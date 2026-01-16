Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали при атаке ВСУ на многоэтажки в Рязанской области - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Два человека пострадали при атаке ВСУ на многоэтажки в Рязанской области
Два человека пострадали при атаке ВСУ на многоэтажки в Рязанской области - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Два человека пострадали при атаке ВСУ на многоэтажки в Рязанской области
Два человека получили ранения при атаке украинских беспилотников на Рязанскую область, осколки дронов повредили жилые дома и упали на территорию промышленного... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T08:02
2026-01-16T08:02
рязанская область
павел малков
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при атаке украинских беспилотников на Рязанскую область, осколки дронов повредили жилые дома и упали на территорию промышленного предприятия, сообщил утром в пятницу губернатор региона Павел Малков.По его данным, обломки вражеских дронов также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Все оперативные службы работают на местах, материальный ущерб оценивается.Силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу отразили новую попытку воздушной атаки на Крым и другие регионы России, уничтожив 106 вражеских беспилотников, в том числе, 22 – над Рязанской областью, сообщали ранее в Минобороны.
рязанская область
рязанская область, павел малков, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, новости
Два человека пострадали при атаке ВСУ на многоэтажки в Рязанской области

В Рязанской области при атаке украинских беспилотников пострадали два человека - власти

08:02 16.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при атаке украинских беспилотников на Рязанскую область, осколки дронов повредили жилые дома и упали на территорию промышленного предприятия, сообщил утром в пятницу губернатор региона Павел Малков.
"В результате террористической атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен. Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь", - проинформировал Малков в своем Telegram-канале.
По его данным, обломки вражеских дронов также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Все оперативные службы работают на местах, материальный ущерб оценивается.
Силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу отразили новую попытку воздушной атаки на Крым и другие регионы России, уничтожив 106 вражеских беспилотников, в том числе, 22 – над Рязанской областью, сообщали ранее в Минобороны.
Рязанская областьПавел МалковАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости СВОНовости
 
