Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
В 2026 году в Республике Крым для крещенских купаний оборудовали 29 площадок. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В 2026 году в Республике Крым для крещенских купаний оборудовали 29 площадок. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России по республике."Всего в этом году на территории республики организовано 29 мест. Безопасность православного обряда обеспечат спасатели МЧС России, взаимодействуя с сотрудниками "КРЫМ-СПАС", полиции, минздрава, органами исполнительной власти и добровольцами", - рассказали в ведомстве.Перечень мест, где можно совершить традиционные крещенские омовения в Крыму:Симферопольский район:Белогорский район:Бахчисарайский район:Ялта:Алушта:Керчь:Феодосия:Судак:Кировский район:Евпатория:Сакский район:Нижнегорский район:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение Господне – история православного праздникаКрещенские купания – советы безопасности в инфографике РИА Новости КрымКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели
Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
В МЧС рассказали о местах крещенских купаний в Крыму
10:59 16.01.2026 (обновлено: 11:02 16.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В 2026 году в Республике Крым для крещенских купаний оборудовали 29 площадок. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России по республике.
"Всего в этом году на территории республики организовано 29 мест. Безопасность православного обряда обеспечат спасатели МЧС России, взаимодействуя с сотрудниками "КРЫМ-СПАС", полиции, минздрава, органами исполнительной власти и добровольцами", - рассказали в ведомстве.
Перечень мест, где можно совершить традиционные крещенские омовения в Крыму:
—Пруд на территории храма Всех Крымских святых в пгт Гвардейское, ул. Набережная 12
—Голубой пруд в селе Белоглинка
—Родник Тобе-Чокрак в селе Родниковое
—Купель при Храме Иконы Божией Матери "Спорительница Хлебов" в селе Новоандреевка
—Крестильная купель в Храме Рождества Христова в пгт. Молодежное, ул. Школьная 7
—Купель №1 и №2 Свято-Троицкий Параскевиевский Топловский женский монастырь в селе Учебное
—Мраморное озеро, район села Скалистое
—Ставок, район села Шевченково
—Пляж в районе ул. Луговской в пгт Симеиз
—Часовня Новомучеников и исповедников Российских на набережной им. Ленина
—"Детский пляж" в Алупке (19.01.2026 12:00 - 16:00)
—Пляж "Гурзуфский" в пгт. Гурзуф
—Пляж "РТ-22" в пгт Кацивели
—Пляж санатория "Парк-Форос"
—Центральный пляж
—Центральный пляж в селе Малореченское
—Пляж "Рилка" на набережной Десантников
—Пляжа "Бора-Бора" в селе Береговое
—Пляж ИП Баймах М.М. в пгт Коктебель
—Причал 214, Новикова Н.А. в пгт Орджоникидзе
—Набережная Городской пляж СУ-13
—Набережная Поселковый пляж СУ-30 в селе Прибрежное (19.01.2026 10:00 - 11:00)
—Набережная Поселковый пляж СУ-03 в селе Веселое (19.01.2026 09:30 - 10:30)
—Храм Успения Пресвятой Богородицы в Старом Крыму
—Пляж "Оазис" по ул. Симферопольская
—Пляж "Палуба" в пгт Новофедоровка
—Купель Святого Луки Крымского на побережье озера Сиваш
