Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Главы государств обсудили деэскалацию напряженности вокруг... РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T14:44

владимир путин (политик)

россия

иран

масуд пезешкиан

политика

внешняя политика

ближний восток

новости

кремль

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Главы государств обсудили деэскалацию напряженности вокруг Ирана, российско-иранское партнерство и совместные экономические проекты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Лидеры двух стран также подтвердили солидарность позиций в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом и подтвердили готовность решать возникающие проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами.Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана.Также, в время телефонного разговора подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнёрства и практическую реализацию совместных экономических проектов в различных областях.Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп своими явными и скрытыми действиями в отношении Ирана стремитсяповторить в исламской республике украинский сценарий для ослабления России, а также Китая и Индии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспорядки в Иране – что известноПутин провел переговоры с президентами Турции, Туркмении и ИранаКарлсон: США утратили право критиковать Россию после операции в Венесуэле

россия

иран

ближний восток

2026

Новости

владимир путин (политик), россия, иран, масуд пезешкиан, политика, внешняя политика, ближний восток, новости, кремль