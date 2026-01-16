https://crimea.ria.ru/20260116/medovyy-mesyats-trampa-i-pravykh-partiy-v-evrope-zakanchivaetsya--politolog-1152446281.html

"Медовый месяц" Трампа и правых партий в Европе заканчивается – политолог

Операция США в Венесуэле и стремление аннексировать Гренландию разрушают альянс между администрацией президента Дональда Трампа и европейскими правыми силами...

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Операция США в Венесуэле и стремление аннексировать Гренландию разрушают альянс между администрацией президента Дональда Трампа и европейскими правыми силами. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Как отметил Дудаков, с критикой Трампа выступила, в частности, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, которая уличила американского президента в нарушении своих предвыборных обещаний завершить бесконечные войны и не вмешиваться в дела других стран.Французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен в свою очередь обвинило Трампа в попытке реализовывать "имперские амбиции", в том числе за счет Европы.Даже главный европейский союзник нынешнего хозяина Белого дома – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – хоть и не критиковал Трампа, но предпочел отмолчаться.Зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов ранее высказал мнение, что план Дональда Трампа заключается в восстановлении мирового господства США, и для этого он не стесняется нарушать нормы международного права.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом делеТрамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – экспертЗачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией

