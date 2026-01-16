https://crimea.ria.ru/20260116/opyt-dronovodov-svo-nuzhno-aktivno-primenyat-v-mirnoy-zhizni--putin--1152458195.html
Опыт дроноводов СВО нужно активно применять в мирной жизни – Путин
Опыт дроноводов СВО нужно активно применять в мирной жизни – Путин - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Опыт дроноводов СВО нужно активно применять в мирной жизни – Путин
Президент России Владимир Путин поручил правительству активно привлекать ветеранов СВО-операторов боевых дронов к разработке и эксплуатации гражданских... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T21:49
2026-01-16T21:49
2026-01-16T21:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству активно привлекать ветеранов СВО-операторов боевых дронов к разработке и эксплуатации гражданских автономных беспилотных систем. Об этом он заявил на совещании по развитию автономных систем.Путин поручил правительству совместно с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Опыт дроноводов СВО нужно активно применять в мирной жизни – Путин
Путин призвал привлекать бойцов-дроноводов к работе с гражданскими автономными системами
21:49 16.01.2026