп рк "крымэнерго"

крым

новости крыма

энергосистема крыма

электроэнергия

электросети

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом в пятницу утром сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, электроснабжение указанных населенных пунктов планируется восстановить в течение трех часов, ремонтные бригады работают на месте.Накануне в связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей Джанкойского, Раздольненского, Первомайского и Красногвардейского районов, также авария обесточила часть Сакского района. Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм надвигается на КрымВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность

2026

Новости

ru-RU

