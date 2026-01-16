https://crimea.ria.ru/20260116/dva-cheloveka-postradali-pri-atake-vsu-na-mnogoetazhki-v-ryazanskoy-oblasti-1152430210.html

Два человека пострадали при атаке ВСУ на многоэтажки в Рязанской области

Два человека пострадали при атаке ВСУ на многоэтажки в Рязанской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при атаке украинских беспилотников на Рязанскую область, осколки дронов повредили жилые дома и упали на территорию промышленного предприятия, сообщил утром в пятницу губернатор региона Павел Малков.По его данным, обломки вражеских дронов также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Все оперативные службы работают на местах, материальный ущерб оценивается.Силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу отразили новую попытку воздушной атаки на Крым и другие регионы России, уничтожив 106 вражеских беспилотников, в том числе, 22 – над Рязанской областью, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем сбили девять беспилотников за четыре часаРосгвардия уничтожила 12 вражеских БПЛА в Херсонской областиПри атаке на Ростовскую область взрывная волна ударила по детскому саду

