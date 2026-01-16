Рейтинг@Mail.ru
Опыт дроноводов СВО нужно активно применять в мирной жизни – Путин - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/opyt-dronovodov-svo-nuzhno-aktivno-primenyat-v-mirnoy-zhizni--putin--1152458195.html
Опыт дроноводов СВО нужно активно применять в мирной жизни – Путин
Опыт дроноводов СВО нужно активно применять в мирной жизни – Путин - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Опыт дроноводов СВО нужно активно применять в мирной жизни – Путин
Президент России Владимир Путин поручил правительству активно привлекать ветеранов СВО-операторов боевых дронов к разработке и эксплуатации гражданских... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T21:49
2026-01-16T21:53
владимир путин (политик)
новости сво
участники сво
герои сво
помощь бойцам сво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152457595_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fd45c23e41c4443f156275ba8780b621.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству активно привлекать ветеранов СВО-операторов боевых дронов к разработке и эксплуатации гражданских автономных беспилотных систем. Об этом он заявил на совещании по развитию автономных систем.Путин поручил правительству совместно с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260116/putin-poruchil-aktivnee-vnedryat-avtonomnye-sistemy-v-ekonomiku-1152457973.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152457595_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dc301ccd8c9c370baee5f35dd453cff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости сво, участники сво, герои сво, помощь бойцам сво, беспилотник (бпла, дрон)
Опыт дроноводов СВО нужно активно применять в мирной жизни – Путин

Путин призвал привлекать бойцов-дроноводов к работе с гражданскими автономными системами

21:49 16.01.2026 (обновлено: 21:53 16.01.2026)
 
© Telegram-канал Кремль. НовостиВладимир Путин осмотрел выставку, посвящённую развитию российских автономных систем
Владимир Путин осмотрел выставку, посвящённую развитию российских автономных систем
© Telegram-канал Кремль. Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству активно привлекать ветеранов СВО-операторов боевых дронов к разработке и эксплуатации гражданских автономных беспилотных систем. Об этом он заявил на совещании по развитию автономных систем.
"Опыт, знания наших ребят, наших героев, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили и продолжают это делать вражескую технику, должны быть востребованы и в мирной жизни, уже на передовой технологического прогресса", - сказал глава государства.
Путин поручил правительству совместно с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем.
"Здесь также нужно убрать сохраняющиеся административные барьеры и явно устаревшие нормативные требования. Прошу администрацию президента вместе с военным ведомством, силовым блоком все это продумать и как можно быстрее внедрять", - добавил российский лидер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Владимир Путин осмотрел выставку, посвящённую развитию российских автономных систем
21:37
Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику
 
Владимир Путин (политик)Новости СВОУчастники СВОГерои СВОПомощь бойцам СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:05Путин: нужно создавать совместную с партнерами отрасль беспилотных систем
21:49Опыт дроноводов СВО нужно активно применять в мирной жизни – Путин
21:37Путин поручил активнее внедрять автономные системы в экономику
21:12В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцев
20:55Внезапный удар Солнца: ожидаются полярные сияния и сильные магнитные бури
20:47В Крыму на выходных будут ловить пьяных водителей
20:26Маткапитал на первого ребенка составит почти 729 тыс рублей с 1 февраля
20:16Трамп пригрозил пошлинами несогласным с планами США по Гренландии
20:07В Севастополе закрыли рейд из-за погоды
19:57В Крыму на три дня ограничат уличное освещение – причина
19:45Исторический максимум: Крымская железная дорога побила рекорд
19:42Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на пути - мэрия
19:21Бастрыкину доложат о деле по факту смерти новорожденного в Крыму
19:09Зима во всей красе: погода на выходные в Крыму
18:41ДТП с микроавтобусом в Крыму – Бастрыкин затребовал доклад
18:31Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие"
18:1663 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:05Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ
17:56Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов
17:45В Ялте устраняют последствия снегопада
Лента новостейМолния