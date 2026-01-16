Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в Крыму

https://crimea.ria.ru/20260116/patrushev-otsenil-stroitelstvo-dvukh-kompleksov-po-pererabotke-tko-v-krymu-1152452044.html

В Сакском и Белогорском районах Крыма завершаются строительные работы комплексных объектов по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Ход работ... РИА Новости Крым, 16.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Сакском и Белогорском районах Крыма завершаются строительные работы комплексных объектов по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Ход работ осмотрели заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и глава республики Сергей Аксенов.Глубокая переработка вторсырья будет способствовать сокращению числа полигонов и несанкционированных свалок, более рациональному использованию ресурсов, значительно повысит уровень экологического благополучия полуострова, как курортного региона, подчеркнул Сергей Аксенов.Экотехнопарки строятся по поручению президента в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".Запустить в работу экотехнопарк в Белогорском районе планируют уже в июле этого года. Сейчас его строительная готовность достигла 93 процентов.Ранее в Белогорском районе Крыма начал работу новый современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов.Строительство экотехнопарков ведется в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма – это позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения, сообщал ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в КрымуРаздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет экспертаИзбавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется Крыму

