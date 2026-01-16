Рейтинг@Mail.ru
Мороз крепчает: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Мороз крепчает: погода в Крыму в пятницу
Мороз крепчает: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Мороз крепчает: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T00:01
2026-01-16T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Временами снег, метель, гололедица. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -4...-6.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем -1...-3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -7 градусов, днем покажут -1....-5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
Мороз крепчает: погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 16.01.2026
 
© Telegram главы администрации города Саки Юлии ПредыбайлоЗима в городе Саки
Зима в городе Саки
© Telegram главы администрации города Саки Юлии Предыбайло
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10, на южном побережье -1…-4; днем -1…-6, в горах -7…-9", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Временами снег, метель, гололедица. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -4...-6.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем -1...-3. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -7 градусов, днем покажут -1....-5.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
