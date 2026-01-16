https://crimea.ria.ru/20260116/matkapital-na-pervogo-rebenka-sostavit-pochti-729-tys-rubley-s-1-fevralya-1152457076.html
Маткапитал на первого ребенка составит почти 729 тыс рублей с 1 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крвм. Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 729 тысяч рублей, на двоих детей он составит 963 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.Уточняется, что на второго ребенка в случае, если семья не забирала материнский капитал на первого, он составит всего 963 тысячи рублей. Это более чем на 51 тысячу больше текущего уровня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
