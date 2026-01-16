https://crimea.ria.ru/20260116/opyt-dronovodov-svo-nuzhno-aktivno-primenyat-v-mirnoy-zhizni--putin--1152458195.html

Опыт дроноводов СВО нужно активно применять в мирной жизни – Путин

Опыт дроноводов СВО нужно активно применять в мирной жизни – Путин - РИА Новости Крым, 16.01.2026

Опыт дроноводов СВО нужно активно применять в мирной жизни – Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству активно привлекать ветеранов СВО-операторов боевых дронов к разработке и эксплуатации гражданских... РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T21:49

2026-01-16T21:49

2026-01-16T21:53

владимир путин (политик)

новости сво

участники сво

герои сво

помощь бойцам сво

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152457595_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fd45c23e41c4443f156275ba8780b621.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству активно привлекать ветеранов СВО-операторов боевых дронов к разработке и эксплуатации гражданских автономных беспилотных систем. Об этом он заявил на совещании по развитию автономных систем.Путин поручил правительству совместно с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260116/putin-poruchil-aktivnee-vnedryat-avtonomnye-sistemy-v-ekonomiku-1152457973.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, участники сво, герои сво, помощь бойцам сво, беспилотник (бпла, дрон)