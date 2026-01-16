https://crimea.ria.ru/20260116/prezident-irana-rasskazal-putinu-ob-usiliyakh-po-normalizatsii-obstanovki-1152445748.html
Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки
Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Главы государств обсудили деэскалацию напряженности вокруг... РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Главы государств обсудили деэскалацию напряженности вокруг Ирана, российско-иранское партнерство и совместные экономические проекты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Лидеры двух стран также подтвердили солидарность позиций в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом и подтвердили готовность решать возникающие проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами.Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана.Также, в время телефонного разговора подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнёрства и практическую реализацию совместных экономических проектов в различных областях.Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп своими явными и скрытыми действиями в отношении Ирана стремитсяповторить в исламской республике украинский сценарий для ослабления России, а также Китая и Индии.
Путин обсудил с президентом Ирана Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Главы государств обсудили деэскалацию напряженности вокруг Ирана, российско-иранское партнерство и совместные экономические проекты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе разговора президент Исламской Республики Иран информировал Владимира Путина о предпринимаемых иранским руководством активных усилиях по нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении.
Лидеры двух стран также подтвердили солидарность позиций в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом и подтвердили готовность решать возникающие проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана.
Также, в время телефонного разговора подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнёрства и практическую реализацию совместных экономических проектов в различных областях.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп своими явными и скрытыми действиями в отношении Ирана стремится
повторить в исламской республике украинский сценарий для ослабления России, а также Китая и Индии.
