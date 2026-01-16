https://crimea.ria.ru/20260116/putin-nuzhno-sozdavat-sovmestnuyu-s-partnerami-otrasl-bespilotnykh-sistem-1152458337.html
Путин: нужно создавать совместную с партнерами отрасль беспилотных систем
Путин: нужно создавать совместную с партнерами отрасль беспилотных систем - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Путин: нужно создавать совместную с партнерами отрасль беспилотных систем
России необходимо создавать совместную с дружественными странами отрасль беспилотных систем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T22:05
2026-01-16T22:05
2026-01-16T22:07
владимир путин (политик)
новости
россия
беспилотник (бпла, дрон)
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152457573_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bc2e494fe0bbb47c27399652e34f0cd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. России необходимо создавать совместную с дружественными странами отрасль беспилотных систем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем.Президент добавил, что для создания действительно мощной, экономически эффективной индустрии беспилотных систем нужно наращивать экспорт таких передовых продуктов, выходить на мировые рынки.Он подчеркнул, что и в России, и во всем мире происходит настоящая революция в сфере транспорта. По своему масштабу она подобна технологическому инфраструктурному сдвигу рубежа XIX-XX веков, указал президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260116/putin-poruchil-aktivnee-vnedryat-avtonomnye-sistemy-v-ekonomiku-1152457973.html
https://crimea.ria.ru/20260116/opyt-dronovodov-svo-nuzhno-aktivno-primenyat-v-mirnoy-zhizni--putin--1152458195.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152457573_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e178522181dadf6ff823361bd69896ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, россия, беспилотник (бпла, дрон), наука и технологии
Путин: нужно создавать совместную с партнерами отрасль беспилотных систем
Путин призвал создать совместную с дружественными странами отрасль беспилотников
22:05 16.01.2026 (обновлено: 22:07 16.01.2026)