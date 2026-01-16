https://crimea.ria.ru/20260116/putin-poruchil-aktivnee-vnedryat-avtonomnye-sistemy-v-ekonomiku-1152457973.html

Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику

Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику - РИА Новости Крым, 16.01.2026

Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику

Президент России Владимир Путин призвал быстрее переходить от экспериментов в сфере автономных беспилотных систем к их повсеместному использованию в различных... РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T21:37

2026-01-16T21:37

2026-01-16T21:37

владимир путин (политик)

кремль

транспорт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152457617_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_099ef8d2bcbb328df9604f4b96c65798.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал быстрее переходить от экспериментов в сфере автономных беспилотных систем к их повсеместному использованию в различных отраслях экономики. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию автономных систем.Он отметил, что речь идет о росте производительности труда, повышении качества жизни людей. В том числе такие системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд и способствовать формированию экономики высоких заработных плат. Путин подчеркнул, что у России есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и широкого внедрения автономных систем. Эти ключевые технологии, наряду с цифровыми платформами и искусственным интеллектом, определяют будущее всего мира указал президент. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), кремль, транспорт, новости