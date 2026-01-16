https://crimea.ria.ru/20260116/na-sevastopol-obrushitsya-silnyy-veter-1152444698.html
На Севастополь обрушится сильный ветер
16.01.2026
На Севастополь обрушится сильный ветер
С 17 по 19 января в Севастополе будет сильный северо-восточный ветер, сообщают в МЧС России по городу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. С 17 по 19 января в Севастополе будет сильный северо-восточный ветер, сообщают в МЧС России по городу.По данным министерства, порывы будут достигать 15-20 м/с, а на дорогах возможно образование гололедицы.А также напомнили, что при данных погодных условиях не следует находиться у фасадов домов, деревьев, ветхих и неукрепленных конструкций, опор ЛЭП и рекламных щитов. Также необходимо воздержаться от выхода в море или нахождения вблизи него.11 января в Севастополе были сильный ветер и дождь, переходящий в снег, а также резкое похолодание.В Крыму с 16 по 19 января ожидается сильный снег в южных, восточных районах и в горах, метель, на дорогах гололедица. Объявлено штормовое предупреждение.
севастополь
На Севастополь обрушится сильный ветер
В выходные в Севастополе будет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. С 17 по 19 января в Севастополе будет сильный северо-восточный ветер, сообщают в МЧС России по городу.
По данным министерства, порывы будут достигать 15-20 м/с, а на дорогах возможно образование гололедицы.
"Возможны перебои в работе транспорта, особенно морского. Откажитесь от дальних поездок и долгих пеших переходов! Следите за пожилыми, маломобильными близкими и детьми! Не выпускайте из дома питомцев", – подчеркнули в МЧС.
А также напомнили, что при данных погодных условиях не следует находиться у фасадов домов, деревьев, ветхих и неукрепленных конструкций, опор ЛЭП и рекламных щитов. Также необходимо воздержаться от выхода в море или нахождения вблизи него.
11 января в Севастополе были сильный ветер и дождь
, переходящий в снег, а также резкое похолодание.
В Крыму с 16 по 19 января ожидается сильный снег в южных, восточных районах и в горах, метель, на дорогах гололедица. Объявлено штормовое предупреждение.
