Мороз крепчает: погода в Крыму в пятницу
Мороз крепчает: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Мороз крепчает: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах... РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10, на южном побережье -1…-4; днем -1…-6, в горах -7…-9", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно. Временами снег, метель, гололедица. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -4...-6.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем -1...-3. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -7 градусов, днем покажут -1....-5.
