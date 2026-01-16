Рейтинг@Mail.ru
Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/krymskiy-detskiy-khospis-poluchit-49-mln-ot-fonda-prezidentskikh-grantov-1152442584.html
Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов
Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов
Проект Крымского детского хосписа победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года, сообщает пресс-служба организации. На реализацию развития... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T17:56
2026-01-16T17:56
детский хоспис в крыму
крым
общество
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/18/1132285909_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4d74d1a3be0f5ce57652cef89d146388.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Проект Крымского детского хосписа победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года, сообщает пресс-служба организации. На реализацию развития системы профессионального ухода за тяжелобольными детьми и поддержку их семей крымчане получат 4,9 млн рублей.Проект стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов 2026 года. Он продолжает уже реализуемую практику и нацелен на развитие системы профессионального ухода за тяжелобольными детьми и поддержку их семей, уточнили специалисты.Также специалисты отметили, что для родителей, которые не пользовались услугами няни, будет выстроен путь принятия помощи через постоянную работу няни в отделении паллиативной медицинской помощи детям в Республиканской детской клинической больнице, обучение игре с помощью игровых чемоданчиков и чат-бота "Играем по-особому" и совместное составление коммуникативных паспортов детей."Когда в семье есть ребенок, нуждающийся в паллиативной помощи, уход становится круглосуточным. Без выходных, без пауз, без возможности просто выдохнуть. Мы помогаем семьям снять часть физической и эмоциональной нагрузки, а детям — чувствовать себя в безопасности и развиваться даже в условиях тяжелой болезни", – подчеркнула генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.В конце декабря 2025 года сообщалось, что более одного миллиона рублей собрали на благотворительном вечере в поддержку подопечных Крымского детского хосписа. В мероприятии участвовали музыканты, актеры, поэты, меценаты, врачи.Крымский детский хоспис уже более пяти лет оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям в Республике Крым.В 2022 году хоспис совместно с Республиканской детской клинической больницей открыл первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям с выездной патронажной бригадой врачей. Команда хосписа также реализует проекты "Добромобиль", "Доброняня", "Вместо мамы", "Волшебники взрослые", "ПРОродителей", поддерживает обучение медицинского персонала и специалистов в области детской паллиативной помощи и строит первый в России детский хоспис на берегу Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотой стандарт": Крымский детский хоспис стал одним из лучших в РФЗабота и поддержка детей Крыма с паллиативным диагнозом"Руки дрожат, но делаю": истории семей с паллиативными детьми в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/18/1132285909_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dea7268dc8d2e78234c06bdd694f28d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
детский хоспис в крыму, крым, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов

В Крыму детский хоспис получит 4,9 млн рублей из Фонда президентских грантов на проект

17:56 16.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВсего же в Крыму больше 140 детей с паллиативным статусом
Всего же в Крыму больше 140 детей с паллиативным статусом - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Проект Крымского детского хосписа победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года, сообщает пресс-служба организации. На реализацию развития системы профессионального ухода за тяжелобольными детьми и поддержку их семей крымчане получат 4,9 млн рублей.
"Фонд направит 4,9 млн рублей на реализацию проекта "Часы заботы 2.0: развитие службы по присмотру и уходу за детьми, нуждающимися в оказании паллиативной помощи в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Проект стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов 2026 года. Он продолжает уже реализуемую практику и нацелен на развитие системы профессионального ухода за тяжелобольными детьми и поддержку их семей, уточнили специалисты.
"Кроме увеличения количества часов ухода за тяжелобольными детьми как в условиях длительной госпитализации, так и на дому, Крымский детский хоспис продолжит обучение нянь игровым методикам работы и обеспечит им профессиональную и психологическую поддержку", – рассказали в пресс-службе организации.
Также специалисты отметили, что для родителей, которые не пользовались услугами няни, будет выстроен путь принятия помощи через постоянную работу няни в отделении паллиативной медицинской помощи детям в Республиканской детской клинической больнице, обучение игре с помощью игровых чемоданчиков и чат-бота "Играем по-особому" и совместное составление коммуникативных паспортов детей.
"Когда в семье есть ребенок, нуждающийся в паллиативной помощи, уход становится круглосуточным. Без выходных, без пауз, без возможности просто выдохнуть. Мы помогаем семьям снять часть физической и эмоциональной нагрузки, а детям — чувствовать себя в безопасности и развиваться даже в условиях тяжелой болезни", – подчеркнула генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.
В конце декабря 2025 года сообщалось, что более одного миллиона рублей собрали на благотворительном вечере в поддержку подопечных Крымского детского хосписа. В мероприятии участвовали музыканты, актеры, поэты, меценаты, врачи.
Крымский детский хоспис уже более пяти лет оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям в Республике Крым.
В 2022 году хоспис совместно с Республиканской детской клинической больницей открыл первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям с выездной патронажной бригадой врачей. Команда хосписа также реализует проекты "Добромобиль", "Доброняня", "Вместо мамы", "Волшебники взрослые", "ПРОродителей", поддерживает обучение медицинского персонала и специалистов в области детской паллиативной помощи и строит первый в России детский хоспис на берегу Черного моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Золотой стандарт": Крымский детский хоспис стал одним из лучших в РФ
Забота и поддержка детей Крыма с паллиативным диагнозом
"Руки дрожат, но делаю": истории семей с паллиативными детьми в Крыму
 
Детский хоспис в КрымуКрымОбществоЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие"
18:1663 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:05Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ
17:56Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов
17:45В Ялте устраняют последствия снегопада
17:31В Севастополе стреляют из всех видов оружия - причины
17:20Над четырьмя детьми погибшей в Хорлах женщины оформили опеку
17:02В Феодосии слышна стрельба: что происходит
16:51Суд над Тимошенко по обвинению НАБУ: что известно
16:37Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в Крыму
16:24Армия России контролирует все районы Купянска
16:10США озвучили требования к Ирану
16:01Традиции и безопасность: в Севастополе водолазы обследуют места купаний
15:45Крым завалило снегом - фото
15:35В Ялте школьников отпустили домой из-за метели
15:15Сильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас
15:01"Медовый месяц" Трампа и правых партий в Европе заканчивается – политолог
14:44Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки
14:37В Севастополе на Крещение временно ограничат движение
14:28Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине
Лента новостейМолния