Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/novosti-svo-za-nedelyu-kiev-neset-kriticheskie-poteri-1152444231.html
Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери
Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери
Киевский режим за неделю на всех фронтах спецоперации потерял еще 8695 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T13:45
2026-01-16T13:45
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152304538_0:0:2472:1392_1920x0_80_0_0_0b986a80f19947515a348175a397d8ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю на всех фронтах спецоперации потерял еще 8695 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.В зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 1345 солдат, четыре боевые бронированные машины, 92 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали свыше 1340 украинских неонацистов, танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов.В зоне ответственности "Южной" группировки противник потерял более 1140 военных, два танка, 42 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Военнослужащие подразделений "Центра" продолжают активные наступательные действия. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2835 боевиков, три танка, 30 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили более 1665 человек, 30 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Бойцы группировки войск "Днепр" разбили до 370 вражеских солдат, танк, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.Средства ПВО сбили 31 управляемую авиабомбу, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1138 беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 344 беспилотных летательных аппарата, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 154 танка и других боевых бронированных машин, 1 642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 613 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 993 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль РоссииАрмия России освободила Закотное в ДонбассеАрмия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152304538_242:0:2413:1628_1920x0_80_0_0_db23ffd16cc88a7f81677ad6ae526f8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери

Новости СВО: Украина потеряла 8695 боевиков за неделю

13:45 16.01.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю на всех фронтах спецоперации потерял еще 8695 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 10-16 февраля 2026Сводка Минобороны из зоны СВО за 10-16 февраля 2026
В зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 1345 солдат, четыре боевые бронированные машины, 92 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали свыше 1340 украинских неонацистов, танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов.
В зоне ответственности "Южной" группировки противник потерял более 1140 военных, два танка, 42 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Военнослужащие подразделений "Центра" продолжают активные наступательные действия. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2835 боевиков, три танка, 30 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили более 1665 человек, 30 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Бойцы группировки войск "Днепр" разбили до 370 вражеских солдат, танк, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.
Также российские военные уничтожили пять боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе американскую пусковую установку HIMARS и чешскую боевую машину Vampire.
Средства ПВО сбили 31 управляемую авиабомбу, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1138 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 344 беспилотных летательных аппарата, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 154 танка и других боевых бронированных машин, 1 642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 613 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 993 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России
Армия России освободила Закотное в Донбассе
Армия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Дефицит топлива в Херсонской области – фейк
13:59На Севастополь обрушится сильный ветер
13:45Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери
13:38В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии
13:33История Судакского десанта
13:19Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
13:05Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное
12:58ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света
12:54Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено
12:39Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России
12:34В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных
12:29Армия России освободила Закотное в Донбассе
12:16Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме
12:05В Крыму проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6%
11:44На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
11:2215 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
11:08В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов
10:59Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
10:48В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения
10:45В Крыму раскрыли реальный план Трампа
Лента новостейМолния