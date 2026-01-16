Рейтинг@Mail.ru
"Медовый месяц" Трампа и правых партий в Европе заканчивается – политолог - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/medovyy-mesyats-trampa-i-pravykh-partiy-v-evrope-zakanchivaetsya--politolog-1152446281.html
"Медовый месяц" Трампа и правых партий в Европе заканчивается – политолог
"Медовый месяц" Трампа и правых партий в Европе заканчивается – политолог - РИА Новости Крым, 16.01.2026
"Медовый месяц" Трампа и правых партий в Европе заканчивается – политолог
Операция США в Венесуэле и стремление аннексировать Гренландию разрушают альянс между администрацией президента Дональда Трампа и европейскими правыми силами... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T15:01
2026-01-16T15:01
дональд трамп
сша
малек дудаков
мнения
политика
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123182937_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_2dea769a194922f4533276daa555f461.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Операция США в Венесуэле и стремление аннексировать Гренландию разрушают альянс между администрацией президента Дональда Трампа и европейскими правыми силами. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Как отметил Дудаков, с критикой Трампа выступила, в частности, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, которая уличила американского президента в нарушении своих предвыборных обещаний завершить бесконечные войны и не вмешиваться в дела других стран.Французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен в свою очередь обвинило Трампа в попытке реализовывать "имперские амбиции", в том числе за счет Европы.Даже главный европейский союзник нынешнего хозяина Белого дома – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – хоть и не критиковал Трампа, но предпочел отмолчаться.Зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов ранее высказал мнение, что план Дональда Трампа заключается в восстановлении мирового господства США, и для этого он не стесняется нарушать нормы международного права.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом делеТрамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – экспертЗачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией
сша
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123182937_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5db428c6cdee53e55031c5d5a4f9b802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, малек дудаков, мнения, политика, европа
"Медовый месяц" Трампа и правых партий в Европе заканчивается – политолог

Отношения администрации Трампа с правыми партиями Европы ухудшились – эксперт

15:01 16.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Операция США в Венесуэле и стремление аннексировать Гренландию разрушают альянс между администрацией президента Дональда Трампа и европейскими правыми силами. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Европейские правые все сильнее дрейфуют в сторону от Трампа. Операция в Венесуэле и угрозы в адрес Гренландии раскололи не только либеральный истеблишмент Старого Света. "Медовый месяц" евроскептиков с администрацией Трампа, который продлился целый год, тоже заканчивается", – написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Дудаков, с критикой Трампа выступила, в частности, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, которая уличила американского президента в нарушении своих предвыборных обещаний завершить бесконечные войны и не вмешиваться в дела других стран.
Французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен в свою очередь обвинило Трампа в попытке реализовывать "имперские амбиции", в том числе за счет Европы.
Даже главный европейский союзник нынешнего хозяина Белого дома – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – хоть и не критиковал Трампа, но предпочел отмолчаться.
"Правые в Европе опасаются, что по ним репутационно ударят все кризисы, в которые погружается республиканская администрация. Они сейчас движутся в сторону суверенизма. Тем более трансатлантический раскол будет только усиливаться, и у евроскептиков появляется шанс добиться хоть какой-то автономии от США", - заключил Дудаков.
Зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов ранее высказал мнение, что план Дональда Трампа заключается в восстановлении мирового господства США, и для этого он не стесняется нарушать нормы международного права.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом деле
Трамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – эксперт
Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией
 
Дональд ТрампСШАМалек ДудаковМненияПолитикаЕвропа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:24Армия России контролирует все районы Купянска
16:10США озвучили требования к Ирану
16:01Традиции и безопасность: в Севастополе водолазы обследуют места купаний
15:45Крым завалило снегом - фото
15:35В Ялте школьников отпустили домой из-за метели
15:15Сильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас
15:01"Медовый месяц" Трампа и правых партий в Европе заканчивается – политолог
14:44Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки
14:37В Севастополе на Крещение временно ограничат движение
14:28Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине
14:08Дефицит топлива в Херсонской области – фейк
13:59На Севастополь обрушится сильный ветер
13:45Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери
13:38В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии
13:33История Судакского десанта
13:19Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
13:05Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное
12:58ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света
12:54Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено
12:39Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России
Лента новостейМолния