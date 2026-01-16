Рейтинг@Mail.ru
Крым завалило снегом - фото - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20260116/krym-zavalilo-snegom---foto-1152449533.html
Крым завалило снегом - фото
Крым завалило снегом - фото - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Крым завалило снегом - фото
Города Крыма засыпало снегом. Не всякую зиму жителям полуострова удается увидеть обилие снега. Тем более, когда он не тает через несколько часов. Коммунальным... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T15:45
2026-01-16T15:45
фотоленты
погода
крымская погода
погода в крыму
симферополь
фото
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152434986_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81231a91213900fdc017932798ee3033.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Города Крыма засыпало снегом. Не всякую зиму жителям полуострова удается увидеть обилие снега. Тем более, когда он не тает через несколько часов. Коммунальным службам непогода прибавила работы, дворники с раннего утра очищают от снега улицы. А горожане любуются красотой нарядного убранства зимней природы. Как выглядят заснеженные крымские города - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода ожидается в Крыму на КрещениеЭкватор пройден: какой будет вторая половина зимы в КрымуСильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152434986_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19032b5361610207fe8de6b4966e8720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, погода в крыму, симферополь, фото, крым, новости крыма, фото
Крым завалило снегом - фото

Крым завалило снегом - фотолента РИА Новости Крым

15:45 16.01.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Города Крыма засыпало снегом. Не всякую зиму жителям полуострова удается увидеть обилие снега. Тем более, когда он не тает через несколько часов. Коммунальным службам непогода прибавила работы, дворники с раннего утра очищают от снега улицы. А горожане любуются красотой нарядного убранства зимней природы. Как выглядят заснеженные крымские города - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
1 из 23
Снег в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
2 из 23
Снег в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
3 из 23
Снег в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
4 из 23
Снег в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
5 из 23
Снег в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаСнег в Керчи
Снег в Керчи
6 из 23
Снег в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
7 из 23
Снег в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
8 из 23
Снег в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаСнег в Керчи
Снег в Керчи
9 из 23
Снег в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаСнег в Керчи
Снег в Керчи
10 из 23
Снег в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнегопад в Ялте
Снегопад в Ялте
11 из 23
Снегопад в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнегопад в Ялте
Снегопад в Ялте
12 из 23
Снегопад в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнегопад в Ялте
Снегопад в Ялте
13 из 23
Снегопад в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнегопад в Ялте
Снегопад в Ялте
14 из 23
Снегопад в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнегопад в Ялте
Снегопад в Ялте
15 из 23
Снегопад в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© КрымавтодорСитуация на дорогах Ялты и Алушты
Ситуация на дорогах Ялты и Алушты
16 из 23
Ситуация на дорогах Ялты и Алушты
© Крымавтодор
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнегопад в Ялте
Снегопад в Ялте
17 из 23
Снегопад в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram главы администрации города Саки Юлии ПредыбайлоЗима в городе Саки
Зима в городе Саки
18 из 23
Зима в городе Саки
© Telegram главы администрации города Саки Юлии Предыбайло
© Telegram главы администрации города Саки Юлии ПредыбайлоЗима в городе Саки
Зима в городе Саки
19 из 23
Зима в городе Саки
© Telegram главы администрации города Саки Юлии Предыбайло
© Telegram главы администрации города Саки Юлии ПредыбайлоЗима в городе Саки
Зима в городе Саки
20 из 23
Зима в городе Саки
© Telegram главы администрации города Саки Юлии Предыбайло
© Telegram главы администрации города Саки Юлии ПредыбайлоЗима в городе Саки
Зима в городе Саки
21 из 23
Зима в городе Саки
© Telegram главы администрации города Саки Юлии Предыбайло
© Telegram главы администрации города Саки Юлии ПредыбайлоЗима в городе Саки
Зима в городе Саки
22 из 23
Зима в городе Саки
© Telegram главы администрации города Саки Юлии Предыбайло
© Telegram главы администрации города Саки Юлии ПредыбайлоЗима в городе Саки
Зима в городе Саки
23 из 23
Зима в городе Саки
© Telegram главы администрации города Саки Юлии Предыбайло
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какая погода ожидается в Крыму на Крещение
Экватор пройден: какой будет вторая половина зимы в Крыму
Сильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас
ФотолентыПогодаКрымская погодаПогода в КрымуСимферопольФотоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:24Армия России контролирует все районы Купянска
16:10США озвучили требования к Ирану
16:01Традиции и безопасность: в Севастополе водолазы обследуют места купаний
15:45Крым завалило снегом - фото
15:35В Ялте школьников отпустили домой из-за метели
15:15Сильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчас
15:01"Медовый месяц" Трампа и правых партий в Европе заканчивается – политолог
14:44Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки
14:37В Севастополе на Крещение временно ограничат движение
14:28Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине
14:08Дефицит топлива в Херсонской области – фейк
13:59На Севастополь обрушится сильный ветер
13:45Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери
13:38В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии
13:33История Судакского десанта
13:19Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
13:05Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное
12:58ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света
12:54Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено
12:39Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России
Лента новостейМолния