Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику
Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику
Президент России Владимир Путин призвал быстрее переходить от экспериментов в сфере автономных беспилотных систем к их повсеместному использованию в различных... РИА Новости Крым, 16.01.2026
владимир путин (политик)
кремль
транспорт
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал быстрее переходить от экспериментов в сфере автономных беспилотных систем к их повсеместному использованию в различных отраслях экономики. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию автономных систем.Он отметил, что речь идет о росте производительности труда, повышении качества жизни людей. В том числе такие системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд и способствовать формированию экономики высоких заработных плат. Путин подчеркнул, что у России есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и широкого внедрения автономных систем. Эти ключевые технологии, наряду с цифровыми платформами и искусственным интеллектом, определяют будущее всего мира указал президент. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), кремль, транспорт, новости
Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику

Автономные беспилотные системы должны быстрее внедряться в экономику России – Путин

21:37 16.01.2026
 
© Telegram-канал Кремль. НовостиВладимир Путин осмотрел выставку, посвящённую развитию российских автономных систем
Владимир Путин осмотрел выставку, посвящённую развитию российских автономных систем
© Telegram-канал Кремль. Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал быстрее переходить от экспериментов в сфере автономных беспилотных систем к их повсеместному использованию в различных отраслях экономики. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию автономных систем.
"От экспериментов, тестирования нужно быстрее переходить к повсеместному использованию автономных решений. Прошу правительство подготовить планы мероприятий по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики", - сказал российский лидер.
Он отметил, что речь идет о росте производительности труда, повышении качества жизни людей. В том числе такие системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд и способствовать формированию экономики высоких заработных плат.
Путин подчеркнул, что у России есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и широкого внедрения автономных систем. Эти ключевые технологии, наряду с цифровыми платформами и искусственным интеллектом, определяют будущее всего мира указал президент.
"Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентноспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов", - отметил глава государства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)КремльТранспортНовости
 
