ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе
ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.01.2026
ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе
19-летий россиянин готовил теракты на инфраструктурных объектах Севастополя. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю, молодой человек стал... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T10:28
2026-01-16T10:28
2026-01-16T10:57
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
теракт
новости крыма
крым
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 19-летий россиянин готовил теракты на инфраструктурных объектах Севастополя. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю, молодой человек стал жертвой мошенников и действовал по плану украинских кураторов.По данным силовиков, молодой человек прибыл в Севастополь для разведки объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города. Он приобрел канистры и горюче-смазочные материалы, чтобы совершить поджоги, а также пневматический пистолет – для оказания сопротивления при задержании.Как выяснилось, фигурант попал под влияние телефонных мошенников. В его отношении открыты уголовные дела по статьям террористической направленности. Сейчас он заключен под стражу.
ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе
В Севастополе ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в городе
10:28 16.01.2026 (обновлено: 10:57 16.01.2026)