Путин: нужно создавать совместную с партнерами отрасль беспилотных систем - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Путин: нужно создавать совместную с партнерами отрасль беспилотных систем
Путин: нужно создавать совместную с партнерами отрасль беспилотных систем - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Путин: нужно создавать совместную с партнерами отрасль беспилотных систем
России необходимо создавать совместную с дружественными странами отрасль беспилотных систем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию... РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. России необходимо создавать совместную с дружественными странами отрасль беспилотных систем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем.Президент добавил, что для создания действительно мощной, экономически эффективной индустрии беспилотных систем нужно наращивать экспорт таких передовых продуктов, выходить на мировые рынки.Он подчеркнул, что и в России, и во всем мире происходит настоящая революция в сфере транспорта. По своему масштабу она подобна технологическому инфраструктурному сдвигу рубежа XIX-XX веков, указал президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2026
Путин: нужно создавать совместную с партнерами отрасль беспилотных систем

22:05 16.01.2026 (обновлено: 22:07 16.01.2026)
 
Владимир Путин осмотрел выставку, посвящённую развитию российских автономных систем
Владимир Путин осмотрел выставку, посвящённую развитию российских автономных систем
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. России необходимо создавать совместную с дружественными странами отрасль беспилотных систем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем.
"Нужно создавать с нашими дружественными партнерами совместный общий контур беспилотия, строить под ключ отрасли авиабеспилотников в дружественных государствах, формировать на их территориях предприятия, учебные центры, инфраструктуру для эксплуатации дронов", - сказал глава государства.
Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику
Президент добавил, что для создания действительно мощной, экономически эффективной индустрии беспилотных систем нужно наращивать экспорт таких передовых продуктов, выходить на мировые рынки.
"Он очень большой, этот мировой рынок. Нас там ждут, уверяю вас, я просто знаю об этом. Все нам, наши друзья, наши партнеры, все об этом говорят", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что и в России, и во всем мире происходит настоящая революция в сфере транспорта. По своему масштабу она подобна технологическому инфраструктурному сдвигу рубежа XIX-XX веков, указал президент.
