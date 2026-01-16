Рейтинг@Mail.ru
Над четырьмя детьми погибшей в Хорлах женщины оформили опеку - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260116/nad-chetyrmya-detmi-pogibshey-v-khorlakh-zhenschiny-oformili-opeku-1152453013.html
Над четырьмя детьми погибшей в Хорлах женщины оформили опеку
Над четырьмя детьми погибшей в Хорлах женщины оформили опеку - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Над четырьмя детьми погибшей в Хорлах женщины оформили опеку
Подруга погибшей при ударе ВСУ в Хорлах многодетной матери оформила опеку над четырьмя ее детьми, семье будет оказана всесторонняя поддержка со стороны властей... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T17:20
2026-01-16T17:57
эксклюзивы риа новости крым
атака всу на село хорлы в херсонской области
херсонская область
сергей георгиев
новости
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152156522_0:26:1273:742_1920x0_80_0_0_ba67a7a2e477d368b5955676b9f5202c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Подруга погибшей при ударе ВСУ в Хорлах многодетной матери оформила опеку над четырьмя ее детьми, семье будет оказана всесторонняя поддержка со стороны властей Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на село Хорлы в ночь на 1 января погибла одинокая мать пятерых детей. Один из детей, рожденный во втором браке, в настоящее время остается с отцом.По словам Георгиева, рассматривался вариант проживания сирот с бабушкой и дедушкой, однако бабушка уже находится в пожилом возрасте, а дедушка тяжело болен. При этом важно было найти такой вариант, чтобы не разделить детей.Он отметил, что уже несколько раз посещал семью, передавал детям подарки. Сироты получают должный уход, заботу и внимание, подчеркнул Георгиев. Отделение Социального фонда России по Херсонской области уже перечислило первые выплаты, которые полагаются детям при потере кормильца.На данный момент в больницах Крыма остаются еще несколько раненых при атаке на Хорлы людей. Один ребенок находится в Российской детской клинической больнице в Москве, за его жизнь борются лучшие специалисты, отметил Георгиев.Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы В Херсонской области запретили проведение массовых мероприятий в общепите Под удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152156522_124:0:1149:769_1920x0_80_0_0_276661e03f75362d0fba750d8f8df179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака всу на село хорлы в херсонской области, херсонская область, сергей георгиев, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), видео
Над четырьмя детьми погибшей в Хорлах женщины оформили опеку

Подруга погибшей в Хорлах женщины оформила опеку над четырьмя ее детьми – омбудсмен

17:20 16.01.2026 (обновлено: 17:57 16.01.2026)
 
© Пресс-служба губернатора Запорожской области / Перейти в фотобанкАкция в память о погибших в результате атаки БПЛА в Херсонской области
Акция в память о погибших в результате атаки БПЛА в Херсонской области
© Пресс-служба губернатора Запорожской области
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Подруга погибшей при ударе ВСУ в Хорлах многодетной матери оформила опеку над четырьмя ее детьми, семье будет оказана всесторонняя поддержка со стороны властей Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на село Хорлы в ночь на 1 января погибла одинокая мать пятерых детей. Один из детей, рожденный во втором браке, в настоящее время остается с отцом.
По словам Георгиева, рассматривался вариант проживания сирот с бабушкой и дедушкой, однако бабушка уже находится в пожилом возрасте, а дедушка тяжело болен. При этом важно было найти такой вариант, чтобы не разделить детей.
"Можно уже на сто процентов сказать, что вопрос решен. Спасибо за это главе администрации Каланчакского района Галине Перелович и ее сотрудникам. На этой неделе уже оформлена опека над этими четырьмя детьми. Они попали не просто в хорошую семью, а в семью, которую они знали. На помощь пришла подруга погибшей матери", – сказал омбудсмен.
Он отметил, что уже несколько раз посещал семью, передавал детям подарки. Сироты получают должный уход, заботу и внимание, подчеркнул Георгиев. Отделение Социального фонда России по Херсонской области уже перечислило первые выплаты, которые полагаются детям при потере кормильца.
"Вопрос с контроля мы не снимаем и дальше будем всесторонне помогать, поддерживать эту семью, потому что ту трагедию, которую пережили эти дети, одним днем не вылечить", - сказал уполномоченный.
На данный момент в больницах Крыма остаются еще несколько раненых при атаке на Хорлы людей. Один ребенок находится в Российской детской клинической больнице в Москве, за его жизнь борются лучшие специалисты, отметил Георгиев.
"Уже определен круг пострадавших, теперь идет работа по оказанию всесторонней помощи. Сейчас главная наша задача – завершить все необходимые экспертизы, потому что процесс идентификации останков некоторых погибших идет очень сложно. Остались самые тяжелые случаи", – добавил он.

Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.
Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы
В Херсонской области запретили проведение массовых мероприятий в общепите
Под удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке
Эксклюзивы РИА Новости КрымАтака ВСУ на село Хорлы в Херсонской областиХерсонская областьСергей ГеоргиевНовостиАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Видео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие"
18:1663 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:05Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ
17:56Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов
17:45В Ялте устраняют последствия снегопада
17:31В Севастополе стреляют из всех видов оружия - причины
17:20Над четырьмя детьми погибшей в Хорлах женщины оформили опеку
17:02В Феодосии слышна стрельба: что происходит
16:51Суд над Тимошенко по обвинению НАБУ: что известно
16:37Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в Крыму
16:24Армия России контролирует все районы Купянска
16:10США озвучили требования к Ирану
16:01Традиции и безопасность: в Севастополе водолазы обследуют места купаний
15:45Крым завалило снегом - фото
15:35В Ялте школьников отпустили домой из-за метели
15:15Сильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас
15:01"Медовый месяц" Трампа и правых партий в Европе заканчивается – политолог
14:44Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки
14:37В Севастополе на Крещение временно ограничат движение
14:28Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине
Лента новостейМолния