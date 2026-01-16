Рейтинг@Mail.ru
На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров - РИА Новости Крым, 16.01.2026
На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров - РИА Новости Крым, 16.01.2026
На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
На Солнце сформировалась корональная дыра размером около миллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T11:44
2026-01-16T11:44
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152439700_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_4f2c1ed963e5d4c7231fe4fbe04b8bad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. На Солнце сформировалась корональная дыра размером около миллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Ученые отмечают, что рост солнечных корональных дыр начался еще в первые месяцы прошлого года, сразу после прохождения пика солнечного цикла активности. Это привело к тому, что в прошлом году резко выросло число магнитных бурь - на 60%. По прогнозам, магнитных бурь в новом году будет больше, чем в предыдущем. "В целом, рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года, после чего должна начаться стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов. По тем же причинам ближайшие два года будут благоприятны для наблюдения северных сияний", - добавили в Лаборатории.Новая магнитная буря обрушится на Землю в субботу, 17 января.
институт солнечно-земной физики, солнце, космос, новости, магнитные бури, земля
На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров

На Солнце образовалась корональная дыра размером около миллиона километров

11:44 16.01.2026
 
© xras.ruКорональная дыра на Солнце 16 января 2026 года
Корональная дыра на Солнце 16 января 2026 года
© xras.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. На Солнце сформировалась корональная дыра размером около миллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы. Напоминает огромную перевернутую цифру "1" <...>. Высота "цифры" около миллиона километров", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что рост солнечных корональных дыр начался еще в первые месяцы прошлого года, сразу после прохождения пика солнечного цикла активности. Это привело к тому, что в прошлом году резко выросло число магнитных бурь - на 60%.
По прогнозам, магнитных бурь в новом году будет больше, чем в предыдущем.
"В целом, рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года, после чего должна начаться стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов. По тем же причинам ближайшие два года будут благоприятны для наблюдения северных сияний", - добавили в Лаборатории.
Новая магнитная буря обрушится на Землю в субботу, 17 января.
