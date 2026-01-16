Рейтинг@Mail.ru
Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/prodolzhit-sluzhenie-strane-kak-veterany-svo-popadayut-v-pravitelstvo-1152441267.html
Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
Ветераны СВО, прошедшие федеральный кадровый проект "Время героев" и региональную программу "Герои Крыма", продолжают служение стране в гражданской сфере. Об... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T13:19
2026-01-16T13:19
свои кадры будущего
крым
новости крыма
ветераны сво
минспорта крыма
ольга торубарова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Ветераны СВО, прошедшие федеральный кадровый проект "Время героев" и региональную программу "Герои Крыма", продолжают служение стране в гражданской сфере. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали Герой России, ветеран боевых действий Владимир Манохин и участник СВО, ветеран боевых действий Сергей Каменев.На данный момент они проходят подготовку в министерстве спорта Крыма под наставничеством главы ведомства Ольги Торубаровой.Управленческий потенциал министерств и ведомств Крыма вскоре пополнится новыми лидерами из числа участников СВО, которые сейчас проходят интенсивную подготовку в рамках уникальных проектов "Время героев" и "Герои Крыма". Пресс-центр РИА Новости Крым начинает проект "СВОи кадры будущего" о ветеранах спецоперации, которые нашли возможность применить свой боевой и управленческий опыт в области государственной и муниципальной службы. Как отметил Манохин, выбор участвовать в федеральной программе "Время героев" стал для него осознанным шагом после получения тяжелого ранения, которое не позволило ему вернуться к прежнему формату военной службы. По словам ветерана СВО, служение Родине всегда оставалось для него ключевой жизненной ценностью."Я с юности выбрал путь служения государству, окончил военное училище, стал офицером. После ранения понял, что к прежнему ритму военной службы уже не вернусь, но желание служить своей стране никуда не исчезло. На первый поток программы не подавался, так как лежал в госпитале, но на второй уже смог", – рассказал он.Манохин подчеркнул, что конкурс в программу был большой – из 65 тысяч заявок отобрали всего 85 человек. Обучение, по его словам, отличается высокой интенсивностью и прикладным характером.В министерстве спорта Крыма Манохин выбрал для себя направление, связанное с развитием инклюзивного спорта. Он пояснил, что пришел к этому решению после собственного опыта реабилитации и общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья.По его словам, инклюзивный спорт позволяет людям с разными физическими возможностями заниматься вместе, участвовать в соревнованиях и социализироваться. Такой подход, считает Манохин, особенно важен как для ветеранов боевых действий, так и обычных людей.Участник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Сергей Каменев также проходит стажировку в министерстве. Он рассказал, что спорт занимает центральное место в его жизни с детства. Каменев является кандидатом в мастера спорта по велоспорту, воспитанником училища олимпийского резерва и в период службы был в спортивной роте.С началом специальной военной операции он был направлен в зону боевых действий. Участие в региональной программе, по его словам, стало продолжением пути службы."Я прошел все вступительные экзамены, очное собеседование. Уже в середине лета объявили, что я прошел программу. Первый очный модуль прошел, скоро начнется второй. К нам приезжают спикеры: разные министры, участники СВО, которые уже работают в управлении. Они рассказывают, делятся своим опытом, где может быть тяжело, на что надо обратить внимание и так далее", – поделился Каменев.По словам обоих участников, смена рода деятельности проходит для них комфортно. Практика в министерстве спорта не ограничивается кабинетной работой. Она включает выезды на строящиеся объекты, участие в мероприятиях, взаимодействие с гражданами, спортивными федерациями и образовательными учреждениями.Сама же министр спорта Ольга Торубарова отметила, что участие ветеранов СВО в работе ведомства задает новый уровень ответственности. Участников программ рассматривают не как временных стажеров, а будущих управленцев. И их личный опыт, их дисциплина и ориентация на результат особенно востребованы в спортивной отрасли.В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал старт федеральному проекту "Время героев". В феврале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале региональной кадровой программе "Герои Крыма". Оба проекта направлены на специальное обучение, подготовку кадров для государственной службы и "формированию новой элиты" РФ среди российских ветеранов и участников спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВОЧто поразило наставников программы "Герои Крыма"Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_84bb968fe079b8ad92949cbfc0a1d0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
свои кадры будущего, крым, новости крыма, ветераны сво, минспорта крыма, ольга торубарова, общество
Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство

