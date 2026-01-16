Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
Ветераны спецоперации осваивают управленческую работу в спортивной отрасли Крыма
Участник СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Ветераны СВО, прошедшие федеральный кадровый проект "Время героев" и региональную программу "Герои Крыма", продолжают служение стране в гражданской сфере. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали Герой России, ветеран боевых действий Владимир Манохин и участник СВО, ветеран боевых действий Сергей Каменев.
На данный момент они проходят подготовку в министерстве спорта Крыма под наставничеством главы ведомства Ольги Торубаровой.
Управленческий потенциал министерств и ведомств Крыма вскоре пополнится новыми лидерами из числа участников СВО, которые сейчас проходят интенсивную подготовку в рамках уникальных проектов "Время героев" и "Герои Крыма". Пресс-центр РИА Новости Крым начинает проект "СВОи кадры будущего" о ветеранах спецоперации, которые нашли возможность применить свой боевой и управленческий опыт в области государственной и муниципальной службы.
Как отметил Манохин, выбор участвовать в федеральной программе "Время героев" стал для него осознанным шагом после получения тяжелого ранения, которое не позволило ему вернуться к прежнему формату военной службы. По словам ветерана СВО, служение Родине всегда оставалось для него ключевой жизненной ценностью.
"Я с юности выбрал путь служения государству, окончил военное училище, стал офицером. После ранения понял, что к прежнему ритму военной службы уже не вернусь, но желание служить своей стране никуда не исчезло. На первый поток программы не подавался, так как лежал в госпитале, но на второй уже смог", – рассказал он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГерой России, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, участник федерального кадрового проекта "Время Героев" Владимир Манохин
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Герой России, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, участник федерального кадрового проекта "Время Героев" Владимир Манохин
Манохин подчеркнул, что конкурс в программу был большой – из 65 тысяч заявок отобрали всего 85 человек. Обучение, по его словам, отличается высокой интенсивностью и прикладным характером.
"Программа дает большие знания. Подход к обучению отличается от классического – можно задавать вопросы, обсуждать, разбирать реальные ситуации. Люди, которые обучают, понимают, что мы – военные, и выстраивают обучение с учетом этого", – отметил участник программы.
В министерстве спорта Крыма Манохин выбрал для себя направление, связанное с развитием инклюзивного спорта. Он пояснил, что пришел к этому решению после собственного опыта реабилитации и общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
По его словам, инклюзивный спорт позволяет людям с разными физическими возможностями заниматься вместе, участвовать в соревнованиях и социализироваться. Такой подход, считает Манохин, особенно важен как для ветеранов боевых действий, так и обычных людей.
Участник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Сергей Каменев также проходит стажировку в министерстве. Он рассказал, что спорт занимает центральное место в его жизни с детства. Каменев является кандидатом в мастера спорта по велоспорту, воспитанником училища олимпийского резерва и в период службы был в спортивной роте.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетеран боевых действий, участник специальной военной операции, участник регионального кадрового проекта "Герои Крыма" Сергей Каменев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, участник регионального кадрового проекта "Герои Крыма" Сергей Каменев
С началом специальной военной операции он был направлен в зону боевых действий. Участие в региональной программе, по его словам, стало продолжением пути службы.
"Я прошел все вступительные экзамены, очное собеседование. Уже в середине лета объявили, что я прошел программу. Первый очный модуль прошел, скоро начнется второй. К нам приезжают спикеры: разные министры, участники СВО, которые уже работают в управлении. Они рассказывают, делятся своим опытом, где может быть тяжело, на что надо обратить внимание и так далее", – поделился Каменев.
По словам обоих участников, смена рода деятельности проходит для них комфортно. Практика в министерстве спорта не ограничивается кабинетной работой. Она включает выезды на строящиеся объекты, участие в мероприятиях, взаимодействие с гражданами, спортивными федерациями и образовательными учреждениями.
"Здесь не соскучишься. В кабинете я, наверное, провел всего 15% своего времени. У нас очень много разъездной работы. Поэтому точно не скучно. У нас очень ненормированный график, что на военной, что на гражданской службе. В первом случае понятно почему, а во втором – все-таки большинство спортивных мероприятий проходят в выходные. А значит и мы работаем в выходные. Что касается интеграции в гражданскую жизнь – военные тоже живут на гражданке. Мы так же, как и все, стоим в очередях в садик, ходим в магазин, едим тот же хлеб и пьем одну и ту же воду", – рассказал Манохин.
Сама же министр спорта Ольга Торубарова отметила, что участие ветеранов СВО в работе ведомства задает новый уровень ответственности. Участников программ рассматривают не как временных стажеров, а будущих управленцев. И их личный опыт, их дисциплина и ориентация на результат особенно востребованы в спортивной отрасли.
"Те ребята, которые сегодня проходят у нас стажировку, – это в любом случае будущие менеджеры. Возможно, кто-то из них когда-то станет и министром спорта. И я только этому порадуюсь, потому что должны быть преемственность и продолжение. И именно эти ребята смогут не просто нести это знамя, но и развивать нашу отрасль", – подчеркнула она.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал старт федеральному проекту "Время героев". В феврале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале региональной кадровой программе "Герои Крыма". Оба проекта направлены на специальное обучение, подготовку кадров для государственной службы и "формированию новой элиты" РФ среди российских ветеранов и участников спецоперации.
Читайте также на РИА Новости Крым: