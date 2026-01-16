https://crimea.ria.ru/20260116/putin-i-netanyakhu-obsudili-situatsiyu-v-irane--glavnoe-1152442902.html

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное

2026-01-16T13:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили положение дел на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана в ходе телефонного разговора в пятницу, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, российский лидер подтвердил готовность Москвы и впредь предпринимать соответствующие посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств.Также лидеры условились о продолжении контактов на различных уровнях, отмечается в сообщении.Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана, заявлял ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания, посвященного ситуации в стране.В конце декабря 2025 года в Иране начались протестные акции из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. При этом, 13 января президент США Дональд Трамп заявил о поддержке беспорядков в Иране. Также он пообещал "оказать помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути", и призвал их продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер заявил, что конечной целью его действий в отношении Ирана является "победа", но не уточнил, в чем именно она должна заключаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Протесты в Иране: как будет действовать Трамп и чего ждать дальшеГражданам и союзникам США следует покинуть Иран – Трамп"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране

