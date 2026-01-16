https://crimea.ria.ru/20260116/kakoy-segodnya-prazdnik-16-yanvarya-1134208910.html

Какой сегодня праздник: 16 января

Какой сегодня праздник: 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2026

Какой сегодня праздник: 16 января

16 января, меломаны всего мира поют, танцуют и отмечают День "The Beatles", также в этот день состоялось венчание на царство великого князя Московского и Всея... РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T00:00

2026-01-16T00:00

2026-01-16T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111476/36/1114763617_0:217:4836:2937_1920x0_80_0_0_2d44829926d48c042e42fed88cdb22bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 16 января, меломаны всего мира поют, танцуют и отмечают День "The Beatles", также в этот день состоялось венчание на царство великого князя Московского и Всея Руси Ивана IV Грозного, а 92 года назад родился народный артист СССР Василий Лановой.Что празднуют в миреВсемирный день Битлз с удовольствием и размахом отмечают фанаты легендарной ливерпульской четверки. Это единственная в мире группа, которая удостоилась собственного праздника – его утвердили в 2001 году решением ЮНЕСКО. Нетленные хиты группы: "Yesterday", "Yellow Submarine", "Let It Be" знает почти весь мир.Свой профессиональный праздник – День ледовара – справляют заливальщики льда и сотрудники больших спортивных арен и катков. Дата события приурочена ко дню рождения инженера Фрэнка Замбони, который изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках.Еще сегодня Международный день горячей и острой пищи. Кстати, самое острое блюдо в мире – горячие суицидальные крылышки от повара одной из чикагских таверн Робина Розенберга – тот еще остряк. Куриные крылья готовят с добавлением самого острого перца в мире – Red Savina Habanero и заставляют гостей таверны подписать отказ от любых претензий в случае возможных последствий. Официанты всегда держат наготове "противоядие" – сметану, молочный сахар и белый хлеб.Также в этот вторник можно отметить День избавления мира от причудливых диет и День недоразумений. Именины у Малахии, Ирины, Василия.Знаменательные событияВ 1547 году состоялось венчание на царство великого князя Московского и Всея Руси Ивана Грозного.В 1724 году император Петр I запретил сочетать браком молодых без их согласия. Запрет касался не только людей вольных, но и крепостных.В 1920 году в США вступил в силу "сухой закон", который лишал лицензий на бизнес всех виноделов, винокуров, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным.В 1943 году в СССР были установлены воинские звания высшего командного состава: маршал авиации, маршал артиллерии, маршал бронетанковых войск.Кто родилсяВ 1908 году родился советский писатель и киносценарист Павел Нилин. Свою первую книгу "Человек идет в гору. Очерки обыкновенной жизни" писатель посвятил жителям Донбасса. Книга вышла в 1936 году, по ней сняли фильм "Большая жизнь". Известны очерки и рассказы Нилина о жизни солдат на фронте – во время ВОВ он был военкором. А в 1950-60 годах написал повести "Испытательный срок" и "Жестокость".92 года со дня рождения актера театра и кино, народного артиста СССР Василия Ланового. Энергичный и аристократичный, Лановой стал известен благодаря роли капитана Грея в "Алых парусах". Успех он закрепил, играя Анатоля Курагина в фильме "Война и мир". Зрители знают актера также по лентам: "Анна Каренина", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и многих других картиам. Скончался артист в 2021 году в возрасте 87 лет.Также 16 января родились французский актер Ришар Боренже, американский боксер Рой Джонс, бразильская актриса Даниела Эскобар, британская фотомодель Кейт Мосс и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости