https://crimea.ria.ru/20260116/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-krymu-na-kreschenie-1152417307.html
Какая погода ожидается в Крыму на Крещение
Какая погода ожидается в Крыму на Крещение - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Какая погода ожидается в Крыму на Крещение
На Крещение в Крым придут настоящие крещенские морозы, погода будет холодной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T06:52
2026-01-16T06:52
2026-01-16T06:52
эксклюзивы риа новости крым
погода
крымская погода
погода в крыму
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
крым
новости крыма
крещение
крещение в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/13/1119166159_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_90add806f1db47c0b25e0aaaea621ab7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На Крещение в Крым придут настоящие крещенские морозы, погода будет холодной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.В ночь на Крещение столбики термометров покажут 5...10 градусов мороза, в крымской столице ночью в понедельник до 8 градусов мороза, а днем - 4 градуса мороза, уточнила начальник регионального Гидрометцентра.Ранее главный внештатный специалист пульмонолог минздрава РК Ирина Ульченко рассказала, что купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует.Кроме того, лава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.19 января (6 января по старому стилю) православные верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Крещение - один из самых древних праздников в христианской культуре. Этот день отсылает к евангельскому событию — крещению Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовитьсяКрещенские омовения в Севастополе: где откроют купелиНадо ли купаться на Крещение
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/13/1119166159_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6d128c882c0abb99d6debad57fa3915a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, погода в крыму, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, крещение, крещение в крыму
Какая погода ожидается в Крыму на Крещение
На Крещение в Крыму ожидается до 10 градусов мороза при сильном северо-восточном ветре