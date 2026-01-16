Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство

https://crimea.ria.ru/20260116/prodolzhit-sluzhenie-strane-kak-veterany-svo-popadayut-v-pravitelstvo-1152441267.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Ветераны СВО, прошедшие федеральный кадровый проект "Время героев" и региональную программу "Герои Крыма", продолжают служение стране в гражданской сфере. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали Герой России, ветеран боевых действий Владимир Манохин и участник СВО, ветеран боевых действий Сергей Каменев.На данный момент они проходят подготовку в министерстве спорта Крыма под наставничеством главы ведомства Ольги Торубаровой.Управленческий потенциал министерств и ведомств Крыма вскоре пополнится новыми лидерами из числа участников СВО, которые сейчас проходят интенсивную подготовку в рамках уникальных проектов "Время героев" и "Герои Крыма". Пресс-центр РИА Новости Крым начинает проект "СВОи кадры будущего" о ветеранах спецоперации, которые нашли возможность применить свой боевой и управленческий опыт в области государственной и муниципальной службы. Как отметил Манохин, выбор участвовать в федеральной программе "Время героев" стал для него осознанным шагом после получения тяжелого ранения, которое не позволило ему вернуться к прежнему формату военной службы. По словам ветерана СВО, служение Родине всегда оставалось для него ключевой жизненной ценностью."Я с юности выбрал путь служения государству, окончил военное училище, стал офицером. После ранения понял, что к прежнему ритму военной службы уже не вернусь, но желание служить своей стране никуда не исчезло. На первый поток программы не подавался, так как лежал в госпитале, но на второй уже смог", – рассказал он.Манохин подчеркнул, что конкурс в программу был большой – из 65 тысяч заявок отобрали всего 85 человек. Обучение, по его словам, отличается высокой интенсивностью и прикладным характером.В министерстве спорта Крыма Манохин выбрал для себя направление, связанное с развитием инклюзивного спорта. Он пояснил, что пришел к этому решению после собственного опыта реабилитации и общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья.По его словам, инклюзивный спорт позволяет людям с разными физическими возможностями заниматься вместе, участвовать в соревнованиях и социализироваться. Такой подход, считает Манохин, особенно важен как для ветеранов боевых действий, так и обычных людей.Участник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Сергей Каменев также проходит стажировку в министерстве. Он рассказал, что спорт занимает центральное место в его жизни с детства. Каменев является кандидатом в мастера спорта по велоспорту, воспитанником училища олимпийского резерва и в период службы был в спортивной роте.С началом специальной военной операции он был направлен в зону боевых действий. Участие в региональной программе, по его словам, стало продолжением пути службы."Я прошел все вступительные экзамены, очное собеседование. Уже в середине лета объявили, что я прошел программу. Первый очный модуль прошел, скоро начнется второй. К нам приезжают спикеры: разные министры, участники СВО, которые уже работают в управлении. Они рассказывают, делятся своим опытом, где может быть тяжело, на что надо обратить внимание и так далее", – поделился Каменев.По словам обоих участников, смена рода деятельности проходит для них комфортно. Практика в министерстве спорта не ограничивается кабинетной работой. Она включает выезды на строящиеся объекты, участие в мероприятиях, взаимодействие с гражданами, спортивными федерациями и образовательными учреждениями.Сама же министр спорта Ольга Торубарова отметила, что участие ветеранов СВО в работе ведомства задает новый уровень ответственности. Участников программ рассматривают не как временных стажеров, а будущих управленцев. И их личный опыт, их дисциплина и ориентация на результат особенно востребованы в спортивной отрасли.В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал старт федеральному проекту "Время героев". В феврале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале региональной кадровой программе "Герои Крыма". Оба проекта направлены на специальное обучение, подготовку кадров для государственной службы и "формированию новой элиты" РФ среди российских ветеранов и участников спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВОЧто поразило наставников программы "Герои Крыма"Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов

