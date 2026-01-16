https://crimea.ria.ru/20260116/na-solntse-obrazovalas-koronalnaya-dyra-razmerom-okolo-1-mln-kilometrov-1152439567.html

На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров

На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров - РИА Новости Крым, 16.01.2026

На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров

На Солнце сформировалась корональная дыра размером около миллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T11:44

2026-01-16T11:44

2026-01-16T11:44

институт солнечно-земной физики

солнце

космос

новости

магнитные бури

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152439700_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_4f2c1ed963e5d4c7231fe4fbe04b8bad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. На Солнце сформировалась корональная дыра размером около миллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Ученые отмечают, что рост солнечных корональных дыр начался еще в первые месяцы прошлого года, сразу после прохождения пика солнечного цикла активности. Это привело к тому, что в прошлом году резко выросло число магнитных бурь - на 60%. По прогнозам, магнитных бурь в новом году будет больше, чем в предыдущем. "В целом, рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года, после чего должна начаться стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов. По тем же причинам ближайшие два года будут благоприятны для наблюдения северных сияний", - добавили в Лаборатории.Новая магнитная буря обрушится на Землю в субботу, 17 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуУникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 январяКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт солнечно-земной физики, солнце, космос, новости, магнитные бури, земля