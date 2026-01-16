https://crimea.ria.ru/20260116/putin-poruchil-aktivnee-vnedryat-avtonomnye-sistemy-v-ekonomiku-1152457973.html
Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику
Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику
Президент России Владимир Путин призвал быстрее переходить от экспериментов в сфере автономных беспилотных систем к их повсеместному использованию в различных... РИА Новости Крым, 16.01.2026
16.01.2026
2026-01-16T21:37
2026-01-16T21:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал быстрее переходить от экспериментов в сфере автономных беспилотных систем к их повсеместному использованию в различных отраслях экономики. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию автономных систем.Он отметил, что речь идет о росте производительности труда, повышении качества жизни людей. В том числе такие системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд и способствовать формированию экономики высоких заработных плат. Путин подчеркнул, что у России есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и широкого внедрения автономных систем. Эти ключевые технологии, наряду с цифровыми платформами и искусственным интеллектом, определяют будущее всего мира указал президент.
Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику
Автономные беспилотные системы должны быстрее внедряться в экономику России – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал быстрее переходить от экспериментов в сфере автономных беспилотных систем к их повсеместному использованию в различных отраслях экономики. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию автономных систем.
"От экспериментов, тестирования нужно быстрее переходить к повсеместному использованию автономных решений. Прошу правительство подготовить планы мероприятий по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики", - сказал российский лидер.
Он отметил, что речь идет о росте производительности труда, повышении качества жизни людей. В том числе такие системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд и способствовать формированию экономики высоких заработных плат.
Путин подчеркнул, что у России есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и широкого внедрения автономных систем. Эти ключевые технологии, наряду с цифровыми платформами и искусственным интеллектом, определяют будущее всего мира указал президент.
"Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентноспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов", - отметил глава государства.
