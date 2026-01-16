https://crimea.ria.ru/20260116/krymskiy-detskiy-khospis-poluchit-49-mln-ot-fonda-prezidentskikh-grantov-1152442584.html

Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Проект Крымского детского хосписа победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года, сообщает пресс-служба организации. На реализацию развития системы профессионального ухода за тяжелобольными детьми и поддержку их семей крымчане получат 4,9 млн рублей.Проект стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов 2026 года. Он продолжает уже реализуемую практику и нацелен на развитие системы профессионального ухода за тяжелобольными детьми и поддержку их семей, уточнили специалисты.Также специалисты отметили, что для родителей, которые не пользовались услугами няни, будет выстроен путь принятия помощи через постоянную работу няни в отделении паллиативной медицинской помощи детям в Республиканской детской клинической больнице, обучение игре с помощью игровых чемоданчиков и чат-бота "Играем по-особому" и совместное составление коммуникативных паспортов детей."Когда в семье есть ребенок, нуждающийся в паллиативной помощи, уход становится круглосуточным. Без выходных, без пауз, без возможности просто выдохнуть. Мы помогаем семьям снять часть физической и эмоциональной нагрузки, а детям — чувствовать себя в безопасности и развиваться даже в условиях тяжелой болезни", – подчеркнула генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.В конце декабря 2025 года сообщалось, что более одного миллиона рублей собрали на благотворительном вечере в поддержку подопечных Крымского детского хосписа. В мероприятии участвовали музыканты, актеры, поэты, меценаты, врачи.Крымский детский хоспис уже более пяти лет оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям в Республике Крым.В 2022 году хоспис совместно с Республиканской детской клинической больницей открыл первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям с выездной патронажной бригадой врачей. Команда хосписа также реализует проекты "Добромобиль", "Доброняня", "Вместо мамы", "Волшебники взрослые", "ПРОродителей", поддерживает обучение медицинского персонала и специалистов в области детской паллиативной помощи и строит первый в России детский хоспис на берегу Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотой стандарт": Крымский детский хоспис стал одним из лучших в РФЗабота и поддержка детей Крыма с паллиативным диагнозом"Руки дрожат, но делаю": истории семей с паллиативными детьми в Крыму

