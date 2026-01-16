Крым завалило снегом - фото
Крым завалило снегом - фотолента РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Города Крыма засыпало снегом. Не всякую зиму жителям полуострова удается увидеть обилие снега. Тем более, когда он не тает через несколько часов. Коммунальным службам непогода прибавила работы, дворники с раннего утра очищают от снега улицы. А горожане любуются красотой нарядного убранства зимней природы. Как выглядят заснеженные крымские города - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
Снег в Симферополе
Снег в Симферополе
Снег в Керчи
Снег в Керчи
Снегопад в Ялте
Снегопад в Ялте
Ситуация на дорогах Ялты и Алушты
Ситуация на дорогах Ялты и Алушты
Зима в городе Саки
Зима в городе Саки