Ветераны спецоперации осваивают управленческую работу в спортивной отрасли Крыма

13:19 16.01.2026
 
Участник СВО
Участник СВО
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Ветераны СВО, прошедшие федеральный кадровый проект "Время героев" и региональную программу "Герои Крыма", продолжают служение стране в гражданской сфере. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали Герой России, ветеран боевых действий Владимир Манохин и участник СВО, ветеран боевых действий Сергей Каменев.
На данный момент они проходят подготовку в министерстве спорта Крыма под наставничеством главы ведомства Ольги Торубаровой.
Управленческий потенциал министерств и ведомств Крыма вскоре пополнится новыми лидерами из числа участников СВО, которые сейчас проходят интенсивную подготовку в рамках уникальных проектов "Время героев" и "Герои Крыма". Пресс-центр РИА Новости Крым начинает проект "СВОи кадры будущего" о ветеранах спецоперации, которые нашли возможность применить свой боевой и управленческий опыт в области государственной и муниципальной службы.
Как отметил Манохин, выбор участвовать в федеральной программе "Время героев" стал для него осознанным шагом после получения тяжелого ранения, которое не позволило ему вернуться к прежнему формату военной службы. По словам ветерана СВО, служение Родине всегда оставалось для него ключевой жизненной ценностью.
"Я с юности выбрал путь служения государству, окончил военное училище, стал офицером. После ранения понял, что к прежнему ритму военной службы уже не вернусь, но желание служить своей стране никуда не исчезло. На первый поток программы не подавался, так как лежал в госпитале, но на второй уже смог", – рассказал он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГерой России, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, участник федерального кадрового проекта "Время Героев" Владимир Манохин
Герой России, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, участник федерального кадрового проекта Время Героев Владимир Манохин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Герой России, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, участник федерального кадрового проекта "Время Героев" Владимир Манохин
Манохин подчеркнул, что конкурс в программу был большой – из 65 тысяч заявок отобрали всего 85 человек. Обучение, по его словам, отличается высокой интенсивностью и прикладным характером.
"Программа дает большие знания. Подход к обучению отличается от классического – можно задавать вопросы, обсуждать, разбирать реальные ситуации. Люди, которые обучают, понимают, что мы – военные, и выстраивают обучение с учетом этого", – отметил участник программы.
В министерстве спорта Крыма Манохин выбрал для себя направление, связанное с развитием инклюзивного спорта. Он пояснил, что пришел к этому решению после собственного опыта реабилитации и общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
По его словам, инклюзивный спорт позволяет людям с разными физическими возможностями заниматься вместе, участвовать в соревнованиях и социализироваться. Такой подход, считает Манохин, особенно важен как для ветеранов боевых действий, так и обычных людей.
Участник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Сергей Каменев также проходит стажировку в министерстве. Он рассказал, что спорт занимает центральное место в его жизни с детства. Каменев является кандидатом в мастера спорта по велоспорту, воспитанником училища олимпийского резерва и в период службы был в спортивной роте.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетеран боевых действий, участник специальной военной операции, участник регионального кадрового проекта "Герои Крыма" Сергей Каменев
Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, участник регионального кадрового проекта Герои Крыма Сергей Каменев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, участник регионального кадрового проекта "Герои Крыма" Сергей Каменев
С началом специальной военной операции он был направлен в зону боевых действий. Участие в региональной программе, по его словам, стало продолжением пути службы.
"Я прошел все вступительные экзамены, очное собеседование. Уже в середине лета объявили, что я прошел программу. Первый очный модуль прошел, скоро начнется второй. К нам приезжают спикеры: разные министры, участники СВО, которые уже работают в управлении. Они рассказывают, делятся своим опытом, где может быть тяжело, на что надо обратить внимание и так далее", – поделился Каменев.
По словам обоих участников, смена рода деятельности проходит для них комфортно. Практика в министерстве спорта не ограничивается кабинетной работой. Она включает выезды на строящиеся объекты, участие в мероприятиях, взаимодействие с гражданами, спортивными федерациями и образовательными учреждениями.
"Здесь не соскучишься. В кабинете я, наверное, провел всего 15% своего времени. У нас очень много разъездной работы. Поэтому точно не скучно. У нас очень ненормированный график, что на военной, что на гражданской службе. В первом случае понятно почему, а во втором – все-таки большинство спортивных мероприятий проходят в выходные. А значит и мы работаем в выходные. Что касается интеграции в гражданскую жизнь – военные тоже живут на гражданке. Мы так же, как и все, стоим в очередях в садик, ходим в магазин, едим тот же хлеб и пьем одну и ту же воду", – рассказал Манохин.
Сама же министр спорта Ольга Торубарова отметила, что участие ветеранов СВО в работе ведомства задает новый уровень ответственности. Участников программ рассматривают не как временных стажеров, а будущих управленцев. И их личный опыт, их дисциплина и ориентация на результат особенно востребованы в спортивной отрасли.

"Те ребята, которые сегодня проходят у нас стажировку, – это в любом случае будущие менеджеры. Возможно, кто-то из них когда-то станет и министром спорта. И я только этому порадуюсь, потому что должны быть преемственность и продолжение. И именно эти ребята смогут не просто нести это знамя, но и развивать нашу отрасль", – подчеркнула она.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал старт федеральному проекту "Время героев". В феврале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале региональной кадровой программе "Герои Крыма". Оба проекта направлены на специальное обучение, подготовку кадров для государственной службы и "формированию новой элиты" РФ среди российских ветеранов и участников спецоперации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО
Что поразило наставников программы "Герои Крыма"
Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
 
СВОи кадры будущегоКрымНовости КрымаВетераны СВОМинспорта КрымаОльга ТорубароваОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Дефицит топлива в Херсонской области – фейк
13:59На Севастополь обрушится сильный ветер
13:45Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери
13:38В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии
13:33История Судакского десанта
13:19Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
13:05Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное
12:58ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света
12:54Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено
12:39Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России
12:34В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных
12:29Армия России освободила Закотное в Донбассе
12:16Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме
12:05В Крыму проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6%
11:44На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
11:2215 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
11:08В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов
10:59Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
10:48В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения
10:45В Крыму раскрыли реальный план Трампа
Лента новостейМолния