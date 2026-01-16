https://crimea.ria.ru/20260116/moroz-krepchaet-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1152318908.html

Мороз крепчает: погода в Крыму в пятницу

В пятницу погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах... РИА Новости Крым, 16.01.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152414108_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_a62af329221acaf538c3cacf825ff35b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Временами снег, метель, гололедица. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -4...-6.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем -1...-3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -7 градусов, днем покажут -1....-5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

