Какая погода ожидается в Крыму на Крещение

Какая погода ожидается в Крыму на Крещение

На Крещение в Крым придут настоящие крещенские морозы, погода будет холодной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК... РИА Новости Крым, 16.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На Крещение в Крым придут настоящие крещенские морозы, погода будет холодной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.В ночь на Крещение столбики термометров покажут 5...10 градусов мороза, в крымской столице ночью в понедельник до 8 градусов мороза, а днем - 4 градуса мороза, уточнила начальник регионального Гидрометцентра.Ранее главный внештатный специалист пульмонолог минздрава РК Ирина Ульченко рассказала, что купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует.Кроме того, лава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.19 января (6 января по старому стилю) православные верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Крещение - один из самых древних праздников в христианской культуре. Этот день отсылает к евангельскому событию — крещению Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовитьсяКрещенские омовения в Севастополе: где откроют купелиНадо ли купаться на Крещение

2026

