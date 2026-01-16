Рейтинг@Mail.ru
Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие" - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие"
Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие" - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие"
Республике Крым будет направлено 26 миллиардов рублей на реализацию мероприятий нацпроекта "Экологическое благополучие" до 2030 года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Республике Крым будет направлено 26 миллиардов рублей на реализацию мероприятий нацпроекта "Экологическое благополучие" до 2030 года. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев.В пятницу Патрушев в ходе рабочей поездки в Крым вместе с главой республики Сергеем Аксеновым осмотрел новые объекты обращения с твердыми коммунальными отходами в Сакском и Белогорском районах. Вице-премьер отметил, что Крым активно участвовал в мероприятиях нацпроекта "Экология". Часть из них продолжаются в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", в том числе создание объектов по обращению с отходами в Сакском и Белогорском районах."В целом на мероприятия нацпроекта до 2030 года региону планируется направить порядка 26 миллиардов рублей", - цитирует Патрушева пресс-служба правительства РФ.Он уточнил, что помимо работы по формированию экономики замкнутого цикла, средства предусмотрены на создание водохранилищ, расчистку русел рек, сохранение лесов.Строительство современного полигона ТКО в Белогорском районе реализуется в два этапа. Эксплуатация первой очереди планируется до 2031 года. Ожидается, что лицензирование объекта завершится до конца января текущего года и уже в марте он будет введен в эксплуатацию. Мусоросортировочный комплекс будет обрабатывать 500 тысяч тонн ТКО. Кроме того, объект позволит производить альтернативный вид топлива из отсортированных и измельченных горючих фракций твердых бытовых и промышленных отходов.Комплекс по переработке ТКО в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год предназначен для приема и сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции – отсева для получения технического грунта.Вместе оба комплекса смогут обрабатывать более 80% от всего объема твердых коммунальных отходов в Республике Крым.
Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Республике Крым будет направлено 26 миллиардов рублей на реализацию мероприятий нацпроекта "Экологическое благополучие" до 2030 года. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев.
В пятницу Патрушев в ходе рабочей поездки в Крым вместе с главой республики Сергеем Аксеновым осмотрел новые объекты обращения с твердыми коммунальными отходами в Сакском и Белогорском районах.
Вице-премьер отметил, что Крым активно участвовал в мероприятиях нацпроекта "Экология". Часть из них продолжаются в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", в том числе создание объектов по обращению с отходами в Сакском и Белогорском районах.
"В целом на мероприятия нацпроекта до 2030 года региону планируется направить порядка 26 миллиардов рублей", - цитирует Патрушева пресс-служба правительства РФ.
Он уточнил, что помимо работы по формированию экономики замкнутого цикла, средства предусмотрены на создание водохранилищ, расчистку русел рек, сохранение лесов.
Строительство современного полигона ТКО в Белогорском районе реализуется в два этапа. Эксплуатация первой очереди планируется до 2031 года. Ожидается, что лицензирование объекта завершится до конца января текущего года и уже в марте он будет введен в эксплуатацию. Мусоросортировочный комплекс будет обрабатывать 500 тысяч тонн ТКО. Кроме того, объект позволит производить альтернативный вид топлива из отсортированных и измельченных горючих фракций твердых бытовых и промышленных отходов.
Комплекс по переработке ТКО в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год предназначен для приема и сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции – отсева для получения технического грунта.
Вместе оба комплекса смогут обрабатывать более 80% от всего объема твердых коммунальных отходов в Республике Крым.
