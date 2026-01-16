Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
В 2026 году в Республике Крым для крещенских купаний оборудовали 29 площадок. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В 2026 году в Республике Крым для крещенских купаний оборудовали 29 площадок. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России по республике."Всего в этом году на территории республики организовано 29 мест. Безопасность православного обряда обеспечат спасатели МЧС России, взаимодействуя с сотрудниками "КРЫМ-СПАС", полиции, минздрава, органами исполнительной власти и добровольцами", - рассказали в ведомстве.Перечень мест, где можно совершить традиционные крещенские омовения в Крыму:Симферопольский район:Белогорский район:Бахчисарайский район:Ялта:Алушта:Керчь:Феодосия:Судак:Кировский район:Евпатория:Сакский район:Нижнегорский район:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение Господне – история православного праздникаКрещенские купания – советы безопасности в инфографике РИА Новости КрымКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели
https://crimea.ria.ru/20260116/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-krymu-na-kreschenie-1152417307.html
крещение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, общество
Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест

В МЧС рассказали о местах крещенских купаний в Крыму

10:59 16.01.2026 (обновлено: 11:02 16.01.2026)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПраздник Крещение Господне в регионах России
Праздник Крещение Господне в регионах России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В 2026 году в Республике Крым для крещенских купаний оборудовали 29 площадок. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России по республике.
"Всего в этом году на территории республики организовано 29 мест. Безопасность православного обряда обеспечат спасатели МЧС России, взаимодействуя с сотрудниками "КРЫМ-СПАС", полиции, минздрава, органами исполнительной власти и добровольцами", - рассказали в ведомстве.

Перечень мест, где можно совершить традиционные крещенские омовения в Крыму:

Симферопольский район:
  • Пруд на территории храма Всех Крымских святых в пгт Гвардейское, ул. Набережная 12
  • Голубой пруд в селе Белоглинка
  • Родник Тобе-Чокрак в селе Родниковое
  • Купель при Храме Иконы Божией Матери "Спорительница Хлебов" в селе Новоандреевка
  • Крестильная купель в Храме Рождества Христова в пгт. Молодежное, ул. Школьная 7
Белогорский район:
  • Купель №1 и №2 Свято-Троицкий Параскевиевский Топловский женский монастырь в селе Учебное
Бахчисарайский район:
  • Мраморное озеро, район села Скалистое
  • Ставок, район села Шевченково
Ялта:
  • Пляж в районе ул. Луговской в пгт Симеиз
  • Часовня Новомучеников и исповедников Российских на набережной им. Ленина
  • "Детский пляж" в Алупке (19.01.2026 12:00 - 16:00)
  • Пляж "Гурзуфский" в пгт. Гурзуф
  • Пляж "РТ-22" в пгт Кацивели
  • Пляж санатория "Парк-Форос"
Алушта:
  • Центральный пляж
  • Центральный пляж в селе Малореченское
Керчь:
  • Городская набережная
Феодосия:
  • Пляж "Рилка" на набережной Десантников
  • Пляжа "Бора-Бора" в селе Береговое
  • Пляж ИП Баймах М.М. в пгт Коктебель
  • Причал 214, Новикова Н.А. в пгт Орджоникидзе
Судак:
  • Набережная Городской пляж СУ-13
  • Набережная Поселковый пляж СУ-30 в селе Прибрежное (19.01.2026 10:00 - 11:00)
  • Набережная Поселковый пляж СУ-03 в селе Веселое (19.01.2026 09:30 - 10:30)
Кировский район:
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы в Старом Крыму
Евпатория:
  • Пляж "Оазис" по ул. Симферопольская
Сакский район:
  • Пляж "Палуба" в пгт Новофедоровка
Нижнегорский район:
  • Купель Святого Луки Крымского на побережье озера Сиваш
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крещение Господне – история православного праздника
Крещенские купания – советы безопасности в инфографике РИА Новости Крым
Крещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели
Крещение в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
06:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Какая погода ожидается в Крыму на Крещение
 
КрещениеГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрымОбщество
 
