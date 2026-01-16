https://crimea.ria.ru/20260116/putin-nuzhno-sozdavat-sovmestnuyu-s-partnerami-otrasl-bespilotnykh-sistem-1152458337.html

Путин: нужно создавать совместную с партнерами отрасль беспилотных систем

Путин: нужно создавать совместную с партнерами отрасль беспилотных систем - РИА Новости Крым, 16.01.2026

Путин: нужно создавать совместную с партнерами отрасль беспилотных систем

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. России необходимо создавать совместную с дружественными странами отрасль беспилотных систем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию...

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. России необходимо создавать совместную с дружественными странами отрасль беспилотных систем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем.Президент добавил, что для создания действительно мощной, экономически эффективной индустрии беспилотных систем нужно наращивать экспорт таких передовых продуктов, выходить на мировые рынки.Он подчеркнул, что и в России, и во всем мире происходит настоящая революция в сфере транспорта. По своему масштабу она подобна технологическому инфраструктурному сдвигу рубежа XIX-XX веков, указал президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

