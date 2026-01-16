Рейтинг@Mail.ru
Какая погода ожидается в Крыму на Крещение - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260116/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-krymu-na-kreschenie-1152417307.html
Какая погода ожидается в Крыму на Крещение
Какая погода ожидается в Крыму на Крещение - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Какая погода ожидается в Крыму на Крещение
На Крещение в Крым придут настоящие крещенские морозы, погода будет холодной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T06:52
2026-01-16T06:52
эксклюзивы риа новости крым
погода
крымская погода
погода в крыму
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
крым
новости крыма
крещение
крещение в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/13/1119166159_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_90add806f1db47c0b25e0aaaea621ab7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На Крещение в Крым придут настоящие крещенские морозы, погода будет холодной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.В ночь на Крещение столбики термометров покажут 5...10 градусов мороза, в крымской столице ночью в понедельник до 8 градусов мороза, а днем - 4 градуса мороза, уточнила начальник регионального Гидрометцентра.Ранее главный внештатный специалист пульмонолог минздрава РК Ирина Ульченко рассказала, что купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует.Кроме того, лава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.19 января (6 января по старому стилю) православные верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Крещение - один из самых древних праздников в христианской культуре. Этот день отсылает к евангельскому событию — крещению Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовитьсяКрещенские омовения в Севастополе: где откроют купелиНадо ли купаться на Крещение
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/13/1119166159_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6d128c882c0abb99d6debad57fa3915a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, погода в крыму, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, крещение, крещение в крыму
Какая погода ожидается в Крыму на Крещение

На Крещение в Крыму ожидается до 10 градусов мороза при сильном северо-восточном ветре

06:52 16.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваКрещение в Севастополе
Крещение в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На Крещение в Крым придут настоящие крещенские морозы, погода будет холодной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.

"В этом году Крещение в Крыму будет морозным. Также будет пролетать небольшой снег. Ветер холодный, северо-восточный, 15-20 метров в секунду, а в восточных районах - и до 25 метров в секунду, поэтому будет неприятно, очень холодно", - сказала Любецкая, пожелав тем, кто будет окунаться, быть осторожнее.

В ночь на Крещение столбики термометров покажут 5...10 градусов мороза, в крымской столице ночью в понедельник до 8 градусов мороза, а днем - 4 градуса мороза, уточнила начальник регионального Гидрометцентра.
Ранее главный внештатный специалист пульмонолог минздрава РК Ирина Ульченко рассказала, что купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует.
Кроме того, лава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.
19 января (6 января по старому стилю) православные верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Крещение - один из самых древних праздников в христианской культуре. Этот день отсылает к евангельскому событию — крещению Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовиться
Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купели
Надо ли купаться на Крещение
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПогодаКрымская погодаПогода в КрымуТатьяна ЛюбецкаяКрымский гидрометцентрКрымНовости КрымаКрещениеКрещение в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:03Доходы Крыма выросли почти в пять раз
08:51"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографике
08:25Армия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области
08:18Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
08:02Два человека пострадали при атаке ВСУ на многоэтажки в Рязанской области
07:37Снегопад и туман в Крыму – дорожная обстановка утром в пятницу
07:23Украинец, любивший Крым: к 92-летию главного русского офицера Ланового
07:19106 беспилотников сбиты над Крымом и еще 9 областями России за ночь
06:52Какая погода ожидается в Крыму на Крещение
06:3287 тысяч человек обесточены в Запорожской области после атаки ВСУ
06:04Что способно остановить инфляцию в России
00:01Мороз крепчает: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 16 января
23:41В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
23:28Крымский мост открыт
23:23Предупреждение Зеленскому и снежный шторм в Крыму: главное за день
23:11В Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницы
22:58В Крыму государственную стоматологию оснастили новым оборудованием
22:42Новая магнитная буря обрушится на Землю
22:30В Запорожской области произошло массовое отключение света
Лента новостейМолния