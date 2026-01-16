Рейтинг@Mail.ru
На Севастополь обрушится сильный ветер - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/na-sevastopol-obrushitsya-silnyy-veter-1152444698.html
На Севастополь обрушится сильный ветер
На Севастополь обрушится сильный ветер - РИА Новости Крым, 16.01.2026
На Севастополь обрушится сильный ветер
С 17 по 19 января в Севастополе будет сильный северо-восточный ветер, сообщают в МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T13:59
2026-01-16T13:59
погода в крыму
севастополь
новости севастополя
штормовое предупреждение
новости крыма
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/03/1118897336_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4911c32fc3853fa7994e8854a6c18311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. С 17 по 19 января в Севастополе будет сильный северо-восточный ветер, сообщают в МЧС России по городу.По данным министерства, порывы будут достигать 15-20 м/с, а на дорогах возможно образование гололедицы.А также напомнили, что при данных погодных условиях не следует находиться у фасадов домов, деревьев, ветхих и неукрепленных конструкций, опор ЛЭП и рекламных щитов. Также необходимо воздержаться от выхода в море или нахождения вблизи него.11 января в Севастополе были сильный ветер и дождь, переходящий в снег, а также резкое похолодание.В Крыму с 16 по 19 января ожидается сильный снег в южных, восточных районах и в горах, метель, на дорогах гололедица. Объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сплошной лед на дорогах: в Крыму стремительно понижается температураЭкватор пройден: какой будет вторая половина зимы в КрымуСнежный шторм надвигается на Крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/03/1118897336_267:126:1539:1080_1920x0_80_0_0_ec8508cf5aaa39bed4d8cf8a68b675d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, севастополь, новости севастополя, штормовое предупреждение, новости крыма, мчс севастополя
На Севастополь обрушится сильный ветер

В выходные в Севастополе будет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду

13:59 16.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. С 17 по 19 января в Севастополе будет сильный северо-восточный ветер, сообщают в МЧС России по городу.
По данным министерства, порывы будут достигать 15-20 м/с, а на дорогах возможно образование гололедицы.
"Возможны перебои в работе транспорта, особенно морского. Откажитесь от дальних поездок и долгих пеших переходов! Следите за пожилыми, маломобильными близкими и детьми! Не выпускайте из дома питомцев", – подчеркнули в МЧС.
А также напомнили, что при данных погодных условиях не следует находиться у фасадов домов, деревьев, ветхих и неукрепленных конструкций, опор ЛЭП и рекламных щитов. Также необходимо воздержаться от выхода в море или нахождения вблизи него.
11 января в Севастополе были сильный ветер и дождь, переходящий в снег, а также резкое похолодание.
В Крыму с 16 по 19 января ожидается сильный снег в южных, восточных районах и в горах, метель, на дорогах гололедица. Объявлено штормовое предупреждение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сплошной лед на дорогах: в Крыму стремительно понижается температура
Экватор пройден: какой будет вторая половина зимы в Крыму
Снежный шторм надвигается на Крым
 
Погода в КрымуСевастопольНовости СевастополяШтормовое предупреждениеНовости КрымаМЧС Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Дефицит топлива в Херсонской области – фейк
13:59На Севастополь обрушится сильный ветер
13:45Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери
13:38В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии
13:33История Судакского десанта
13:19Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
13:05Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное
12:58ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света
12:54Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено
12:39Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России
12:34В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных
12:29Армия России освободила Закотное в Донбассе
12:16Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме
12:05В Крыму проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6%
11:44На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
11:2215 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
11:08В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов
10:59Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
10:48В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения
10:45В Крыму раскрыли реальный план Трампа
Лента новостейМолния