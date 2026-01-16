https://crimea.ria.ru/20260116/medovyy-mesyats-trampa-i-pravykh-partiy-v-evrope-zakanchivaetsya--politolog-1152446281.html
"Медовый месяц" Трампа и правых партий в Европе заканчивается – политолог
Операция США в Венесуэле и стремление аннексировать Гренландию разрушают альянс между администрацией президента Дональда Трампа и европейскими правыми силами... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T15:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Операция США в Венесуэле и стремление аннексировать Гренландию разрушают альянс между администрацией президента Дональда Трампа и европейскими правыми силами. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Как отметил Дудаков, с критикой Трампа выступила, в частности, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, которая уличила американского президента в нарушении своих предвыборных обещаний завершить бесконечные войны и не вмешиваться в дела других стран.Французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен в свою очередь обвинило Трампа в попытке реализовывать "имперские амбиции", в том числе за счет Европы.Даже главный европейский союзник нынешнего хозяина Белого дома – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – хоть и не критиковал Трампа, но предпочел отмолчаться.Зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов ранее высказал мнение, что план Дональда Трампа заключается в восстановлении мирового господства США, и для этого он не стесняется нарушать нормы международного права.
Отношения администрации Трампа с правыми партиями Европы ухудшились – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Операция США в Венесуэле и стремление аннексировать Гренландию разрушают альянс между администрацией президента Дональда Трампа и европейскими правыми силами. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Европейские правые все сильнее дрейфуют в сторону от Трампа. Операция в Венесуэле и угрозы в адрес Гренландии раскололи не только либеральный истеблишмент Старого Света. "Медовый месяц" евроскептиков с администрацией Трампа, который продлился целый год, тоже заканчивается", – написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Дудаков, с критикой Трампа выступила, в частности, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, которая уличила американского президента в нарушении своих предвыборных обещаний завершить бесконечные войны и не вмешиваться в дела других стран.
Французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен в свою очередь обвинило Трампа в попытке реализовывать "имперские амбиции", в том числе за счет Европы.
Даже главный европейский союзник нынешнего хозяина Белого дома – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – хоть и не критиковал Трампа, но предпочел отмолчаться.
"Правые в Европе опасаются, что по ним репутационно ударят все кризисы, в которые погружается республиканская администрация. Они сейчас движутся в сторону суверенизма. Тем более трансатлантический раскол будет только усиливаться, и у евроскептиков появляется шанс добиться хоть какой-то автономии от США", - заключил Дудаков.
Зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов ранее высказал мнение
, что план Дональда Трампа заключается в восстановлении мирового господства США, и для этого он не стесняется нарушать нормы международного права.
