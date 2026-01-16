https://crimea.ria.ru/20260116/nad-chetyrmya-detmi-pogibshey-v-khorlakh-zhenschiny-oformili-opeku-1152453013.html

Над четырьмя детьми погибшей в Хорлах женщины оформили опеку

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Подруга погибшей при ударе ВСУ в Хорлах многодетной матери оформила опеку над четырьмя ее детьми, семье будет оказана всесторонняя поддержка со стороны властей Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на село Хорлы в ночь на 1 января погибла одинокая мать пятерых детей. Один из детей, рожденный во втором браке, в настоящее время остается с отцом.По словам Георгиева, рассматривался вариант проживания сирот с бабушкой и дедушкой, однако бабушка уже находится в пожилом возрасте, а дедушка тяжело болен. При этом важно было найти такой вариант, чтобы не разделить детей.Он отметил, что уже несколько раз посещал семью, передавал детям подарки. Сироты получают должный уход, заботу и внимание, подчеркнул Георгиев. Отделение Социального фонда России по Херсонской области уже перечислило первые выплаты, которые полагаются детям при потере кормильца.На данный момент в больницах Крыма остаются еще несколько раненых при атаке на Хорлы людей. Один ребенок находится в Российской детской клинической больнице в Москве, за его жизнь борются лучшие специалисты, отметил Георгиев.Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы В Херсонской области запретили проведение массовых мероприятий в общепите Под удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке

