Исторический максимум: Крымская железная дорога побила рекорд

Исторический максимум: Крымская железная дорога побила рекорд

16.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Перевозки на Крымской железной дороге по итогам 2025 года бьют рекорды. Об этом сообщает Федеральное агентство железнодорожного транспорта России."Пассажирские перевозки достигли исторического максимума. За год КЖД перевезла более 11,3 млн человек. Этот показатель на 4% превысил результаты 2024 года и стал рекордным за всю историю предприятия", - говорится в сообщении агентства.В пригородном сообщении пассажиропоток составил 6,9 млн человек (+ 6,7% к 2024 году), в дальнем — 4,4 млн человек (+2,8% к 2024 году). Общий пассажирооборот составил 1551 млн пассажиро-километров, добавили в агетстве."Особое внимание по-прежнему уделялось обслуживанию социально значимых категорий: перевезено почти 126 тысяч детей в организованных группах и свыше 48 тысяч маломобильных пассажиров. Грузовые перевозки вышли на пик с 2020 года – всего за 12 месяцев перевезено 6 млн тонн (+18% к 2024 году). Общий грузооборот составил 1,7 млрд тонно-км. Прием грузов показал рост на 89% — с 2,6 до 5 млн тонн", - рассказали в Росжелдоре.По данным агентства, в структуре грузоперевозок преобладали нефтепродукты, цемент, промышленное сырье, химикаты, зерно, строительные материалы и железная руда. Наиболее динамичный рост показало зерно, объем перевозок которого увеличился в 4 раза. В 2,5 раза выросли объемы перевалки грузов через морские порты Крыма, достигнув 1 млн 642 тыс. тонн."Важным этапом развития логистики стал запуск контейнерных поездов на полуострове в апреле уходящего года. Всего в республику прибыло 10 таких составов с грузами общим весом 21 тыс. тонн", - заключили в Росжелдоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

