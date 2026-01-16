https://crimea.ria.ru/20260116/lunokhod-2-istoriya-vysadki-sovetskogo-planetokhoda-v-infografike-1152418293.html
"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографике
"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографике - РИА Новости Крым, 16.01.2026
"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографике
16 января 1973 года советская автоматическая станция "Луна-21" совершила мягкую посадку на Луну и доставила туда самоходный аппарат "Луноход-2" – второй...
2026-01-16T08:51
2026-01-16T08:51
2026-01-16T08:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 16 января 1973 года советская автоматическая станция "Луна-21" совершила мягкую посадку на Луну и доставила туда самоходный аппарат "Луноход-2" – второй советский лунный дистанционно-управляемый самоходный планетоход.Посадка станции произошла в 01 час 35 минут на восточной окраине Моря Ясности, внутри кратера Лемонье. "Луноход-2" съехал с посадочной ступени в 4 часа 14 минут и приступил к выполнению программы научно-технических исследований.Предназначение аппарата – изучение механических свойств лунной поверхности, фото- и телесъемка Луны, эксперименты с наземным лазерным дальномером, наблюдения за солнечным излучением и не только. За четыре месяца на поверхности спутника "Луна-2" проделала путь в 37 километров, передала на Землю 86 панорам и более 80 тысяч снимков лунной поверхности.Эти и другие факты о космической экспедиции, ставшей одной из самых удачных в "Лунной программе СССР" – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспомнить всё: крымские достижения времен Советского СоюзаРоссия построит электростанцию на Луне11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях
"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографике
Выход советского аппарата "Луноход-2" на поверхность Луны – инфографика