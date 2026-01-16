https://crimea.ria.ru/20260116/novosti-svo-za-nedelyu-kiev-neset-kriticheskie-poteri-1152444231.html

Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери

Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери - РИА Новости Крым, 16.01.2026

Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери

2026-01-16T13:45

2026-01-16T13:45

2026-01-16T13:45

2026-01-16T13:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю на всех фронтах спецоперации потерял еще 8695 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.В зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 1345 солдат, четыре боевые бронированные машины, 92 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали свыше 1340 украинских неонацистов, танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов.В зоне ответственности "Южной" группировки противник потерял более 1140 военных, два танка, 42 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Военнослужащие подразделений "Центра" продолжают активные наступательные действия. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2835 боевиков, три танка, 30 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили более 1665 человек, 30 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Бойцы группировки войск "Днепр" разбили до 370 вражеских солдат, танк, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.Средства ПВО сбили 31 управляемую авиабомбу, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1138 беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 344 беспилотных летательных аппарата, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 154 танка и других боевых бронированных машин, 1 642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 613 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 993 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль РоссииАрмия России освободила Закотное в ДонбассеАрмия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области

2026

Новости

