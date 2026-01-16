Рейтинг@Mail.ru
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили положение дел на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана в ходе... РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили положение дел на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана в ходе телефонного разговора в пятницу, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, российский лидер подтвердил готовность Москвы и впредь предпринимать соответствующие посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств.Также лидеры условились о продолжении контактов на различных уровнях, отмечается в сообщении.Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана, заявлял ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания, посвященного ситуации в стране.В конце декабря 2025 года в Иране начались протестные акции из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. При этом, 13 января президент США Дональд Трамп заявил о поддержке беспорядков в Иране. Также он пообещал "оказать помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути", и призвал их продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер заявил, что конечной целью его действий в отношении Ирана является "победа", но не уточнил, в чем именно она должна заключаться.
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана – Кремль

13:05 16.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский
Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили положение дел на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана в ходе телефонного разговора в пятницу, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены положение дел на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана. Владимир Путин изложил принципиальные подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
Кроме того, российский лидер подтвердил готовность Москвы и впредь предпринимать соответствующие посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств.
Также лидеры условились о продолжении контактов на различных уровнях, отмечается в сообщении.
Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана, заявлял ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания, посвященного ситуации в стране.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протестные акции из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. При этом, 13 января президент США Дональд Трамп заявил о поддержке беспорядков в Иране. Также он пообещал "оказать помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути", и призвал их продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер заявил, что конечной целью его действий в отношении Ирана является "победа", но не уточнил, в чем именно она должна заключаться.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Протесты в Иране: как будет действовать Трамп и чего ждать дальше
Гражданам и союзникам США следует покинуть Иран – Трамп
"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране
 
