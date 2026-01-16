https://crimea.ria.ru/20260116/lunokhod-2-istoriya-vysadki-sovetskogo-planetokhoda-v-infografike-1152418293.html

"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографике

16 января 1973 года советская автоматическая станция "Луна-21" совершила мягкую посадку на Луну и доставила туда самоходный аппарат "Луноход-2" – второй...

космос

инфографика

луна

ссср

история

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 16 января 1973 года советская автоматическая станция "Луна-21" совершила мягкую посадку на Луну и доставила туда самоходный аппарат "Луноход-2" – второй советский лунный дистанционно-управляемый самоходный планетоход.Посадка станции произошла в 01 час 35 минут на восточной окраине Моря Ясности, внутри кратера Лемонье. "Луноход-2" съехал с посадочной ступени в 4 часа 14 минут и приступил к выполнению программы научно-технических исследований.Предназначение аппарата – изучение механических свойств лунной поверхности, фото- и телесъемка Луны, эксперименты с наземным лазерным дальномером, наблюдения за солнечным излучением и не только. За четыре месяца на поверхности спутника "Луна-2" проделала путь в 37 километров, передала на Землю 86 панорам и более 80 тысяч снимков лунной поверхности.Эти и другие факты о космической экспедиции, ставшей одной из самых удачных в "Лунной программе СССР" – в инфографике РИА Новости Крым.

космос

ссср

космос, луна, ссср, история