Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест

В 2026 году в Республике Крым для крещенских купаний оборудовали 29 площадок. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 16.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В 2026 году в Республике Крым для крещенских купаний оборудовали 29 площадок. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России по республике."Всего в этом году на территории республики организовано 29 мест. Безопасность православного обряда обеспечат спасатели МЧС России, взаимодействуя с сотрудниками "КРЫМ-СПАС", полиции, минздрава, органами исполнительной власти и добровольцами", - рассказали в ведомстве.Перечень мест, где можно совершить традиционные крещенские омовения в Крыму:Симферопольский район:Белогорский район:Бахчисарайский район:Ялта:Алушта:Керчь:Феодосия:Судак:Кировский район:Евпатория:Сакский район:Нижнегорский район:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение Господне – история православного праздникаКрещенские купания – советы безопасности в инфографике РИА Новости КрымКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели

