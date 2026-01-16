Рейтинг@Mail.ru
"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографике - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260116/lunokhod-2-istoriya-vysadki-sovetskogo-planetokhoda-v-infografike-1152418293.html
"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографике
"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографике - РИА Новости Крым, 16.01.2026
"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографике
16 января 1973 года советская автоматическая станция "Луна-21" совершила мягкую посадку на Луну и доставила туда самоходный аппарат "Луноход-2" – второй... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T08:51
2026-01-16T08:51
космос
инфографика
луна
ссср
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/12/1139692982_78:162:2183:1346_1920x0_80_0_0_f00d9f7b3cf88f03ca75401d64ac41f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 16 января 1973 года советская автоматическая станция "Луна-21" совершила мягкую посадку на Луну и доставила туда самоходный аппарат "Луноход-2" – второй советский лунный дистанционно-управляемый самоходный планетоход.Посадка станции произошла в 01 час 35 минут на восточной окраине Моря Ясности, внутри кратера Лемонье. "Луноход-2" съехал с посадочной ступени в 4 часа 14 минут и приступил к выполнению программы научно-технических исследований.Предназначение аппарата – изучение механических свойств лунной поверхности, фото- и телесъемка Луны, эксперименты с наземным лазерным дальномером, наблюдения за солнечным излучением и не только. За четыре месяца на поверхности спутника "Луна-2" проделала путь в 37 километров, передала на Землю 86 панорам и более 80 тысяч снимков лунной поверхности.Эти и другие факты о космической экспедиции, ставшей одной из самых удачных в "Лунной программе СССР" – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспомнить всё: крымские достижения времен Советского СоюзаРоссия построит электростанцию на Луне11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях
https://crimea.ria.ru/20230923/indiyskiy-lunokhod-usnul-i-ne-prosnulsya-chto-sluchilos-na-sputnike-zemli-1131621135.html
космос
ссср
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/12/1139692982_313:148:1964:1386_1920x0_80_0_0_3abaa4160262fda76559b34c85637d21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, луна, ссср, история
"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографике

Выход советского аппарата "Луноход-2" на поверхность Луны – инфографика

08:51 16.01.2026
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСуперлуние
Суперлуние - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 16 января 1973 года советская автоматическая станция "Луна-21" совершила мягкую посадку на Луну и доставила туда самоходный аппарат "Луноход-2" – второй советский лунный дистанционно-управляемый самоходный планетоход.
Посадка станции произошла в 01 час 35 минут на восточной окраине Моря Ясности, внутри кратера Лемонье. "Луноход-2" съехал с посадочной ступени в 4 часа 14 минут и приступил к выполнению программы научно-технических исследований.
Предназначение аппарата – изучение механических свойств лунной поверхности, фото- и телесъемка Луны, эксперименты с наземным лазерным дальномером, наблюдения за солнечным излучением и не только. За четыре месяца на поверхности спутника "Луна-2" проделала путь в 37 километров, передала на Землю 86 панорам и более 80 тысяч снимков лунной поверхности.
Эти и другие факты о космической экспедиции, ставшей одной из самых удачных в "Лунной программе СССР" – в инфографике РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вспомнить всё: крымские достижения времен Советского Союза
Россия построит электростанцию на Луне
11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях
Суперлуние в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
23 сентября 2023, 17:45
Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли
 
ИнфографикакосмосЛунаСССРИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:03Доходы Крыма выросли почти в пять раз
08:51"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографике
08:25Армия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области
08:18Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
08:02Два человека пострадали при атаке ВСУ на многоэтажки в Рязанской области
07:37Снегопад и туман в Крыму – дорожная обстановка утром в пятницу
07:23Украинец, любивший Крым: к 92-летию главного русского офицера Ланового
07:19106 беспилотников сбиты над Крымом и еще 9 областями России за ночь
06:52Какая погода ожидается в Крыму на Крещение
06:3287 тысяч человек обесточены в Запорожской области после атаки ВСУ
06:04Что способно остановить инфляцию в России
00:01Мороз крепчает: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 16 января
23:41В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
23:28Крымский мост открыт
23:23Предупреждение Зеленскому и снежный шторм в Крыму: главное за день
23:11В Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницы
22:58В Крыму государственную стоматологию оснастили новым оборудованием
22:42Новая магнитная буря обрушится на Землю
22:30В Запорожской области произошло массовое отключение света
Лента новостейМолния