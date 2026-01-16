https://crimea.ria.ru/20260116/fsb-zaderzhala-rossiyanina-za-podgotovke-teraktov-v-sevastopole-1152432554.html

ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе

2026-01-16T10:28

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

теракт

новости крыма

крым

севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 19-летий россиянин готовил теракты на инфраструктурных объектах Севастополя. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю, молодой человек стал жертвой мошенников и действовал по плану украинских кураторов.По данным силовиков, молодой человек прибыл в Севастополь для разведки объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города. Он приобрел канистры и горюче-смазочные материалы, чтобы совершить поджоги, а также пневматический пистолет – для оказания сопротивления при задержании.Как выяснилось, фигурант попал под влияние телефонных мошенников. В его отношении открыты уголовные дела по статьям террористической направленности. Сейчас он заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского мостаРаботал под прикрытием: в Москве выявили сотрудника британских спецслужбВ Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины

2026

Новости

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, теракт, новости крыма, крым, севастополь, видео