https://crimea.ria.ru/20260116/krymskiy-detskiy-khospis-poluchit-49-mln-ot-fonda-prezidentskikh-grantov-1152442584.html
Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов
Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов
Проект Крымского детского хосписа победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года, сообщает пресс-служба организации. На реализацию развития... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T17:56
2026-01-16T17:56
2026-01-16T17:56
детский хоспис в крыму
крым
общество
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/18/1132285909_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4d74d1a3be0f5ce57652cef89d146388.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Проект Крымского детского хосписа победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года, сообщает пресс-служба организации. На реализацию развития системы профессионального ухода за тяжелобольными детьми и поддержку их семей крымчане получат 4,9 млн рублей.Проект стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов 2026 года. Он продолжает уже реализуемую практику и нацелен на развитие системы профессионального ухода за тяжелобольными детьми и поддержку их семей, уточнили специалисты.Также специалисты отметили, что для родителей, которые не пользовались услугами няни, будет выстроен путь принятия помощи через постоянную работу няни в отделении паллиативной медицинской помощи детям в Республиканской детской клинической больнице, обучение игре с помощью игровых чемоданчиков и чат-бота "Играем по-особому" и совместное составление коммуникативных паспортов детей."Когда в семье есть ребенок, нуждающийся в паллиативной помощи, уход становится круглосуточным. Без выходных, без пауз, без возможности просто выдохнуть. Мы помогаем семьям снять часть физической и эмоциональной нагрузки, а детям — чувствовать себя в безопасности и развиваться даже в условиях тяжелой болезни", – подчеркнула генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.В конце декабря 2025 года сообщалось, что более одного миллиона рублей собрали на благотворительном вечере в поддержку подопечных Крымского детского хосписа. В мероприятии участвовали музыканты, актеры, поэты, меценаты, врачи.Крымский детский хоспис уже более пяти лет оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям в Республике Крым.В 2022 году хоспис совместно с Республиканской детской клинической больницей открыл первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям с выездной патронажной бригадой врачей. Команда хосписа также реализует проекты "Добромобиль", "Доброняня", "Вместо мамы", "Волшебники взрослые", "ПРОродителей", поддерживает обучение медицинского персонала и специалистов в области детской паллиативной помощи и строит первый в России детский хоспис на берегу Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотой стандарт": Крымский детский хоспис стал одним из лучших в РФЗабота и поддержка детей Крыма с паллиативным диагнозом"Руки дрожат, но делаю": истории семей с паллиативными детьми в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/18/1132285909_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dea7268dc8d2e78234c06bdd694f28d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
детский хоспис в крыму, крым, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов
В Крыму детский хоспис получит 4,9 млн рублей из Фонда президентских грантов на проект
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Проект Крымского детского хосписа победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года, сообщает пресс-служба организации. На реализацию развития системы профессионального ухода за тяжелобольными детьми и поддержку их семей крымчане получат 4,9 млн рублей.
"Фонд направит 4,9 млн рублей на реализацию проекта "Часы заботы 2.0
: развитие службы по присмотру и уходу за детьми, нуждающимися в оказании паллиативной помощи в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Проект стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов 2026 года. Он продолжает уже реализуемую практику и нацелен на развитие системы профессионального ухода за тяжелобольными детьми и поддержку их семей, уточнили специалисты.
"Кроме увеличения количества часов ухода за тяжелобольными детьми как в условиях длительной госпитализации, так и на дому, Крымский детский хоспис продолжит обучение нянь игровым методикам работы и обеспечит им профессиональную и психологическую поддержку", – рассказали в пресс-службе организации.
Также специалисты отметили, что для родителей, которые не пользовались услугами няни, будет выстроен путь принятия помощи через постоянную работу няни в отделении паллиативной медицинской помощи детям в Республиканской детской клинической больнице, обучение игре с помощью игровых чемоданчиков и чат-бота "Играем по-особому" и совместное составление коммуникативных паспортов детей.
"Когда в семье есть ребенок, нуждающийся в паллиативной помощи, уход становится круглосуточным. Без выходных, без пауз, без возможности просто выдохнуть. Мы помогаем семьям снять часть физической и эмоциональной нагрузки, а детям — чувствовать себя в безопасности и развиваться даже в условиях тяжелой болезни", – подчеркнула генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.
В конце декабря 2025 года сообщалось, что более одного миллиона рублей собрали на благотворительном
вечере в поддержку подопечных Крымского детского хосписа. В мероприятии участвовали музыканты, актеры, поэты, меценаты, врачи.
Крымский детский хоспис уже более пяти лет оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям в Республике Крым.
В 2022 году хоспис совместно с Республиканской детской клинической больницей открыл первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям с выездной патронажной бригадой врачей. Команда хосписа также реализует проекты "Добромобиль", "Доброняня", "Вместо мамы", "Волшебники взрослые", "ПРОродителей", поддерживает обучение медицинского персонала и специалистов в области детской паллиативной помощи и строит первый в России детский хоспис на берегу Черного моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: