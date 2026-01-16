Рейтинг@Mail.ru
Пять населенных пунктов под Симферополем остались без света - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Пять населенных пунктов под Симферополем остались без света
Пять населенных пунктов под Симферополем остались без света - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Пять населенных пунктов под Симферополем остались без света
Пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом в пятницу утром сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T09:17
2026-01-16T11:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом в пятницу утром сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, электроснабжение указанных населенных пунктов планируется восстановить в течение трех часов, ремонтные бригады работают на месте.Накануне в связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей Джанкойского, Раздольненского, Первомайского и Красногвардейского районов, также авария обесточила часть Сакского района. Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
симферопольский район
крым
Пять населенных пунктов под Симферополем остались без света

Под Симферополем пять населенных пунктов остались без электроснабжения

09:17 16.01.2026 (обновлено: 11:45 16.01.2026)
 
© КрымэнергоинформСнег в Крыму
Снег в Крыму
© Крымэнергоинформ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом в пятницу утром сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".

"Симферопольский район, населенные пункты Дубки, Новозбурьевка, Ключи, Перово, Молочное", - перечислили в компании.

По данным пресс-службы, электроснабжение указанных населенных пунктов планируется восстановить в течение трех часов, ремонтные бригады работают на месте.
Накануне в связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей Джанкойского, Раздольненского, Первомайского и Красногвардейского районов, также авария обесточила часть Сакского района. Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
