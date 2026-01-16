Рейтинг@Mail.ru
Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в Крыму - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/patrushev-otsenil-stroitelstvo-dvukh-kompleksov-po-pererabotke-tko-v-krymu-1152452044.html
Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в Крыму
Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в Крыму - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в Крыму
В Сакском и Белогорском районах Крыма завершаются строительные работы комплексных объектов по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Ход работ... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T16:37
2026-01-16T16:37
строительство экотехнопарков в крыму
дмитрий патрушев
сергей аксенов
крым
новости крыма
мусор
переработка мусора
срочные новости крыма
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152451478_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a0f9559274dde52de88d0f7e45a2db6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Сакском и Белогорском районах Крыма завершаются строительные работы комплексных объектов по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Ход работ осмотрели заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и глава республики Сергей Аксенов.Глубокая переработка вторсырья будет способствовать сокращению числа полигонов и несанкционированных свалок, более рациональному использованию ресурсов, значительно повысит уровень экологического благополучия полуострова, как курортного региона, подчеркнул Сергей Аксенов.Экотехнопарки строятся по поручению президента в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".Запустить в работу экотехнопарк в Белогорском районе планируют уже в июле этого года. Сейчас его строительная готовность достигла 93 процентов.Ранее в Белогорском районе Крыма начал работу новый современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов.Строительство экотехнопарков ведется в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма – это позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения, сообщал ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в КрымуРаздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет экспертаИзбавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152451478_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_533fe8eaba29945be1cd9e9ae3a1d0ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
строительство экотехнопарков в крыму, дмитрий патрушев, сергей аксенов, крым, новости крыма, мусор, переработка мусора, срочные новости крыма, правительство россии
Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в Крыму

Дмитрий Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в Крыму

16:37 16.01.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваКомплекс по обращению с ТКО в Крыму
Комплекс по обращению с ТКО в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Сакском и Белогорском районах Крыма завершаются строительные работы комплексных объектов по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Ход работ осмотрели заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и глава республики Сергей Аксенов.

"После запуска здесь будут принимать и в автоматическом режиме сортировать отходы. Это позволит осуществлять вторичное использование полезных компонентов и сырья, получать из органической фракции технический грунт", - рассказал Аксенов в своем ТГ-канале.

Глубокая переработка вторсырья будет способствовать сокращению числа полигонов и несанкционированных свалок, более рациональному использованию ресурсов, значительно повысит уровень экологического благополучия полуострова, как курортного региона, подчеркнул Сергей Аксенов.
© ТГ-канал Сергея АксеноваКомплекс по обращению с ТКО в Крыму
Комплекс по обращению с ТКО в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Комплекс по обращению с ТКО в Крыму
Экотехнопарки строятся по поручению президента в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".
Запустить в работу экотехнопарк в Белогорском районе планируют уже в июле этого года. Сейчас его строительная готовность достигла 93 процентов.
Ранее в Белогорском районе Крыма начал работу новый современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов.
© ТГ-канал Сергея АксеноваКомплекс по обращению с ТКО в Крыму
Комплекс по обращению с ТКО в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Комплекс по обращению с ТКО в Крыму
Строительство экотехнопарков ведется в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма – это позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения, сообщал ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
© ТГ-канал Сергея АксеноваЗампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев осмотрел комплекс по обращению с ТКО в Крыму
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев осмотрел комплекс по обращению с ТКО в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев осмотрел комплекс по обращению с ТКО в Крыму
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму
Раздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет эксперта
Избавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется Крыму
 
Строительство экотехнопарков в КрымуДмитрий ПатрушевСергей АксеновКрымНовости КрымаМусорПереработка мусораСрочные новости КрымаПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие"
18:1663 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:05Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ
17:56Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов
17:45В Ялте устраняют последствия снегопада
17:31В Севастополе стреляют из всех видов оружия - причины
17:20Над четырьмя детьми погибшей в Хорлах женщины оформили опеку
17:02В Феодосии слышна стрельба: что происходит
16:51Суд над Тимошенко по обвинению НАБУ: что известно
16:37Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в Крыму
16:24Армия России контролирует все районы Купянска
16:10США озвучили требования к Ирану
16:01Традиции и безопасность: в Севастополе водолазы обследуют места купаний
15:45Крым завалило снегом - фото
15:35В Ялте школьников отпустили домой из-за метели
15:15Сильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас
15:01"Медовый месяц" Трампа и правых партий в Европе заканчивается – политолог
14:44Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки
14:37В Севастополе на Крещение временно ограничат движение
14:28Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине
Лента новостейМолния