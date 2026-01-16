https://crimea.ria.ru/20260116/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-pyatnitsy-1152430375.html
Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в пятницу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной...
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в пятницу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
