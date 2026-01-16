https://crimea.ria.ru/20260116/krym-zavalilo-snegom---foto-1152449533.html

Крым завалило снегом - фото

Крым завалило снегом - фото - РИА Новости Крым, 16.01.2026

Крым завалило снегом - фото

Города Крыма засыпало снегом. Не всякую зиму жителям полуострова удается увидеть обилие снега. Тем более, когда он не тает через несколько часов. Коммунальным... РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T15:45

2026-01-16T15:45

2026-01-16T15:45

фотоленты

погода

крымская погода

погода в крыму

симферополь

фото

крым

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Города Крыма засыпало снегом. Не всякую зиму жителям полуострова удается увидеть обилие снега. Тем более, когда он не тает через несколько часов. Коммунальным службам непогода прибавила работы, дворники с раннего утра очищают от снега улицы. А горожане любуются красотой нарядного убранства зимней природы. Как выглядят заснеженные крымские города - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода ожидается в Крыму на КрещениеЭкватор пройден: какой будет вторая половина зимы в КрымуСильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас

