Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие"

2026-01-16T18:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Республике Крым будет направлено 26 миллиардов рублей на реализацию мероприятий нацпроекта "Экологическое благополучие" до 2030 года. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев.В пятницу Патрушев в ходе рабочей поездки в Крым вместе с главой республики Сергеем Аксеновым осмотрел новые объекты обращения с твердыми коммунальными отходами в Сакском и Белогорском районах. Вице-премьер отметил, что Крым активно участвовал в мероприятиях нацпроекта "Экология". Часть из них продолжаются в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", в том числе создание объектов по обращению с отходами в Сакском и Белогорском районах.Он уточнил, что помимо работы по формированию экономики замкнутого цикла, средства предусмотрены на создание водохранилищ, расчистку русел рек, сохранение лесов.Строительство современного полигона ТКО в Белогорском районе реализуется в два этапа. Эксплуатация первой очереди планируется до 2031 года. Ожидается, что лицензирование объекта завершится до конца января текущего года и уже в марте он будет введен в эксплуатацию. Мусоросортировочный комплекс будет обрабатывать 500 тысяч тонн ТКО. Кроме того, объект позволит производить альтернативный вид топлива из отсортированных и измельченных горючих фракций твердых бытовых и промышленных отходов.Комплекс по переработке ТКО в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год предназначен для приема и сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции – отсева для получения технического грунта.Вместе оба комплекса смогут обрабатывать более 80% от всего объема твердых коммунальных отходов в Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в КрымуРаздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет экспертаИзбавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется Крыму

