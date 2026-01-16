https://crimea.ria.ru/20260116/pyat-naselennykh-punktov-pod-simferopolem-ostalis-bez-sveta-1152431469.html
Пять населенных пунктов под Симферополем остались без света
Пять населенных пунктов под Симферополем остались без света - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Пять населенных пунктов под Симферополем остались без света
Пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом в пятницу утром сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T09:17
2026-01-16T09:17
2026-01-16T11:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом в пятницу утром сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, электроснабжение указанных населенных пунктов планируется восстановить в течение трех часов, ремонтные бригады работают на месте.Накануне в связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей Джанкойского, Раздольненского, Первомайского и Красногвардейского районов, также авария обесточила часть Сакского района. Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм надвигается на КрымВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
Пять населенных пунктов под Симферополем остались без света
