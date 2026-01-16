Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в Крыму
Дмитрий Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в Крыму
© ТГ-канал Сергея АксеноваКомплекс по обращению с ТКО в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Сакском и Белогорском районах Крыма завершаются строительные работы комплексных объектов по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Ход работ осмотрели заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и глава республики Сергей Аксенов.
"После запуска здесь будут принимать и в автоматическом режиме сортировать отходы. Это позволит осуществлять вторичное использование полезных компонентов и сырья, получать из органической фракции технический грунт", - рассказал Аксенов в своем ТГ-канале.
Глубокая переработка вторсырья будет способствовать сокращению числа полигонов и несанкционированных свалок, более рациональному использованию ресурсов, значительно повысит уровень экологического благополучия полуострова, как курортного региона, подчеркнул Сергей Аксенов.
© ТГ-канал Сергея АксеноваКомплекс по обращению с ТКО в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Комплекс по обращению с ТКО в Крыму
Экотехнопарки строятся по поручению президента в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".
Запустить в работу экотехнопарк в Белогорском районе планируют уже в июле этого года. Сейчас его строительная готовность достигла 93 процентов.
Ранее в Белогорском районе Крыма начал работу новый современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов.
© ТГ-канал Сергея АксеноваКомплекс по обращению с ТКО в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Комплекс по обращению с ТКО в Крыму
Строительство экотехнопарков ведется в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма – это позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения, сообщал ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
© ТГ-канал Сергея АксеноваЗампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев осмотрел комплекс по обращению с ТКО в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев осмотрел комплекс по обращению с ТКО в Крыму
Читайте также на РИА Новости Крым: