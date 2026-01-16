https://crimea.ria.ru/20260116/novosti-svo-za-nedelyu-kiev-neset-kriticheskie-poteri-1152444231.html
Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери
Киевский режим за неделю на всех фронтах спецоперации потерял еще 8695 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю на всех фронтах спецоперации потерял еще 8695 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.В зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 1345 солдат, четыре боевые бронированные машины, 92 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали свыше 1340 украинских неонацистов, танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов.В зоне ответственности "Южной" группировки противник потерял более 1140 военных, два танка, 42 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Военнослужащие подразделений "Центра" продолжают активные наступательные действия. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2835 боевиков, три танка, 30 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили более 1665 человек, 30 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Бойцы группировки войск "Днепр" разбили до 370 вражеских солдат, танк, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.Средства ПВО сбили 31 управляемую авиабомбу, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1138 беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 344 беспилотных летательных аппарата, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 154 танка и других боевых бронированных машин, 1 642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 613 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 993 единицы специальной военной автомобильной техники.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю на всех фронтах спецоперации потерял еще 8695 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.
В зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 1345 солдат, четыре боевые бронированные машины, 92 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали свыше 1340 украинских неонацистов, танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов.
В зоне ответственности "Южной" группировки противник потерял более 1140 военных, два танка, 42 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Военнослужащие подразделений "Центра" продолжают активные наступательные действия. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2835 боевиков, три танка, 30 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили более 1665 человек, 30 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Бойцы группировки войск "Днепр" разбили до 370 вражеских солдат, танк, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.
Также российские военные уничтожили пять боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе американскую пусковую установку HIMARS и чешскую боевую машину Vampire.
Средства ПВО сбили 31 управляемую авиабомбу, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1138 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 344 беспилотных летательных аппарата, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 154 танка и других боевых бронированных машин, 1 642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 613 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 993 единицы специальной военной автомобильной техники.
