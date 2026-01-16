Рейтинг@Mail.ru
Маткапитал на первого ребенка составит почти 729 тыс рублей с 1 февраля - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Маткапитал на первого ребенка составит почти 729 тыс рублей с 1 февраля
2026-01-16T20:26
2026-01-16T20:26
материнский капитал
минтруд рф
новости
пособия и выплаты
соцвыплаты
общество
семья
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крвм. Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 729 тысяч рублей, на двоих детей он составит 963 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.Уточняется, что на второго ребенка в случае, если семья не забирала материнский капитал на первого, он составит всего 963 тысячи рублей. Это более чем на 51 тысячу больше текущего уровня.
материнский капитал, минтруд рф, новости, пособия и выплаты, соцвыплаты, общество, семья
Маткапитал на первого ребенка составит почти 729 тыс рублей с 1 февраля

Маткапитал на первого ребенка составит почти 729 тыс рублей с 1 февраля - Минтруд

20:26 16.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрограмма помощи в усыновлении "Поезд надежды" в Бурятии
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крвм. Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 729 тысяч рублей, на двоих детей он составит 963 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тысячи рублей до 729 тысяч рублей (728 921,9 рублей). При рождении второго – семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тысяч (234 321,23 рублей)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на второго ребенка в случае, если семья не забирала материнский капитал на первого, он составит всего 963 тысячи рублей. Это более чем на 51 тысячу больше текущего уровня.
Материнский капиталМинтруд РФНовостиПособия и выплатыСоцвыплатыОбществосемья
 
